«Тревожные цифры»: половине пожилых людей грозит повторный COVID-19

В Дании существует комплексная программа тестирования, в рамках которой ПЦР-исследование проводится всем желающим, независимо от наличия симптомов. Более 2/3 населения прошли его в 2020 году. Специалисты Государственного института сывороток в Дании разделили пациентов на тех, у кого был положительный результат во время первой волны заражений, с марта по май, и во время второй — с сентября по октябрь. Они обратили внимание на случаи повторного заражения —

оказалось, у пациентов моложе 65 лет, переболевших COVID-19, риск повторной инфекции снижается на 80%, у тех же, кто старше — лишь на 47%.

«Наше исследование подтверждает то, что до нас предполагали другие: повторная инфекция редка у молодых, здоровых людей, но пожилые подвергаются большему риску», — говорит доктор Стин Этельберг, один из авторов исследования, опубликованного в журнале Lancet.

Ранее считалось, что повторное заражение — крайне редкое явление, и полученные результаты заставляют задуматься, отмечают авторы работы.

«Легко найти информацию о том, что естественная инфекция защищает от повторных заражений, — пишут они. — Но только 80% переболевших оказываются защищены, а среди пожилых людей — 47%. Это куда более тревожные цифры, чем в предыдущих исследованиях».

Новые данные показывают важность вакцинации, в том числе и среди тех, кто уже переболел COVID-19, подчеркивают ученые.

«Результаты подтверждают, что в случае SARS-CoV-2 надеяться на иммунитет после естественной инфекции не стоит, — сообщают они. — Глобальная программа вакцинации с высокоэффективными вакцинами — более эффективное решение».

Пожилые люди переносят COVID-19 тяжелее и у них повышен риск смерти от болезни, поэтому, в свете новых данных, необходимо обеспечить им защиту — в том числе и с помощью создания коллективного иммунитета.

«Поскольку пожилые люди также чаще сталкиваются с тяжелым течением болезни и чаще умирают, наши выводы ясно показывают, насколько важно проводить политику по защите пожилых во время пандемии, — говорят исследователи. — Результаты демонстрируют, насколько важно, чтобы люди придерживались мер, направленных на обеспечение безопасности самих себя и окружающих, даже если они уже переболели COVID-19. Наши выводы могут также лечь в основу политики, сосредоточенной на стратегиях массовой вакцинации и ослаблении ограничительных мер».

Кроме того, пожилой возраст — дополнительный фактор риска распространения SARS-CoV-2, выяснила ранее группа исследователей из США. Оказалось, пожилые люди с лишним весом выдыхают в среднем в три раза больше микрокапель, чем другие категории людей.

Концентрация вируса в выдыхаемом воздухе также зависит и от вирусной нагрузки. Однако даже при бессимптомном течении болезни ожирение и возраст способствуют выбросу вирусных частиц.

80% выдыхаемых микрокапель приходятся на 18% людей. Это соответствует традиционному для эпидемий распределению, когда на 20% больных приходится 80% случаев передачи инфекции.

Количество выдыхаемых микрокапель повышалось по мере прогрессирования инфекции, достигая наиболее высокого уровня спустя неделю после заражения.

Интересно, что по мере развития инфекции вирусные частицы уменьшались, достигая размера одного микрона на пике болезни.

Мелкие частицы с большей вероятностью будут выбрасываться во время дыхания, кашля или разговора, отмечают исследователи. Также они могут дольше находиться в воздухе, перемещаться на более дальние расстояния и проникать глубже в легкие при инфицировании.

Состав и структура слизи в дыхательных путях зависят от возраста человека, его питания и образа жизни, поясняют ученые. Физиологические изменения влияют на слизь, что, в свою очередь, сказывается на количестве выбрасываемых микрокапель, в том числе и с вирусными частицами.