Нашли в Берлине: как был убит организатор геноцида армян

После убийства великого визиря Махмуда Шевкет-паши в июне 1913 года в правительстве Османской империи сформировался триумвират. Его возглавил Энвер-паша, прочно стоявший на идеях пантюркизма и панисламизма. Самым способным из трех триумвиров, согласно британскому историку-востоковеду Джону Патрику Бальфуру, был Талаат-паша — решительный и напористый в действиях выходец из народа, гордившийся своими крестьянскими корнями. Он выдвинулся после младотурецкой революции 1908 года, быстро продвинулся по карьерной лестнице и стал министром внутренних дел, крепко держа в руках провинциальную администрацию.

Являясь председателем ЦК партии младотурок «Единение и прогресс», Талаат-паша претворял в жизнь политическую доктрину османизма — насильственной туркизации нетурецких (в первую очередь, христианских) народов империи, был ярым сторонником панисламизма и — в еще большей мере — пантюркизма. Крайне амбициозный политик считал, что в османскую сферу влияния должны входить Крым, Кавказ, Поволжье и Туркестан. Проект пантюркистов предполагал отторжение этих территорий от Российской империи с целью их последующего включения в новую супердержаву. Одним из препятствий в реализации плана оказались армяне, давно утратившие собственную государственность и проживавшие на территории России, Османской империи и Ирана.

В мае 1914 года Талаат-паша посетил Санкт-Петербург с предложением заключения русско-турецкого союза.

Это решило бы проблему Черноморских проливов в интересах обеих стран. Россия обеспечивала бы Турции защиту. В свою очередь, та как союзница в случае войны закрыла бы Босфор и Дарданеллы для враждебных государств. Другие лидеры младотурок, впрочем, не испытывали восторга от перспективы альянса с Российской империей. История распорядилась иначе. Османская империя вступила в Первую мировую войну на стороне Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). По традиции прежних лет в армию — ввиду их неблагонадежности и склонности к дезертирству — не призывались христиане, а также половина арабского населения.

Однако в условиях всеобщей мобилизации властям пришлось задействовать греков и армян в качестве персонала, обслуживавшего военную технику, фортификационные сооружения и т. д. Ряд исследователей считает, что привлечение в войска симпатизировавших России христиан существенно подорвало военную мощь Османской империи. А риск перехода военных армянского происхождения на российскую сторону в 1915 году послужил поводом для начала геноцида этого народа, начатого под руководством Энвер-паши и Талаат-паши.

Положивший начало «окончательному решению армянского вопроса» в Османской империи документ был составлен в декабре 1914 года.

Османских армян планировалось подвергнуть арестам, разорению и депортации. В дальнейшем на тайных заседаниях ЦК партии младотурок обсуждались меры, необходимые к принятию в случае восстания армян. Талаат-паша был настроен радикальнее всех и выступал за массовую резню, в то время как Хусейн Джахид-Халил бей и Кара Кемаль предлагали ограничиться депортацией армян из Эрзурума, Вана и Битлиса. Председатель ЦК и его сторонники полагали, что уничтожение армян окажет «положительное» влияние на других христиан, в частности, на греков.

«У нас есть три основные причины выражать недовольство армянами. Во-первых, они обогатились за счет турок. Во-вторых, они хотят господствовать над нами и создать отдельное государство. В-третьих, они открыто поощряют наших врагов. Они помогали русским на Кавказе, и наши неудачи там по большей части объясняются их действиями. Поэтому мы пришли к твердому решению лишить их силы еще до того, как окончится война», — заключал Талаат-паша.

Он также придерживался мнения, что выступающие против уничтожения армян османские политики не могут оставаться на государственных должностях.

24 апреля 1915 года в Константинополе начались аресты и убийства представителей армянской интеллигенции. Репрессии приняли беспрецедентный масштаб: по разным оценкам, погибли до 1,5 млн человек. В своих мемуарах, опубликованных через 25 лет после гибели, Талаат-паша признавал факт насильственной депортации и уничтожения армян, но объяснял это защитой «национальных интересов» турок и стремлением помешать «созданию Армянского государства в приграничных с Россией вилайетах».

4 февраля 1917 года он сменил кресло министра внутренних дел на должность великого визиря, а 7 октября 1918-го, за три недели до выхода Османской империи из войны, отказался от власти и вскоре бежал в Германию. Собравшийся в 1919 году в Константинополе чрезвычайный полевой трибунал заочно приговорил Талаат-пашу к смертной казни за военные преступления и «уничтожение армянского населения империи».

Между тем армянская националистическая партия «Дашнакцутюн» разработала план операции «Немезис» (назван в честь греческой богини мщения Немезиды) по ликвидации виновных в резне армянского населения. В 1920 году дашнаки убили ряд бывших первых лиц Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В частности, в Тифлисе члены партии Арам Эркаян и Мисак Григорьян застрелили Фатали хана Хойского – одного из основателей азербайджанского государства, которого дашнаки считали виновником массовых убийств армян в 1918-м. 19 июля 1920 года погиб заместитель председателя парламента АДР Гасан-бек Агаев, в тот же день год спустя в Константинополе — экс-глава МВД республики Бехбуд хан Джаваншир. Охотились армяне и на турецких политиков.

До Талаат-паши мстители добрались 15 марта 1921 года. Убийцей стал 23-летний Согомон Тейлирян, всю семью которого вырезали турки: топором зарубили брата, изнасиловали и убили сестер и застрелили мать. Самого юношу оглушили ударом по голове и, посчитав мертвым, добивать не стали. Впоследствии Тейлирян вспоминал, как очнулся ночью среди трупов своих родственников. Около трех месяцев он скрывался у курдов, после чего перебрался в Иран и оттуда в Тифлис, где пытался продолжить обучение в семинарии.

Одержимый жаждой мести, вскоре Тейлирян оказался в Константинополе, вступив в контакт с активистами «Дашнакцутюн». Ему помогали деятели науки и культуры, в их числе поэт Аветик Исаакян. Первой целью Тейлиряна стал агент Талаат-паши — Арутюн Мкртчян, по указке которого 24 апреля 1915 года были арестованы 600 представителей армянской интеллигенции.

Меняя страны, Тейлирян смог выследить бывшего великого визиря Османской империи в Берлине, где он проживал под фамилией Сей.

Утром 15 марта они встретились лицом к лицу у дома №4 по Гарденберг-штрассе, и Тейлирян в присутствии очевидцев произвел несколько выстрелов из пистолета Parabellum. Тейлиряна арестовали, а тело Талаат-паши долго лежало на тротуаре.

Состоявшийся в июне 1921 года в Берлине суд присяжных оправдал Тейлиряна, определив, что он действовал в состоянии аффекта. После освобождения мститель поселился в Сербии, где женился на армянке Анаит Татикян и создал семью.

Энвер-паша возглавил басмаческое движение в Средней Азии и был убит военнослужащими Красной армии в ходе столкновения в кишлаке Чагана 4 августа 1922 года на территории Бухарской народной советской республики (БНСР).