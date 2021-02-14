«Промежуточное звено»: в ВОЗ рассказали, откуда пошел коронавирус

Первоначальной причиной распространения коронавируса на юге Китая и в Юго-Восточной Азии могли стать летучие мыши. Так считает член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь [распространения коронавируса] вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав [затем] на ферму диких животных», — предположил исследователь в интервью газете The New York Times.

На ферме диких животных, возможно, уже могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане, говорит Дасзак.

Член группы экспертов ВОЗ отметил, что версия о том, что вирус получил распространение от диких животных через промежуточное звено, получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии международной организации. Этот вопрос обсуждался в последний день работы исследователей.

По словам Дасзака, во время работы в Китае эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, но не получили их, поскольку в Китае «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны, а некоторые из них недоступны».

«Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами», — подчеркнул собеседник издания.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. Сначала их поместили на двухнедельный карантин — 29 января они уже начали работу. За то время, что они были в Китае, ученые посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2.

Кроме того, специалисты побывали в местной больнице, посетили рынок морепродуктов, который считался очагом распространения вируса. Также представители организации посетили центр по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты считают, что был промежуточный переносчик инфекции. Таким образом они ставят под сомнение версию о прямом попадании SARS-CoV-2 от летучих мышей на рынок. Помимо этого, некоторые заявления о том, что вирус мог попасть в организм человека из-за лабораторной утечки, специалисты также считают маловероятными.

Во время пресс-конференции по итогам командировки, которая прошла 9 февраля, представители международной группы исследователей отметили, что не добились какого-либо прорыва в ходе поездки в Ухань. Основная их цель была выяснить причины происхождения коронавируса.

Тем не менее на основании собранной информации они смогли выдвинуть некоторые гипотезы. Наиболее вероятная из них — попадание в организм человека через промежуточное звено. По версии специалистов, инфекция могла сначала распространиться среди одной популяции, которая послужила неким естественным «резервуаром». В нем вирус мутировал, после чего преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс призвал представителей ВОЗ к прозрачности в предоставлении данных по этому расследованию и заявил, что Вашингтон ждет от специалистов подробностей о происхождении нового коронавируса.

Прайс также заявил, что США будут использовать информацию, «собранную и проанализированную американским разведсообществом», чтобы дать «оценку доклада» и «данных, проанализированных ВОЗ».

В свою очередь, член международной команды американский эксперт Питер Дасзак призвал людей не верить только данным спецслужб США.

»Джо Байдену приходится занимать жесткую позицию в отношении Китая. Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала все более разобщенной, когда находился у власти [экс-президент Дональд] Трамп, и откровенно ошибались во многих аспектах», — написал он на своей странице в Twitter.