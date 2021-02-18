«Большевистское правительство свергнуто»: 100 лет восстанию в Армении

2 декабря 1920 года в Александрополе был заключен мирный договор, завершивший армяно-турецкую войну. Со стороны Армении его подписали представители правительства, сформированного членами националистической партии «Дашнакцутюн». В тот же день армянские большевики заключили соглашение с Советской Россией, согласно которому Армения провозглашалась независимой социалистической республикой. РСФСР обязывалась принять меры для защиты Армении. Старое правительство отстранялось от власти, и до прибытия нового — Ревкома — управление страной передавалось военному командованию. Армяне-коммунисты отказались признать Александропольский мир. Объяснялось это тем, что на момент подписания договора дашнакское правительство уже не имело власти, а потому соглашение с турками не могло считаться легитимным.

Однако де-факто Армения не стала независимой, а была затянута в сферу влияния РСФСР.

Советизация республики происходила примерно по тому же сценарию, что и чуть раньше в Азербайджане и позже – в Грузии. На помощь организовавшим восстание большевикам были направлены части 11-й советской армии. С ними выдвинулся сформированный из повстанцев-армян полк. В Ереване часть дашнаков согласилась сотрудничать с советской властью и занять низовые должности в управленческой структуре. Дашнакское правительство было вынуждено капитулировать. Другие несогласные с большевистским режимом армяне ушли в горы.

После установления советской власти в Грузии 16-25 февраля 1921 года РСФСР получила прямой доступ в Армению: ранее меньшевистское правительство в Тифлисе препятствовало транзитному провозу грузов через свою территорию. Советизация Грузии означала ликвидацию последнего антисоветского плацдарма в Закавказье, на содействие которого надеялись противники большевиков в Армении. Тем не менее, они решили действовать, еще когда события в соседней республике только начинали развиваться. Всего двух с половиной месяцев хватило армянам, чтобы полностью разочароваться в советской власти. Даже лояльные ей были сильно возмущены арестами и расстрелами офицеров, которые до этого честно сражались с турками.

Восстание в Армении вспыхнуло одновременно с вторжением Красной армии в Грузию с целью установления там советской власти.

Воспользовавшись выводом частей РККА с территории своей республики, дашнаки организовали вооруженное выступление. Они уже не в первый раз противостояли большевикам на Кавказе.

Во главе повстанческих отрядов в горах встал бывший офицер Русской императорской армии, ветеран Первой Балканской и Первой мировой войн Гарегин Нжде, объявленный спарапетом (главнокомандующим). Своими врагами он считал турок, азербайджанцев, российских большевиков и армян, поддерживавших советскую власть. Уже после советизации Армении Нжде продолжал контролировать Зангезур – область на склонах Зангезурского хребта. После вытеснения частей РККА из высокогорных районов местной властью был объявлен совет автономного Сюника, преобразованный позже в правительство Горной Армении.

13 февраля 1921 года мятежники из Зангезура вторглись в районы Кешишкенда, захватили Даралагяз, а затем Нор‐Баязет. Одновременно вооруженные восстания вспыхнули в Баш‐Гярни, Аштараке, Эчмиадзине, Апаране, Ахте и других местах. Во всех этих районах дашнаки сверли советскую власть, учинили расправы над коммунистами и советскими работниками. В официальных источниках СССР эти события именовались как антисоветским мятежом, «подготовленным и финансируемым странами Антанты и определенными кругами Турции», так и гражданской войной.

Как отмечал историк Арман Егиазарян, 17 февраля 1921-го большевики устроили бойню в ереванской тюрьме, перебив топорами и расстреляв десятки политических заключенных.

18 февраля 1921 года повстанцы спустились с гор и овладели Ереваном.

«Жители столицы вышли на улицы с пением гимна Республики «Мер Айреник» («Наша Родина»). Они двинулись к зданию Советов, откуда направились освобождать заключенных. Страна, полная новых надежд, ожила. Однако армянскому народу не было суждено сохранить свободу. Ход событий не допустил не только дальнейшего существования вновь утвердившейся Армянской Республики, но и не дал возможности Гарегину Нжде прибыть в Ереван», — констатировал Егиазарян.

Главнокомандующим армии был назначен Куро Тарханян. В столице дашнаки сформировали «Комитет спасения Родины» во главе с бывшим премьер-министром дашнакского правительства, а еще раньше – руководителем дипломатической миссии республики при деникинской армии Симоном Врацяном. Комитету подчинились районы Котайка, Ахты, Нового Баязета, Аштарака и Эчмиадзина. 19 февраля вышла официальная комитетская газета «Свободная Армения».

«Большевистское правительство в Армении свергнуто», — провозгласил Врацян.

Революционный комитет и ЦК Компартии Армении с красноармейскими частями отступили к Камарлу (ныне Арташат). Им удалось организовать оборону и не допустить распространения восстания на новые территории. В ответ на действия дашнаков в северных районах Армении был создан Ревком под руководством большевика Георгия Атарбекова. Местные большевики удержали в своих руках Дилижан, Караклис, Лори. На помощь им после установления советской власти в Грузии выдвинулись две дивизии РККА. Это сразу изменило соотношение сил и внесло перелом в военные действия.

Дашнаки попытались вступить в союз с кемалистской Турцией, которая признала их единственной законной властью в Армении.

Однако в те же дни в Москве проходила советско-турецкая конференция, завершившаяся 16 марта 1921 года подписанием договора между РСФСР и Турцией. Он определял новую северо-восточную границу Турции. Александропольский уезд возвращался Армении, действие Александропольского договора считалось прекращенным.

18 марта Врацян обратился к турецкому правительству с просьбой предоставить военную помощь. Но только что заключившие важный договор с большевиками кемалисты не захотели осложнять отношения с РСФСР. В середине марта части РККА совместно с партизанскими отрядами армянских коммунистов перешли в наступление против дашнаков. Красные взяли под контроль село Ахту, города Апаран и Аштарак.

Очевидец событий, армянский поэт и писатель Ованес Туманян писал председателю Кавбюро РКП(б) Григорию Орджоникидзе: «То, как думают в Тифлисе (власть большевиков), не соответствует действительности. Восстание началось среди крестьян в разных районах и распространилось до Еревана и втянуло интеллигенцию. С оружием в руках друг против друга вышли с одной стороны рабочие и крестьяне, с другой вооруженные группы коммунистов. Кровь течет без какой-либо основы для враждебности уничтожения друг друга. Друзья на войне коммунисты говорили, что во время всей революции не вели более бессмысленных боев. По этой причине прошу вашего авторитетного вмешательства, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие».

Орджоникидзе оставил телеграмму Туманяна без ответа.

В конце марта – начале апреля дашнаки были разгромлены силами 11-й советской армии.

2 апреля 1921 года после артиллерийского обстрела красноармейцы заняли Ереван и восстановили советскую власть.

Остатки повстанческих сил отступили к Зангезуру. Восстание в основном было подавлено, и большевикам оставалось подчинить горные районы. Боевые действия за обладание Зангезуром продолжались еще несколько месяцев. Только в июле 1921 года РККА ценой серьезных потерь разбила повстанцев в горах. Отряды дашнаков под командованием Нжде отошли в Иран, а Зангезур прошел советизацию.