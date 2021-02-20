«Защищал муку»: на древнеримском жернове нашли изображение фаллоса

Археологи разглядели изображение фаллоса на древнеримском жернове. Камень для размола зерен в муку был обнаружен еще в 2017-2018 годах в числе 300 других в ходе работ по расширению автомагистрали между Кембриджем и Хантингдоном в Великобритании. Однако поразительное открытие эксперты сделали только сейчас, после очистки и документирования объекта, сообщает Evening Expess.

Отмечается, что из 20 тыс. найденных в Великобритании жерновов римского периода рисунок с фаллосом имелся только на четырех.

Жернов был сломан в процессе использования, но затем его снова задействовали в работе. На взгляд археологов, он был частью простой ручной мельницы для измельчения кукурузы. Причем рабочей поверхностью жернова являлась именно сторона с фаллосом. Рут Шаффри из Оксфордской археологии назвала находку очень значимой.

«Она дает представления о важности мельницы для местного населения и о защитных свойствах, которыми фаллос наделял жернов и производимый продукт — муку», — отметила она.

Фаллос имел широкое применение в греко-римском мире как апотропейный символ, талисман для защиты от зла. Он олицетворял силу и мужество, приносил удачу. Римские легионеры носили на шее амулеты в виде фаллоса. Считалось, что это поможет им в битве.

По словам представителя отдела археологии английских автодорог Стива Шерлока, жернов «дополняет свидетельства присутствия таких изображений в римской Британии».

«Известны ассоциации между изображением фаллоса и процессом помола. Например, на одном из них, обнаруженном над пекарней в Помпеях, было написано: «Вы найдете здесь счастье», — добавил он.

Модернизированный участок трассы был введен в эксплуатацию в мае 2020 года. Помимо жернова с фаллосом во время работ были найдены и другие артефакты, в том числе бивень и череп шерстистого носорога, заброшенная средневековая деревня и ранние свидетельства пивоварения в Британии, датированные примерно 400 годом до н. э.

Археологические находки при строительстве дорог – отнюдь не редкость в Великобритании. Так, ранее в феврале сообщалось об обнаружении бронзовой статуэтки древнеримского бога любви Купидона возрастом около 2 тыс. лет, а также броши в форме лука для стрельбы и римского или раннесаксонского скелета. Эти предметы были найдены во время изыскательных работ. Их раскопали совершенно случайно, не пользуясь металлоискателем. Фигурка Купидона с крыльями и пылающим факелом находилась в залежах древесного угля. Согласно предположению, артефакт могли поднести богам.

«Статуэтка Купидона – редкая и интересная находка. Она расскажет нам о жизни и верованиях небольшой римской общины, обитавшей рядом с этой дорогой 2000 лет назад», — подчеркнул инспектор древних памятников исторической Англии Мел Бердж.

В 2019 году при раскопках античного общественного туалета в Турции археологи нашли мозаику непристойного содержания. Древнеримские мастера опошлили сценки из древнегреческих мифов, наделив всех героев своего творчества большими фаллосами.

Фаллосы пользовались высокой популярностью и в других культурах. Так, несколько лет назад в Норвегии был найден каменный фаллос, вероятно, использовавшийся для ритуалов в честь бога плодородия и лета Фрейра.

В феврале 2021 года на территории древнеегипетского города Абидос нашли пивоварню возрастом более 5 тыс. лет.

Ее мощности позволяли одновременно производить 22,4 тыс. литра пива, которое предназначалось для проведения царских ритуалов. По словам археологов, это старейшая в мире пивоварня из обнаруженных до сих пор.

А в древнеегипетском храме Тапосирис Магна в западной части современной Александрии археологи обнаружили 16 захоронений в гробницах, высеченных в скале, что характерно для греко-римского периода в истории Египта. Степень сохранности мумий оценивается как низкая. Наибольший интерес специалистов вызвал кусок золотой фольги в виде языка, помещенный в рот одной из них, чей возраст может составлять 2000 лет. По версии исследователей, бальзамировщики положили этот предмет в мумию, чтобы усопший мог разговаривать в своей загробной жизни — когда предстанет перед судом Осириса.