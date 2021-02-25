«Москва хочет спасти Саддама»: как иракскую армию выгнали из Кувейта

После завершения войны с Ираном в 1988 году экономика Ирака находилась в удручающем состоянии. Иракский президент Саддам Хусейн обратился к Саудовской Аравии, Кувейту и ОАЭ с просьбой предоставить ему займы и удерживать квоты на добычу нефти по линии ОПЕК, чтобы мировые цены на нефть держались на высоком уровне. Однако в Эль-Кувейте отказали Багдаду в финансовой помощи, одновременно увеличив свою квоту добычи нефти. Как следствие, цена упала с $19 до $11 за баррель. Ирак, которому приходилось содержать огромную армию, оказался на грани банкротства.

И Хусейн поручил разработать план новой военной кампании. Официальный Багдад никогда не признавал самостоятельность Кувейта и, кроме того, имел территориальные претензии к этой стране еще в 1930-е годы. Захват Кувейта сделал бы Ирак абсолютным лидером региона по поставкам нефти и позволил бы в короткие сроки восстановить основные отрасли экономики.

Поэтому задача для ветеранов войны с Ираном была найдена довольно легко.

«Перед началом операции по захвату Кувейта на встрече с американским послом в Ираке Эйприл Глэспи Саддам спросил ее, как США отреагируют на стремление Ирака решить с Кувейтом территориальный спор. Глэспи ответила, что это «внутриарабское дело». Хусейн хотел узнать реакцию именно США, а не какой-либо другой страны. Советскому Союзу, с которым Ирак был в договорных отношениях, Саддам даже не намекнул о плане аннексировать Кувейт. Высказанная ему «нейтральная» позиция США не могла не подкрепить его мнения, что США пошумят, но в конце концов проглотят его операцию против Кувейта», — вспоминал в своей книге «Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами» советский и российский дипломат и государственный деятель Евгений Примаков.

Он трижды виделся с Хусейном в период кувейтского кризиса. В одной из бесед президент Ирака так объяснил свои действия: «Я не мог молчать, когда Кувейт по договоренности с Саудовской Аравией под нажимом Соединенных Штатов решил резко понизить цену на нефть».

В ночь с 1 на 2 августа 1990 года 120-тысячная иракская армия при 350 танках вторглась в страну и за сутки осуществила захват всей ее территории. Кувейтские войска, не превышавшие 20 тыс. человек, оказали ожесточенное сопротивление, но не смогли остановить значительно превосходившего их численно противника.

В тот же день Совет Безопасности ООН решительно осудил вторжение Ирака и потребовал немедленно вывести войска из Кувейта, подтвердив суверенитет и территориальную целостность этого государства. СССР, как и большинство других стран мира, осудил действия иракской армии. В соответствующем заявлении советского правительства объявлялось о решении приостановить поставки Ираку вооружения и военной техники.

6 августа против Ирака было введено торговое эмбарго. Несмотря на это, 8 августа Багдад объявил о «слиянии» Кувейта с Ираком.

Оккупированному государству отводилась роль 19-й провинции, где формировалось так называемое «свободное временное правительство» во главе с иракским ставленником полковником Али Хуссейном Али. На захваченной территории царил произвол. Иракские солдаты занимались мародерством и убивали мирных жителей.

Параллельно шла переброска крупных сил США в район Персидского залива в рамках операции «Щит пустыни», целью которой являлась защита стран региона от агрессии Багдада. В составе многонациональных сил во главе с США были военнослужащие Франции, Великобритании, Сенегала, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии и Кувейта.

10 августа на чрезвычайной сессии совета НАТО были одобрены политические и экономические санкции против Ирака и выражена всеобщая поддержка политике США. Все участники сессии заявили о готовности внести свой вклад в урегулирование конфликта.

В ноябре была принята резолюция 678 Совета Безопасности ООН, потребовавшая от Ирака вывести свои силы из Кувейта в срок до 15 января 1991 года. Иракские власти проигнорировали это условие. В ответ США, их союзники по НАТО и несколько арабских стран начали операцию под названием «Буря в пустыне».

17 января 1991 года авиация США нанесла массированные удары по территории Ирака и Кувейта.

