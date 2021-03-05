Баня на Лесбосе: найдено имущество корсара Хайреддин-паши

Значительные находки были сделаны сотрудниками эфората (агентства) древностей Лесбоса министерства культуры Греции в ходе раскопок на территории византийского замка Митилини на острове Лесбос в Эгейском море. Как сообщает Greek Reporter, археологи обнаружили ранее неизвестные постройки византийского периода и бани, относящиеся уже к эпохе Османской империи.

По словам главы эфората Павлоса Триантафиллидиса, обнаруженные объекты имели особо важное значение для оборонной архитектуры замка в ранневизантийский период.

Он также отметил, что построенные еще в VII веке н. э. ворота замка Митилини связаны с ранее неизвестным византийским городом Мелануди, который находился в этом районе до его завоевания турками-османами. Причем до обнаружения ворот считалось, что нижняя часть замка не имела стен.

«Эти ворота сделаны из удивительного мрамора, переработанного после предыдущего использования, — рассказал Триантафиллидис. – Высота ворот составляет 3,2 м, ширина – 2,05 м, глубина – 2 м. При строительстве были использованы девять плит мрамора. Полости в перемычке указывают, что там когда-то висела деревянная дверь. Пилястры украшены лентами и дугообразной волной, перемычка – дугообразным карнизом».

В период расцвета в Мелануди проживало около 1000 человек. Триантафиллидис отметил, что в городе должны были располагаться несколько христианских храмов. Их местонахождение пока остается неизвестным, но археологи планируют продолжить раскопки.

«Мы говорим о византийском поселении VII века, которое существовало внутри замка на берегу моря», — добавил Триантафиллидис.

Мелануди стоял четырьмя метрами ниже современной поверхности земли.

Баня XVI века обнаружена у входа в замок. Как заверили эксперты, она находится «в очень хорошем состоянии». Подчеркивается, что это старейшая турецкая баня из найденных на Лесбосе. В ней были предусмотрены зоны горячих, теплых и холодных купален с костровыми ямами под ними. Объект принадлежал уроженцу Митилини Хайреддин-паше Барбароссе. Он был сыном турка и гречанки. Командуя корсарским флотом, Барбаросса стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи.

Руины замка Митилини расположены на холме между северным и южным портами современного города Митилини, крупнейшего на Лесбосе. В 1384 году крепость была разрушена в результате землетрясения, но к 1403-му ее удалось восстановить. В последующем владельцы замка совершенствовали его оборонительную мощь, прорезая в стенах бойницы и устанавливая пушки. Также был выкопан ров. Принятые для защиты меры, впрочем, не помешали османам захватить замок в 1462 году. В следующие века замок Митилини неоднократно достраивался и перестраивался, что было вызвано частыми войнами и землетрясениями.

По итогам Первой Балканской войны 1912-1913 годов Греция отвоевала Лесбос у Османской империи.

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