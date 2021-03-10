«Отдал свою жизнь»: динозавр высиживал яйца и окаменел

Динозавры высиживали яйца как птицы, выяснили палеонтологи из Палеонтологического института Китая в сотрудничестве с американскими коллегами. Исследование было опубликовано в журнале Science Bulletin.

Исследования последних лет говорят о том, что многие особенности птиц развились еще у их древних предков — ящеротазовых динозавров. Однако вопрос с потомством оставался открытым — было неизвестно, развилось ли высиживание яиц у самих птиц, или это поведение присутствовало и у динозавров тоже. Новая находка позволила узнать больше о родительском поведении динозавров.

Палеонтологи обнаружили окаменевшего динозавра из семейства овирапторозавров во время раскопок в городе Ганьчжоу провинции Цзянси на юге Китая, в породах мелового периода возрастом около 70 млн лет. Динозавр сидел на гнезде, в котором находились яйца с зародышами, почти готовыми к вылуплению.

«Динозавры, находящиеся в гнездах — редкая находка, как и ископаемые зародыши, — говорит доктор Шуньдун Би, один из авторов работы. — Впервые обнаружен ящеротазовый динозавр, сидящий в гнезде с яйцами, в которых сохранились зародыши».

Овирапторозавры — один из наиболее изученных отрядов ящеротазовых динозавров. Они имели перья, большинство были беззубыми, предположительно обладали ороговевшей рамфотекой — чехлом, покрывающим клюв. Овирапторозавры имели два функциональных яйцевода, в то время как у современных птиц развивается только левый — оба яйцевода сохраняются у некоторых рыб и червей.

Динозавр в момент гибели, очевидно, высиживал кладку — минимум 24 яйца, в нескольких из которых находились частично сохранившиеся скелеты эмбрионов. Зародыши были на поздней стадии развития. Учитывая обстоятельства смерти динозавра, можно предположить, что овирапторозавры скорее высиживали кладку как современные птицы, а не откладывали яйца и охраняли их как крокодилы.

«Подобное открытие — по сути, застывший в камне элемент поведения, — редчайшая находка, — подчеркивает доктор Мэттью Ламанна. — Хотя палеонтологи ранее находили несколько взрослых овирапторозавров вместе с гнездами, внутри яиц не было ни одного эмбриона.

В нашем же случае детеныши были почти готовы к вылуплению, что, вне всякого сомнения, говорит о том, что этот динозавр ухаживал за гнездом довольно долгое время. Он был заботливым родителем, который, в конце концов, отдал свою жизнь, заботясь о потомстве».

Команда также провела анализ изотопов кислорода, который показал, что яйца высиживались при высоких температурах, как у птиц. Это еще больше укрепило гипотезу, что динозавр погиб при высиживании кладки. Более того, несмотря на то, что все зародыши были хорошо развиты, некоторые, по-видимому, были более зрелыми, чем другие — это позволяет предположить, что детеныши в одной кладке могли вылупляться из яиц в разное время. Эта особенность, известная как асинхронное вылупление, по-видимому, развивалась независимо у овирапторозавров и у некоторых современных птиц.

Также исследователи обратили внимание на остатки гальки в брюшной полости динозавра. Почти наверняка это гастролиты, «желудочные камни», которые динозавр глотал, чтобы лучше переваривать пищу. Гастролиты присутствуют у многих современных птиц и некоторых других животных, но у овирапторозавра ученые обнаружили их впервые. Авторы работы рассчитывают, что находка позволит узнать больше о питании овирапторозавров.

«Удивительно думать о том, как много биологической информации можно получить от одного единственного ископаемого, — отмечает доктор Син Сюй. — Мы будем изучать этот образец в течение многих лет».

Ранее американские палеоэкологи выяснили, почему крупных динозавров было больше, чем маленьких. Растущая молодь динозавров-гигантов занимала разные экологические ниши, считают ученые. Вылупляясь из яиц, динозавры быстро увеличивались в размерах, меняя стиль охоты, что не позволило появиться достаточному количеству видов небольшого и среднего размера.