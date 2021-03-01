Плохая память и импульсивность: что характерно для экстремистов

Психологи из Кембриджского университета выяснили, какие когнитивные и эмоциональные черты характерны для наиболее радикальных сторонников тех или иных идеологий. Подробнее об этом они рассказали в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Склонным к экстремизму людям свойственны плохая рабочая память, замедленная обработка внешних стимулов, импульсивность и поиск острых ощущений, установили ученые.

Такое сочетание когнитивных и эмоциональных особенностей имеет выраженную корреляцию со склонностью одобрять насилие, направленное против идеологических конкурентов.

«Меня интересует, какую роль когнитивные функции играют в формировании идеологического мышления, — говорит ведущий автор исследования доктор Леор Змигрод. — У многих есть знакомые, которые со временем склонялись к более радикальным политическим взглядам. Мы хотим знать, почему конкретные люди более восприимчивы к этому».

Обычно при разработке моделей, прогнозирующих радикализацию взглядов, используются в первую очередь демографические данные. Но если учитывать еще и когнитивные аспекты, можно сделать модель более точной — если прогнозы, сделанные на основе демографических данных оказываются верны менее чем в 8% случаев, то учет психологических факторов может поднять этот показатель до 32,5%.

Участниками исследования стали более 300 американцев, которые сообщили свои демографические данные (пол, возраст, уровень образования, уровень зарплаты и т. п.), а также выразили степень согласия с рядом высказываний, затрагивающих идеологические аспекты — например,

«Мы должны сделать все необходимое для увеличения мощи нашей страны, даже если это означает войну» или «высшие группы должны доминировать над низшими группами». Также исследователи уделили в опроснике внимание склонности участников к догматизму и так называемому интеллектуальному смирению — способности признавать неправоту собственных суждений.

Оказалось, политический консерватизм и национализм были связаны с более медленным принятием бессознательных решений, со склонностью рассматривать более скорую награду как более выгодную, а также менее выраженной способностью к обработке информации.

Среди личностных черт участников, склонных к консерватизму и национализму, исследователи выделили большую целеустремленность, импульсивность, жажду вознаграждения. Религиозность оказалась схожа с консерватизмом, но имела более высокие уровни доброжелательности и осторожности по отношению к рискованным действиям.

Во всех идеологиях, которые принимались во внимание, люди, одобряющие крайние действия, в том числе идеологически мотивированное насилие в отношении других, имели удивительно устойчивый психологический портрет, заключают исследователи.

«Похоже, что в сознании тех, кто больше всего хочет принять экстремальные меры в поддержку своих идеологических доктрин, есть скрытое сходство, — говорит Змигрод. — Понимание этого могло бы помочь нам поддержать тех, кто уязвим для экстремизма, и способствовать социальному взаимопониманию, преодолевающему идеологические разногласия».

Исследователи надеются, что в перспективе этот психологический портрет позволит выявлять людей, подверженных радикализации, и предотвращать ее.

Ранее психологи из Квинслендского университета обнаружили, что консерваторы извиняются реже либералов.

Участниками исследования стали 2130 человек из Австралии, Гонконга, Чили, Перу, России, Индии и США.

Выяснилось, что люди, склонные к консервативным взглядам, реже просят прощения и оказываются готовы принять чужие извинения, чем либералы.

Также исследователи предложили 65 добровольцам из Индии и США представить, будто сосед попросил их поливать его газон на время отъезда, с чем они справились не слишком хорошо, и описать, что произойдет, когда сосед вернется. И снова оказалось, что считавшие себя консерваторами участники не были готовы извиниться за испорченный газон. Впрочем, обнадеживают исследователи, независимо от политических взглядов все же хотели принести извинения.

На проведение исследования авторов подтолкнуло наблюдение за политиками. Они обратили внимание, что за время предвыборной кампании Хиллари Клинтон пять раз приносила извинения. Трамп же на вопрос, когда он последний раз извинялся, ответил: «Это было слишком давно, чтобы вспомнить».