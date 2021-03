Выметает из мозга лишнее: найдено средство от болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, связанная с образованием в мозге отложений бета-амилоидов и конгломератов тау-белка, входящего в состав нейронов. Это приводит к потере нейронов и синаптических связей в коре головного мозга. Поэтому при разработке препаратов для борьбы с болезнью часто ведется поиск средств, способных помешать бета-амилоиду и тау-белку накапливаться.

Американские фармацевты из компании Eli Lilly разработали донанемаб — моноклональное антитело, воздействующее на скопления бета-амилоида в мозге и позволяющее организму быстро от них избавляться. Подробнее о препарате специалисты рассказали в статье в журнале The New England Journal of Medicine.

В исследовании участвовали 257 пациентов 60-85 лет с ранними симптомами болезни Альцгеймера. 131 из них получал донанемаб, 126 — плацебо. Наблюдения длились 76 недель. Оказалось, донанемаб замедлял ухудшение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера на 32% по сравнению с теми, кто получал плацебо. Также получавшие донанемаб пациенты лучше справлялись и с повседневными делами. Изменения оценивались с помощью стандартизированной шкалы оценки болезни Альцгеймера.

«Если сравнивать с теми, кто не получал препарат, эти пациенты получили на полгода больше лучших когнитивных способностей, воспоминаний, удовольствия от проведенного с семьей времени», — говорит Мария Каррилло, старший научный сотрудник Ассоциации болезни Альцгеймера.

Позитронно-эмиссионная томография показала, что прием донанемаба привел к уменьшению отложений бета-амилоида и тау-белка в мозге пациентов. К 52-й неделе исследования у 60% испытуемых мозг очистился от отложений и соответствовал мозгу здорового человека. После этого ученые отменили препарат и стали давать этим пациентам плацебо.

«Мы были рады видеть не только замедление развития когнитивных и функциональных нарушений, но также очень существенное очищение от амилоидных бляшек и отложений тау-белка, — отмечает Дэниел Сковронский, руководитель исследовательской лаборатории. — Совокупность результатов, которые мы видим в клинических исследованиях, указывает на возможность долгосрочного воздействия на болезнь. Мы благодарны пациентам, медицинским работникам и исследователям, принявшим участие в этой работе».

«Считается, что если остановить образование амилоидных бляшек достаточно рано и замедлить образование тау-белка, можно замедлить и развитие болезни Альцгеймера, — говорит Каррильо. — Данное исследование — один из первых случаев, когда мы это видим».

«Мы чрезвычайно довольны такими положительными результатами исследования донанемаба как потенциального средства лечения людей, живущих с болезнью Альцгеймера, единственным смертельным заболеванием, для которого нет лечения», — подчеркивает доктор Марк Минтун, вице-президент Eli Lilly.

Пока что, однако, препарат еще не готов к выпуску на рынок. Испытания, направленные на подтверждение результатов, продлятся до 2023 года, в них примут участие около 500 добровольцев.

На сегодняшний день вылечить болезнь Альцгеймера невозможно. Доступные методы терапии способны лишь незначительно повлиять на ее симптомы.

Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.

К 2060 году, по оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от болезни Альцгеймера будут страдать почти 14 млн американцев — в три раза больше, чем сегодня. Одна из причин, по мнению специалистов — эффективное лечение других старческих и хронических заболеваний.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера включают небольшие проблемы с памятью, незначительное нарушение исполнительных функций, например, способности к планированию, апатию. Со временем симптомы прогрессируют — пациент все хуже запоминает новую информацию, страдает от проблем с координацией движений, перестает узнавать знакомых и родных. Появляются расстройства речи, спонтанная агрессия, иногда — недержание мочи. На последней стадии болезни пациент не в состоянии заботиться о себе самостоятельно. Он может полностью утратить речевые навыки. Двигательная активность почти полностью исчезает, пациент оказывается вынужден находиться в постели. Питаться самостоятельно он также не способен. Смерть наступает обычно вследствие стороннего фактора, такого как пролежневая язва или пневмония, а не по вине собственно болезни Альцгеймера.