Повалили Сталина и Ходжу: как албанцы восстали против коммунизма

11 апреля 1985 года скончался Энвер Ходжа, около 40 лет возглавлявший Албанию. Съехавшиеся в Тирану со всех концов страны люди со слезами на глазах провожали своего вождя в последний путь. От других социалистических стран Европы Албания отличалась ортодоксальной версией коммунизма, независимостью от СССР и тотальной бедностью населения, граничащей с нищетой. На первых порах Ходжа называл СССР спасителем и товарищем албанцев, клялся ему в вечной дружбе и преданности. Но позже рассорился с Никитой Хрущевым из-за развенчания культа личности своего кумира Иосифа Сталина.

В 1961 году были разорваны дипломатические отношения между странами, а в 1968-м Албания вышла из Организации Варшавского договора (ОВД), созданной по инициативе Советского Союза в противовес НАТО. Правление Ходжи ознаменовалось жесткой изоляцией страны. На протяжении ряда лет она сохраняла дружеские отношения и получала помощь только от Китая.

Во внутренней политике Ходжа придерживался жестких репрессивных мер.

Арестам и казням подвергались члены государственного и партийного аппаратов, уличенные в симпатиях к режиму Иосипа Броз Тито в Югославии или нелояльности сталинской линии, а также простые граждане. Во многих административных вопросах Ходжа стремился равняться на Сталина.

После разрыва с Китаем в 1978 году изоляция Албании стала абсолютной. Она остановилась в развитии, законсервировалась во времени, и в результате к середине 1980-х оставалась во многих сферах жизни будто в конце 1950-х.

Преемником Ходжи на посту первого секретаря ЦК Албанской партии труда (АПТ) стал Рамиз Алия. При нем в Албании значительно снизился масштаб репрессий, были проведены амнистии части политзаключенных. Расширились дипломатические отношения со странами Западной Европы, прежде всего с Италией. Начались переговоры о привлечении иностранных инвестиций, что категорически запрещалось при Ходже. Встал вопрос о восстановлении отношений с США и СССР.

В публичных речах при этом Алия уверял в приверженности курсу своего предшественника.

Албанское общество продолжало оставаться закрытым, хотя по новому законодательству отменялась смертная казнь за попытку пересечения государственной границы. В 1990 году в Албании начались массовые антикоммунистические выступления. Около 6 тыс. человек укрылись в посольствах иностранных государств, прося политического убежища. Алия пытался совместить силовое подавление протестов с дальнейшими уступками. Была расширена самостоятельность предприятий, разрешен выезд из страны. Тысячи албанцев устремились по горам в Грецию.

В ноябре 1990 года ЦК АПТ объявил курс на «разделение полномочий партии и правительства», разрешил въезд и выезд из страны, провозгласил свободу вероисповедания, обещал принять новый избирательный закон. Из состава Политбюро были выведены представители ортодоксального крыла партии. Алия все больше позиционировался за рубежом как «албанский Горбачев».

Однако он по-прежнему не разрешал создание оппозиционных политических партий.

8 декабря 1990-го в Тиране и других албанских городах произошли мощные демонстрации студентов, поддержанных рабочими.

«Напряжение в обществе не спадало. Вспышки недовольства возникали спонтанно и в самых неожиданных местах, — отмечал историк Григорий Арш. – Например, превратился в антиправительственный митинг футбольный матч в Кавае. Стали широко распространяться опасения, что с помощью «сил порядка» процесс либерализации может быть остановлен».

19 декабря 1990-го была зарегистрирована Демократическая партия (ДП), что положило начало многопартийности в Албании. По всей стране ликвидировали символику, связанную со Сталиным. 20 декабря толпа снесла статую советского лидера в центре Тираны. Под давлением общества Алия признал просчеты в политике АПТ, связав их с использованием опыта СССР и Китая. Экономическое положение страны между тем стремительно ухудшалось. Как и в СССР, опустели прилавки продовольственных магазинов.

Новый общенациональный кризис разразился в феврале 1991 года. Протесты начались с голодной забастовки 720 студентов и преподавателей Тиранского университета и других крупных вузов. Демонстранты потребовали изъять имя Ходжи из названия учебных заведений, улучшить условия жизни в студгородке и отправить в отставку правительство. 19 февраля пленум ЦК АПТ отклонил политические требования студентов.

На следующий день, 20 февраля 1991 года, демонстранты собрались на площади Скандербега в Тиране.

Более 100 тыс. участников призвали к отставке коммунистического правительства. Им пытались противостоять полиция и партийные ходжаисты. Произошли столкновения, с обеих сторон появились раненые. Протестующие смяли оппонентов благодаря численному превосходству. Прорвав заслоны, они прорвались к огромному памятнику Ходжи и свалили его при помощи металлического троса, вынесенного с территории завода. Снос статуи символизировал для многих албанцев разрыв с тоталитарным прошлым. Историки называют этот момент переломным, считается, что после падения памятника Ходже крах коммунистического режима в Албании принял необратимый характер. Тем не менее, попытки развенчать культ личности покойного вождя одобрили не все албанцы. В политическом отношении страна раскололась на два лагеря.

«Вечером 20 февраля Алия обратился по телевидению с воззванием к народу. Он резко осудил акты вандализма, совершенные экстремистами не только в Тиране, но и в других городах, призвал сограждан к спокойствию и выдержке. Алия заявил о решимости взять в свои руки восстановление стабильности. Основные политические требования были выполнены, и голодовка прекратилась», — резюмировал Арш.

Несмотря на принятые меры, напряжение в Тиране не спадало. Для охраны правительственного квартала и патрулирования улиц в город были введены войска. Продолжались беспорядки. 22 февраля 1991-го появились первые жертвы. На юге Албании активизировались ходжаисты. Они срывали портреты Алии, не защитившего, по их мнению, память Ходжи и дело социализма, призывали к походу на Тирану и к переносу столицы во Влеру.

22 апреля в Албании была учреждена президентская форма правления, а уже 30-го на заседании Народного собрания Алию избрали на этот пост.

Попытки президента стабилизировать ситуацию в стране демократическая оппозиция принимала за уловки коммунистов с целью удержания власти. Уличные акции протеста не прекращались. После победы ДП на досрочных парламентских выборах Алие пришлось уйти в отставку. Коммунистический режим в Албании прекратил свое существование. 9 апреля 1992 года президентское кресло занял лидер ДП Сали Бериша. В середине 1990-х Алия провел несколько лет в тюрьме и после освобождения улетел в ОАЭ.