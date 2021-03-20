«Может вызывать тромбоз»: в Европе установили, чем опасна AstraZeneca

Европейские ученые заявили, что они нашли механизм, который может приводить к тому, что вакцина зарегистрированной в Великобритании англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в редких случаях может вызывать образование смертельных тромбов.

Две группы медицинских исследователей из Норвегии и Германии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина может вызывать аутоиммунную реакцию, приводящую к свертыванию крови в мозгу, это может дать объяснение отдельным инцидентам смертей в Европе после вакцинации препаратом в последние недели.

Ученые из больницы Грайфсвальда на севере Германии провели исследование совместно с Институтом Пауля Эрлиха и выяснили, что вакцина может вызывать тромбоз в головном мозгу у небольшого числа пациентов. Эта информация была передана в больницы по всей Европе.

«Мы полагаем, что наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что эта вакцина [AstraZeneca] вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит», — пояснил доктор Роберт Кламрот, заместитель председателя Общества исследования тромбоза и гемостаза.

По мнению экспертов, обнаружить осложнение у пациентов можно с помощью исследования крови. Лечить таких пациентов необходимо препаратами, разжижающими кровь, и иммуноглобулином, передает ТАСС.

Профессор гематологии и главный врач университетской больницы в Осло Пол Андре Хольм, проводивший аналитику по инцидентам с образованием тромбов у вакцинированных, рассказал, что его команда выявила созданное препаратом AstraZeneca антитело, которое и вызывало смертельную побочную реакцию организма.

«Ничто, кроме вакцины, не может быть причиной такого иммунного ответа у этих пациентов», — пояснил специалист.

Из-за таких выводов ученых Министерство здравоохранения Норвегии решило сохранить в силе приостановку вакцинации населения препаратом AstraZeneca, передает РБК.

Стоит добавить, что, согласно выводам Немецкой ассоциации исследований тромбоза и гемостаза, такие симптомы, как постоянная головная боль, головокружение или нарушение зрения, продолжающиеся более трех дней после вакцинации, требуют дополнительного медицинского изучения.

При этом, двумя днями ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что на основании имеющейся у них информации, можно сделать вывод об отсутствии доказанных связей между вакцинацией и образованием тромбов. В EMA также заявили, что польза от AstraZeneca перевешивает любые возможные риски. Об этом заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

«Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови», — заявила Кук.

Всемирная организация здравоохранения также заявила, что польза от применения AstraZeneca приоритетнее возможных рисков. К такому выводу пришел Консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ.

«Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, по-прежнему оценивается позитивно», — подчеркивается в заявлении.

Комитет добавил, что данная вакцина имеет «огромный потенциал» по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и снижению уровня смертности от COVID-19.

Двумя неделями ранее Федеральное управление безопасности здоровья Австрии (BASG) сообщило о смерти 49-летней пациентки в районной клинике города Цветль (федеральная земля Нижняя Австрия) после вакцинации от коронавируса. Женщине был введен препарат британско-шведской компании AstraZeneca, после чего у нее зафиксировали нарушения свертывания крови.

У другой пациентки (35 лет), вакцинированной препаратом той же партии ABV 5300, после укола развилась тромбоэмболия легочной артерии, однако она выжила и была госпитализирована.

Австрийская газета Niederoesterreichische Nachrichten, а также телеканал ORF и информационное агентство APA сообщили, что обе женщины были медсестрами, работавшими в клинике Цветля.