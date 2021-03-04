«Прекрасная мягкая посадка»: Starship сел, накренился и взорвался

Илон Маск научился мягко сажать на землю свои межпланетные корабли будущего. После серии неудач десятый, наиболее совершенный прототип корабля Starship, SN10, совершил первую мягкую посадку на полигоне Бока-Чика, где находится космодром и сборочные мощности компании SpaceX в штате Техас.

Испытательные старты предыдущих образцов, SN8 и SN9, состоялись на этом космодроме минувшей зимой. Все эти образцы высотой порядка 50 метров имеют собственные метановые двигатели Raptor и четыре стабилизатора, благодаря которым корабли совершают устойчивый спуск в атмосфере.

В ходе двух прошлых запусков корабли успешно стартовали с площадки, достигали высоты 10 километров, переворачивались на брюхо и свободно падали в атмосфере с выключенными двигателями.

Перед самой землей двигатели включались, корабль переворачивался, гасил скорость, однако обе посадки заканчивались взрывом – выяснилось, что при перевороте возникала проблема с переключением питания двигателей с одного топливного бака на другой.

Однако специалистам, и самому Илону Маску было очевидно, что проблема решаема, посадка осуществима, поэтому серьезное внимание было привлечено к старту десятого образца, который полетел в среду.

Корабль взлетел со второй попытки – тремя часами ранее старт был отменен в последнюю секунду, когда бортовой компьютер зафиксировал повышенную тягу одного из двигателей. Однако инженеры решили, что эта проблема несущественная, скорректировали настройки, дозаправили корабль и осуществили вторую попытку.

Корабль мягко оторвался от земли при помощи трех двигателей, после чего по достижении десяти километров один за другим отключил их, перевернулся и начал свободное падение, сохраняя ориентацию при помощи стабилизаторов.

Если в прошлых испытаниях корабль садился на двух двигателях, и проблемы с включением одного из них приводили к аварии, то теперь Маск решил повторно включать все три. Отвечая на вопрос, почему этого не было сделано раньше, он сказал: «Мы были слишком тупыми».

На этот раз проблем с повторным включением двигателей не было – все три снова включились у земли и позволили кораблю погасить скорость. Затем, как и было запланировано, один двигатель отключился, корабль принял вертикальное положение для посадки.

Заглушив второй двигатель, в клубах дыма и раскаленных газов Starship совершил мягкую посадку на бетонную площадку космодрома под восторженные возгласы зрителей и комментаторов многочисленных трансляций.

Похоже, при посадке подломилась одна из опор корабля, в связи с чем он встал не вертикально, а наклонившись, после чего заработала система пожаротушения, которая ликвидировала открытое пламя внизу корабля.

После этого инженер SpaceX Джон Инспрукер объявил об успехе испытания. «Прекрасная мягкая посадка Starship на площадке Бока-Чика. Ключевым моментом сегодняшнего теста был сбор данных об управлении корабля во время спуска, — пояснил он. – И мы достигли в этом успеха». По его словам, следующий прототип, SN11 «будет выкачен на площадку в ближайшее время».

Рад первой успешной посадке был и сам основатель компании Илон Маск. «Команда SpaceX проделала огромную работу. Однажды настоящим успехом станет то, что старты кораблей Starship станут привычными», — написал он в Twitter.

Спустя пару минут SpaceX завершила трансляцию, однако самое интересное запечатлела камера космического портала NasaSpaceflight, продолжавшая снимать дымящийся и наклонившийся корабль.

Через 8 минут после посадки корабль неожиданно подпрыгнул на несколько десятков метров, объятый пламенем, и рухнул на площадку, разлетевшись на части. По предварительным данным, это произошло из-за утечки метана из топливного бака корабля.

«Информированные источники говорят, что инцидент мог быть вызван протекающим клапаном, скорее всего, метанового топлива. Известно, что управлять топливными клапанами сложно при сверхнизких температурах», — написал Эрик Бергер, обозреватель портала Ars Technica.

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.



https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

К слову, именно взрывы предыдущих образцов при посадке стали предметом споров между SpaceX и Управлением гражданской авиации США. Чиновники опасались, что взрывная волна угрожает безопасности жителей деревни Бока-Чика, и после второго взрыва следили за расследованием его причин.

За день до старта стало известно, что миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава объявил о наборе восьми человек, которые составят ему компанию для полета вокруг Луны в 2023 году на корабле Илона Маска. Он выкупил все места на ракете и ищет сразу 6-8 кандидатов, людей, достаточно творческих и готовых к экспериментам и риску, чтобы разделить с ним восторг от созерцания Луны из иллюминатора космического корабля.



В январе 2020 года Маэдзава прославился на весь мир как первый космический турист, который забронировал место на корабле для полета на Луну. Тогда он искал только одну попутчицу женского пола, которая полетит с ним в космос и станет спутницей жизни, но из 30 тыс. претенденток так и не смог выбрать одну-единственную.