С первых минут войны моряки бомбардировали цели по всей территории Ирака ракетами «Томогавк». Ударам с воздуха по Багдаду не смогли помешать защищавшие город системы ПВО. Проведение массированной атаки ВВС стало неожиданностью для иракского командования, которое готовилось к наземной операции. По завершении первого этапа кампании американцы и их союзники завоевали полное господство в воздухе, что предопределило итоговый успех. В ходе воздушной стадии войны иракцы потеряли до 76% своих сил и средств. В конце января — начале февраля войска международной коалиции сфокусировались на подрыве военно-экономического потенциала Ирака. 12-23 февраля массированному удару подверглись группировки сухопутных войск.

Руководство Ирака заявило о своей готовности отступить из Кувейта в обмен на выполнение ряда условий: уход американцев от границы и возмещение расходов, понесенных Ираком во время войны. 23 февраля 1991 года по настоянию СССР состоялось заседание Совбеза ООН. Советский представитель проинформировал собравшихся о проделанной работе в целях мирного урегулирования конфликта и открывшихся в этом плане возможностях, но поддержки не получил.

«Судьба Ирака была уже предрешена: воздушная война деморализовала вооруженные силы и население этой арабской страны, на ее границах стоит огромная, самая современная армия мира, а ее лидер вместо безоговорочной капитуляции пытался через посредство Москвы «закончить войну красиво». В Вашингтоне мгновенно поползли слухи — Москва хочет во что бы то ни стало спасти Саддама», — отмечал в своей книге «Советский Союз в локальных войнах и конфликтах» историк Сергей Лавренов.

На следующий день, 24 февраля, коалиция начала наступление, известное под названием «Сабля пустыни».

В первые часы была проведена крупнейшая в истории аэромобильная операция, в которой приняли участие части 101-й воздушно-штурмовой дивизии США. Вертолеты «Чинук» перебросили вглубь Ирака четыре тысячи десантников с техникой и вооружением. Совместно с американцами действовали французы, британцы, саудовцы, египтяне и сирийцы. Несмотря на стойкость иракцев, международным силам удалось прорвать «линию Саддама» — оборонительные укрепления на иракско-кувейтской границе из песка и бетона.

В ночь на 26 февраля 1991 года министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз передал послание президента советскому руководству. Хусейн просил Михаила Горбачева «приложить срочные усилия для принятия резолюции Совета Безопасности ООН по прекращению огня». Иракский лидер заявил о начале вывода войск из Кувейта и обещал провести эвакуацию в кратчайшие сроки.

«Иракским вооруженным силам отдан приказ в организованном порядке отойти на позиции, которые они занимали 1 августа 1990 года» — передало багдадское радио.

В следующую ночь иракские части в панике стали покидать территорию Кувейта, подвергаясь воздушным ударам. Утром над Эль-Кувейтом под звуки национального гимна был поднят государственный флаг.

К началу операции «Буря в пустыне» иракские ВВС имели 750 истребителей и бомбардировщиков, а также 200 самолетов поддержки. К вечеру 27 февраля 1991 года 150 иракских пилотов на своих самолетах перелетели в Иран. Большинство оставшихся машин было уничтожено или захвачено. За 43 дня 2,6 тыс. летательных аппаратов союзников совершили более 120 тыс. боевых вылетов, разрушив иракскую военную инфраструктуру и деморализовав иракские войска внутри и вокруг Кувейта.

«К концу этого дня союзники взяли в плен более 50 тысяч иракских солдат и офицеров, а военно-воздушные силы коалиции совершили больше 110 тыс. самолето-вылетов. Пара специально оснащенных F-111 сделала два из последних вылетов. Их целью был Саддам Хусейн», — резюмировал американский военный историк Ричард Лаури в своей книге «1991. Хроника войны в Персидском заливе».

28 февраля, в 8 часов утра, президент США Джордж Буш подписал указ о прекращении огня.

Совбез ООН принял резолюции 686 и 687 об условиях перемирия и общих параметрах послевоенного урегулирования. Ирак должен был компенсировать Кувейту причиненный ущерб, а также ликвидировать оружие массового поражения на своей территории. Кроме того, на Багдад были наложены санкции, резко ограничившие экспорт иракской нефти. Ирак безоговорочно согласился на все условия и признал резолюции.

«Новая расстановка сил на международной арене после операции «Буря в пустыне» не вызывала у Вашингтона сомнений в том, что, проявив политическую волю, США смогут добиться падения режима Хусейна без военных усилий, — говорится в книге Виталия Кляйна «Политика США в Ираке (1979-2005 гг.)». – Однако руководство Белого дома понимало, что смена режима не должна была привести в целом к ослаблению иракского государства. Это было обусловлено стремлением США оставить Ирак в качестве буфера Ирану».