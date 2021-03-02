Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости

Похоже, многоразовость, на которую сделал ставку Илон Маск при создании своих ракет Falcon 9, пока не позволяет гарантированно возвращать невредимыми первые ступени этих носителей, и конструкторам еще есть, над чем поработать. Это продемонстрировал недавний запуск 60 спутников Starlink, который состоялся 16 февраля.

Это был ставший уже рутинным запуск очередной партии спутников связи компании SpaceX, который в целом прошел успешно, аппараты были выведены на целевые орбиты. Однако ложкой дегтя стало известие о том, что компании впервые за целый год успешных пусков не удалось посадить первую ступень ракеты на специальную баржу – она упала в океан.

«Похоже, мы не посадили нашу ступень на баржу Of Course I Still Love You сегодня. Жаль, что мы не спасли этот ускоритель, но наша вторая ступень работает номинально», — сказала инженер SpaceX Джессика Андерсон во время трансляции пуска.

На кадрах трансляции тогда были видны лишь три чайки, которые взлетели с баржи при падении рядом первой ступени. Если еще несколько лет назад после череды неудач мягкие посадки ступеней для последующего использования воспринимались, как техническое чудо, то позднее доработка ракет сделала эту процедуру рутинной и позволила использовать в космических запусках ступени, летавшие в космос по несколько раз. В SpaceX стараются возвращать по возможности стартовавшие ступени на баржу в океане или к месту старта, но всегда подчеркивают, что вывод нагрузки на целевую орбиту – главная цель.

В течение двух недель причина потери первой ступени оставалась неназванной, пока накануне ее не огласил глава программы пилотируемых миссий SpaceX Бенджи Рид на совместной с NASA пресс-конференции.

Он напомнил, что для упавшей ступени это был уже шестой запуск, хотя ступени рассчитаны минимум на 10 стартов. Однако, несмотря на это, в ее конструкции были детали-«старички», которые летали гораздо больше раз, чем любая из первых ступеней в арсенале компании SpaceX.

В том числе – специальные кожухи вокруг каждого из девяти двигателей Merlin в конструкции первой ступени. Оказалось, что на одном из кожухов образовалась небольшая дыра, через которую раскаленные газы попадали на детали двигателя. «Некоторое количество горячего газа попало туда, куда не должно было, и это вызвало отключение двигателя, пояснил Рид.

Boots are the flexible seals around the engines to prevent thermal damage to engine bay components. pic.twitter.com/NninDsofSr — D. Stamos/Helodriver (@SpacecoastPix) March 1, 2021

Он не стал уточнять, когда именно произошло отключение двигателя, дав понять, что это случилось еще при выведении ракеты. «Великая особенность ракет Falcon 9 состоит в возможности отключения двигателя, — пояснил специалист, имея в виду, что отключение одного из 9 двигателей при старте не угрожает миссии. – Ракета вышла на орбиту и вывела спутники точно туда, куда надо. Основная миссия была выполнена».

Однако, оставшись без одного двигателя, первая ступень потеряла часть тяги, необходимой ей при посадке. «При возврате ступени из-за проблем с одним двигателем у нас не хватило тяги, чтобы вернуться, куда надо», — пояснил Рид.

Издание Space News напоминает, что последний раз проблема с возвращением первой ступени была год назад.

По словам Рида, неудача с первой ступенью послужит уроком для компании в ее понимании долговечности ступеней и отдельных ее компонентов, наиболее подверженных износу. Кроме того, в компании обещают усовершенствовать системы контроля для выявлений подобных отказов.

В дальнейшем расследовании этой проблемы будет участвовать и NASA, ведь на апрель назначен очередной запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. «Мы проследим за расследованием SpaceX», — пояснил руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич, выразив надежду, что решение проблемы будет найден до выдачи разрешения на полет.

По его словам, весенний полет будет первым повторным стартом ракеты в пилотируемом варианте – ранее первая ступень использовалась при ноябрьском старте астронавтов NASA. В плане многоразового использования ракет запуски спутников Starlink шагнули значительно дальше, отметил он.