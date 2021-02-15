Будоражат память: почему мы любим песни из нашей юности

Люди склонны ностальгировать по музыке, которую слушали в юности. В каждом поколении найдутся те, кто уверен — когда они были подростками, музыка была куда лучше. Это происходит, потому что услышанные в юности песни больше остальных связаны с яркими воспоминаниями и переживаниями, выяснили специалисты Даремского университета в Великобритании. Подробности они изложили в статье в журнале Music and Science.

Музыка тесно связана с памятью и эмоциями, поясняют авторы работы.

События определенных периодов времени запоминаются лучше, чем другие, и наиболее значимый в этом плане отрезок времени — 10-30 лет. Возможно, дело в гормональных и биологических изменениях, которые влияют в том числе и на память, или в том, что этот период наполнен множеством новых переживаний, которые оставляют более глубокий отпечаток. Однозначного ответа на этот вопрос нет, но если попросить человека назвать любимые песни, скорее всего, он вспомнит те, которые слышал в юности.

Чтобы определить причины, по которым это происходит, исследователи пригласили 470 человек в возрасте от 18 до 82 лет. Целью ученых было исследовать, как возраст человека, когда песня была популярна, повлиял на три взаимосвязанных явления: насколько участнику была знакома песня, насколько нравилась и в какой степени ассоциировалась с автобиографическими воспоминаниями. Для этого они выбрали 111 эстрадных песен, которые были популярны в 1950-2015 годах и предложили участникам оценить их по обозначенным выше параметрам.

Более знакомой, как и ожидалось, оказалась та музыка, которая была популярна в подростковом возрасте участников. Однако она также была и наиболее связанной с автобиографическими воспоминаниями.

Пик приходился примерно на 14 лет — песни, которые участники слышали в этом возрасте, вызывали больше всего воспоминаний.

У более взрослых участников, впрочем, он наступал позже. Исследователи связывают это как с социокультурными, так и с технологическими факторами.

Интересно, что люди в возрасте около 40 лет и старше любили песни из своей юности больше, чем другие. Однако у участников 18-40 лет такой тенденции не наблюдалось, и нередко они оценивали музыку, которая появилась в их юности, ниже, чем ту, что была популярна еще до их рождения.

«Песни, которые мы слышали в юности, могут тесно переплетаться с воспоминаниями из нашего прошлого, даже если тогда они нам не слишком понравились, — считают исследователи. — Возможно, дело в том, что какие-то песни сопровождали разные памятные моменты нашей жизни — встречи с друзьями, школьные дискотеки, выпускные вечера и т.п.».

Некоторые песни нравились большинству участников независимо от их возраста. Так, многие высоко оценивали музыку конца 1970-х — начала 1980-х годов.

«Это говорит о том, что поп-музыка определенных периодов времени имеет межпоколенческую ценность, — отмечают авторы работы. — Такими песнями стали «Hotel California» группы Eagles, «I Will Survive» Глории Гейнор и «Billie Jean» Майкла Джексона».

Музыка юности интересует людей не потому, что она в чем-то лучше музыки, выпущенной в другие десятилетия, заключают ученые. Дело в воспоминаниях, которые она способна вызвать, хотя находятся и исключения.

Полученные данные могут быть полезны для маркетологов — чтобы привлечь внимание потенциального покупателя и вызвать эмоциональный отклик, можно использовать популярную в его юности мелодию. Однако исследователи надеются, что результаты пригодятся и врачам.

Более ранние работы показали, что музыка или определенные слова могут вызывать воспоминания у людей с болезнью Альцгеймера. Возможно, более тщательный подбор песен позволит эффективнее стимулировать память пациентов, помогая им вспомнить важные события.

Исследователи отмечают, что они сосредоточились лишь на популярной музыке, поэтому в будущих работах стоит оценить влияние и тех песен, которые не занимали лидирующие позиции в рейтингах, но могли быть связаны с важными этапами жизни испытуемых. Также предстоит выяснить, какие эффекты оказывает различное воздействие песни — от упоминания ее названия до проигрывания отрывка.

Также ученые считают, что прослушивание песен из юности позволит улучшить эмоциональное состояние сейчас, в период пандемии, когда получать положительные эмоции еще важнее, чем обычно.