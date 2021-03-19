Из кала и обмана: на чем строился бизнес компании uBiome

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения Джессике Ричман и Закари Апте, основателям биотехнологической компании uBiome, которая проводила бесполезные и дорогостоящие анализы кишечной микрофлоры. Об этом сообщает Los Angeles Times.

«Мы утверждаем, что Ричман и Апте разрекламировали uBiome как успешный и быстрорастущий биотехнологический проект, скрывая при этом тот факт, что предполагаемый успех компании строился на обмане»,

— заявила Эрин Шнайдер, директор регионального офиса Комиссии в Сан-Франциско.

Компания uBiome появилась в 2012 году. Ее основатели Джессика Ричман и Закари Апте убедили инвесторов в важности и коммерческом потенциале изучения микробиома, что позволило им в течение следующих лет получить более $100 млн на развитие проекта. Всего за счет инвесторов и краудфандинга компания собрала около $600 млн.

Клиенты компании получали наборы для взятия проб микрофлоры кишечника (впоследствии появились тесты для половых путей, рта, носа и кожи), а также проходили опрос, который должен был выявить корреляции между теми или иными данными о симптомах клиентов и состоянии их микрофлоры. По заявлению компании, для анализа использовались специальные алгоритмы машинного обучения и база данных микрофлоры, образцы которой присылали клиенты.

Изначально услуги компании преподносились как способ узнать лучше о том, что происходит в кишечнике с помощью анализа образца кала, но это не принесло достаточной прибыли. Тогда Ричман стала позиционировать их как клинические тесты, способные сообщить о наличии разнообразных заболеваний, вплоть до онкологических.

Сразу возникли вопросы о качестве таких анализов и об этичности использования данных о клиентах. Специалисты по биоэтике не были уверены, действительно ли все клиенты дают информированное согласие на это.

В 2019 году компанией заинтересовались в ФБР. Обыск в офисе uBiome выявил, что компания занималась мошенничеством — оказывала некоторые услуги без согласия пациентов и выставляли за них счета, имела собственную команду врачей, которая одобряла результаты независимо от их качества, направляли в страховые компании счета за один и тот же тест по нескольку раз. Когда страховые компании начали отклонять чеки компании, uBiome стала предъявлять инвесторам квитанции для будущей оплаты, а не реально оплаченные счета — это позволяло создать видимость быстрого роста. Кроме того, в uBiome использовали недобросовестные рекламные стратегии вроде публикации фейковых отзывов.

Обманывать инвесторов uBiome удавалось на протяжении нескольких лет. Вскоре после того, как началось расследование, компания объявила о банкротстве.

Ни сами Ричман и Апте, ни их адвокаты давать комментарии прессе не стали.

Похожая судьба постигла биотехнологический стартап Theranos — в 2018 году Комиссия оштрафовала ее основательницу и генерального директора Элизабет Холмс. Холмс объявила о создании специального устройства для медицинских анализов, для работы которого требуется всего несколько капель крови. При этом оно называлось «более быстрым, дешевым и точным» аналогом тех продуктов, которые уже существовали на рынке.

Представители компании лгали инвесторам не только о функционале устройства, но и о своих связях с Министерством обороны США и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Например, Холмс упоминала, что творение Theranos уже успешно используется американской армией в Афганистане, что не соответствовало истине.

Сама же технология, которую предлагалось использовать для анализа крови, не позволяла получать адекватные результаты.

Помимо прочего, компания завышала финансовые показатели компании в презентациях для инвесторов, обещая достичь прибыли в $100 млн в 2014 году, когда на деле им удалось заработать всего $100 тыс.

Суд над Холмс не состоялся до сих пор. Он откладывался несколько раз, в том числе и из-за пандемии коронавируса. Недавно его отложили снова, на этот раз из-за беременности Холмс.