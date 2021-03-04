«Прекрасная мягкая посадка»: Starship сел, накренился и взорвался

Илон Маск научился мягко сажать на землю свои межпланетные корабли будущего. После серии неудач десятый, наиболее совершенный прототип корабля Starship, SN10, совершил первую мягкую посадку на полигоне Бока-Чика, где находится космодром и сборочные мощности компании SpaceX в штате Техас.
Испытательные старты предыдущих образцов, SN8 и SN9, состоялись на этом космодроме минувшей зимой. Все эти образцы высотой порядка 50 метров имеют собственные метановые двигатели Raptor и четыре стабилизатора, благодаря которым корабли совершают устойчивый спуск в атмосфере.
В ходе двух прошлых запусков корабли успешно стартовали с площадки, достигали высоты 10 километров, переворачивались на брюхо и свободно падали в атмосфере с выключенными двигателями.
Перед самой землей двигатели включались, корабль переворачивался, гасил скорость, однако обе посадки заканчивались взрывом – выяснилось, что при перевороте возникала проблема с переключением питания двигателей с одного топливного бака на другой.
Однако специалистам, и самому Илону Маску было очевидно, что проблема решаема, посадка осуществима, поэтому серьезное внимание было привлечено к старту десятого образца, который полетел в среду.
Корабль взлетел со второй попытки – тремя часами ранее старт был отменен в последнюю секунду, когда бортовой компьютер зафиксировал повышенную тягу одного из двигателей. Однако инженеры решили, что эта проблема несущественная, скорректировали настройки, дозаправили корабль и осуществили вторую попытку.
Корабль мягко оторвался от земли при помощи трех двигателей, после чего по достижении десяти километров один за другим отключил их, перевернулся и начал свободное падение, сохраняя ориентацию при помощи стабилизаторов.
Если в прошлых испытаниях корабль садился на двух двигателях, и проблемы с включением одного из них приводили к аварии, то теперь Маск решил повторно включать все три. Отвечая на вопрос, почему этого не было сделано раньше, он сказал: «Мы были слишком тупыми».
На этот раз проблем с повторным включением двигателей не было – все три снова включились у земли и позволили кораблю погасить скорость. Затем, как и было запланировано, один двигатель отключился, корабль принял вертикальное положение для посадки.
Заглушив второй двигатель, в клубах дыма и раскаленных газов Starship совершил мягкую посадку на бетонную площадку космодрома под восторженные возгласы зрителей и комментаторов многочисленных трансляций.
Похоже, при посадке подломилась одна из опор корабля, в связи с чем он встал не вертикально, а наклонившись, после чего заработала система пожаротушения, которая ликвидировала открытое пламя внизу корабля.
После этого инженер SpaceX Джон Инспрукер объявил об успехе испытания. «Прекрасная мягкая посадка Starship на площадке Бока-Чика. Ключевым моментом сегодняшнего теста был сбор данных об управлении корабля во время спуска, — пояснил он. – И мы достигли в этом успеха». По его словам, следующий прототип, SN11 «будет выкачен на площадку в ближайшее время».
Рад первой успешной посадке был и сам основатель компании Илон Маск. «Команда SpaceX проделала огромную работу. Однажды настоящим успехом станет то, что старты кораблей Starship станут привычными», — написал он в Twitter.
Спустя пару минут SpaceX завершила трансляцию, однако самое интересное запечатлела камера космического портала NasaSpaceflight, продолжавшая снимать дымящийся и наклонившийся корабль.
Через 8 минут после посадки корабль неожиданно подпрыгнул на несколько десятков метров, объятый пламенем, и рухнул на площадку, разлетевшись на части. По предварительным данным, это произошло из-за утечки метана из топливного бака корабля.
«Информированные источники говорят, что инцидент мог быть вызван протекающим клапаном, скорее всего, метанового топлива. Известно, что управлять топливными клапанами сложно при сверхнизких температурах», — написал Эрик Бергер, обозреватель портала Ars Technica.
К слову, именно взрывы предыдущих образцов при посадке стали предметом споров между SpaceX и Управлением гражданской авиации США. Чиновники опасались, что взрывная волна угрожает безопасности жителей деревни Бока-Чика, и после второго взрыва следили за расследованием его причин.
За день до старта стало известно, что миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава объявил о наборе восьми человек, которые составят ему компанию для полета вокруг Луны в 2023 году на корабле Илона Маска. Он выкупил все места на ракете и ищет сразу 6-8 кандидатов, людей, достаточно творческих и готовых к экспериментам и риску, чтобы разделить с ним восторг от созерцания Луны из иллюминатора космического корабля.