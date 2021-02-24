Знали лишь шесть человек: что зашифровано в парашюте марсохода

18 февраля весь мир следил за грандиозной посадкой на Марс американского ровера Perseverance, предстоящая работа которого обещает раскрыть ученым немало секретов, связанных с этой планетой и возможной жизнью на ней в прошлом. Однако, как выяснилось, и сам марсоход хранит секреты, которые были спрятаны в нем создателями, чтобы снабдить дотошных интернет-ищеек всевозможными головоломками.

Так, после трансляции высадки многие пользователи интернета обратили внимание на пеструю раскраску гигантского парашюта, на котором марсоход спускался на начальном этапе в атмосфере. Они заметили, что парашют, диаметр которого составляет 21 метр, поделен на красные и оранжевые сектора, расходящиеся от центра к краю купола и разбросанные, как казалось, случайным образом.

В ходе пресс-конференции в минувший понедельник представители NASA подтвердили, что раскраска купола носит не случайный характер и что в ней зашифрован некий код. «Вдобавок к невероятной науке, мы надеемся, что наши усилия в инженерии помогут вдохновить других, — заявил Аллен Чен, который курирует вопросы, касающиеся спуска Perseverance на поверхность Марса. — Иногда для этого мы оставляем в нашей работе послания, так что мы приглашаем вас испытать себя и попробовать».

На разгадывание загадки ушло всего шесть часов — вскоре пользователи выяснили, что если представить разноцветные сектора в виде двоичного кода и прочитать его против часовой стрелки, то там зашифрована фраза Dare Mighty Things («Решайтесь на великие поступки» — фраза Теодора Рузвельта). Эта фраза — девиз марсианской миссии, она присутствует также в центре управления в здании Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии.

Внешний же край купола имеет зашифрованные таким образом координаты ЦУПа — 34°11'58» северной широты и 118°10'31» западной долготы. Позднее Адам Штельцнер, главный специалист миссии, в Twitter подтвердил, что головоломка отгадана.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can't do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021

«Похоже, в интернете взломали код всего за шесть часов. Есть ли что-то для них невозможное?» — удивился он. Идея зашифровать послание принадлежит инженеру NASA Айану Кларку, любителю всевозможных кроссвордов, который задумал головоломку еще два года назад. Перед инженерами стояла задача придать нейлоновому парашюту необычную раскраску, чтобы при спуске можно было следить за его ориентацией, и зашифровать в ней послание оказалось «супервеселой» идеей, пояснил он.

По словам инженера, в NASA лишь шесть человек знали о том, что зашифровано в парашюте. Рассказать о загадке было решено лишь после опубликования фотографий с куполом. «В следующий раз мне стоит быть более креативным, — пошутил инженер. – Идея заключалась в том, чтобы придумать способ кодировки, но не сделать это совсем очевидным».

Это не первое скрытое послание, отправленное NASA в космос. На фотографии этого же марсохода Perseverance, снятой им самим на прошлой неделе, пользователи интернета рассмотрели небольшие изображения всего семейства роверов, отправленных ранее к планете, и даже маленького вертолета Ingenuity, которому скоро предстоит взлететь.

Ранее было замечено, что специальные дырки в полых колесах марсохода Curiosity, через которые наружу могут вылетать мелкие камешки, при помощи азбуки Морзе шифруют буквы JPL — Лаборатория реактивного движения.

В интервью американскому изданию The Verge Аллен Чен не исключил, что создатели марсохода Perseverance внесли в его конструкцию другие зашифрованные или скрытые послания. «Люди не могут устоять перед тем, чтобы не оставить свой личный отпечаток в своей работе. Но большинство из них останется неизвестными — даже для меня», — сказал он.

Новые скрытые послания на марсоходе Perseverance пообещал показать замруководителя миссии Мэтт Уоллес. Они должны появиться в ближайшие дни, когда марсоход развернет свою двухметровую руку-манипулятор и начнет делать снимки нижней части ровера.