«Он не любил СССР»: каким политиком был Улоф Пальме

35 лет назад в Швеции произошло первое с 1792 года убийство высокопоставленного государственного деятеля – в центре Стокгольма был застрелен премьер-министр и лидер партии социал-демократов Улоф Пальме. 194 годами ранее на балу-маскараде в опере был убит король Густав III. В обоих случаях преступники стреляли в спину. Следственным органам удалось раскрыть личность убийцы Пальме только в 2020 году.

Политическая деятельность Пальме

Пальме начал карьеру в начале 1950-х в объединенных студенческих корпорациях Стокгольма, затем работал секретарем у председателя Социал-демократической партии Швеции (СДРПШ) и премьер-министра страны Таге Эрландера. Молодой политик сочувствовал борьбе стран Африки за независимость и не боялся критиковать агрессивный внешний курс СССР и США.

В 1967 году Пальме получил назначение министром просвещения, а в сентябре 1969-го, после ухода Эрландера на пенсию, сменил его во главе кабинета. Годом ранее шведский социал-демократ выступил с осуждением ввода войск стран – участниц Варшавского договора в Чехословакию, назвав инициативу Москвы грубым нарушением ее суверенитета и права народа на свободу и самоопределение. Выступал убежденным противником политики США во Вьетнаме и апартеида в ЮАР, жестко критиковал режимы Франсиско Франко в Испании и Аугусто Пиночета в Чили, оказывал поддержку Организации освобождения Палестины, посещал Кубу и встречался с Фиделем Кастро.

В 1976 году социал-демократы проиграли парламентские выборы, но в 1982-м взяли реванш – и популярный политик во второй раз занял должность премьер-министра.

Многим в Швеции и за ее пределами нравилась самостоятельная позиция Пальме по ключевым международным вопросам. Он считал, что силой свободного высказывания своих идей можно добиться от великих держав прекращения локальных войн и гарантии прав развивающихся стран на свободу и независимость. Внутри государства при нем успешно развивалась модель социально ориентированной рыночной экономики. Благополучию Швеции завидовали во многих странах. Впрочем, имел Пальме и немало врагов.

В так называемой «комиссии Пальме», где шведский премьер был председателем, обсуждался вопрос о создании в Северной Европе зоны, свободной от ядерного оружия. Осуществление этих планов могло повлечь за собой выход Норвегии и Дании из НАТО, что болезненно воспринималось руководством альянса. Шведские военные также опасались подобного развития событий.

Пальме готовился к поездке в Москву. На 6 апреля 1986-го у него была запланирована встреча с Михаилом Горбачевым.

Политики планировали обсудить проблемы сотрудничества двух стран, затронуть вопросы разоружения.

Убийство и версии

Вечер 28 февраля 1986 года глава шведского правительства решил посвятить своей супруге Лисбет. Они отправились смотреть новый фильм «Братья Моцарт». Пальме имел обыкновение ходить без охраны и не считал зазорным для себя пользоваться общественным транспортом. Посетив сеанс в кинотеатре «Гранд», супруги решили немного прогуляться и пешком отправились к станции метро. Людей на улице было немного. Вероятно, убийца дожидался Пальме у кинотеатра и какое-то время шел следом, потом догнал премьера на пересечении улиц Свеавеген и Туннельгатан, приблизился почти вплотную и в 23 часа 21 минуту произвел два выстрела. Первый пришелся в спину Пальме и стал смертельным, другой легко ранил Лисбет в тот момент, когда она наклонилась, чтобы подхватить падающего мужа. Глава правительства Швеции скончался почти мгновенно.

Уже через несколько минут на место покушения прибыли медики и сотрудники правопорядка. По указке очевидцев искали высокого мужчину в темной ветровке. Сначала полиция арестовала 44-летнего пьяницу и наркомана Кристера Петерссона, неоднократно имевшего проблемы с законом. Его опознала Лисбет Пальме, но в 1990-м он был оправдан и отпущен за недостатком улик.

Всего за время следствия были допрошены более 10 тыс. человек. 133 из них «признались» в убийстве премьера.

«Словно завороженные и не верящие в произошедшее, целую неделю шведы собирались посмотреть на небольшую лужицу крови на снегу, они плакали не только от горя утраты лидера нации, но и от предчувствия наступления незваной эры политического терроризма», — писали газеты.

Рассматривались самые разнообразные версии. Не исключалось, что мотивом к убийству могла послужить посредническая деятельность Пальме по мирному урегулированию ирано-иракской войны. Рассматривалась причастность Рабочей партии Курдистана (КРП), в деятельности которой Пальме нашел признаки терроризма. В 1990-е говорили о секретной операции, санкционированной президентом ЮАР Питером Ботой: он якобы мстил Пальме за его слова: «Апартеид не может быть реформирован – его можно только уничтожить». Следствие проверяло факты, но не смогло найти веских улик, как и в случае с версией о причастности к убийству шведских ультраправых, которые могли бояться сближения Швеции с СССР. По иронии, коммунисты всегда ставили в вину Пальме ровно противоположное – отсутствие желания сближаться с Советским Союзом. В XXI веке газеты писали даже о югославском следе в преступлении.

«Пальме тянуло к нам, но он не любил Советский Союз как систему, как режим, для него это был тоталитаризм, ненавидимый им, может, как социал-демократом, даже в большей степени, чем лидерами или представителями буржуазных партий, потому что посторонние наблюдатели часто заявляли, что они не видят разницы между социализмом социал-демократов и социализмом советских коммунистов, — отмечал посол СССР в Швеции, последний советский министр иностранных дел Борис Панкин. — После того, как Горбачев был избран генеральным секретарем в марте 1985-го года, Пальме пригласил меня к себе в правительственную канцелярию и сказал: «Пусть это будет между нами, но я хочу прервать политическую размолвку, я хочу поехать в Москву и познакомиться, поговорить с вашим новым лидером».

Развязка в деле наступила только 10 июня 2020 года, когда было публично озвучено имя настоящего убийцы: им оказался сотрудник страховой компании «Скандиа» Стиг Энгстрем, которого следствие изначально рассматривало как свидетеля. Он оказался рядом с Пальме в момент убийства, но его свидетельские показания отличались от тех, что предоставили другие очевидцы. Так, Энгстрем рассказал о своих попытках помочь тяжелораненому Пальме, хотя никто из находившихся поблизости этого не видел.

Было установлено, что мужчина имел доступ к оружию и умел стрелять.

Кроме того, его одежда в день трагедии по описаниям свидетелей была похожа на ту, которую носил убийца. Выяснилось, что Энгстрем не любил Пальме, имел проблемы с деньгами и алкоголем. Однако следствию так и не удалось назвать мотивы преступления, поскольку Энгстрем умер (не исключается, что покончил с собой) в середине 2000-х.

В последующие годы погибли еще несколько видных шведских социал-демократов. Соратник и протеже Пальме Бернт Карлссон, назначенный комиссаром ООН по Намибии, погиб в результате взрыва Boeing 747 над Локерби в 1988-м. А в 2003 году на министра иностранных дел Анну Линд напали с ножом в супермаркете: она скончалась от полученных ран на следующий день после покушения.