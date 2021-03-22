Голод не тетка: как грелин влияет на отношение к деньгам

Высокий уровень гормона голода грелина подталкивает людей к скромной, но скорой выгоде вместо большей, но отсроченной во времени, выяснили специалисты Гарвардской медицинской школы в Бостоне. О результатах они рассказали на ежегодной конференции международного Общества эндокринологов, которая прошла онлайн.

Грелин вырабатывается в желудочно-кишечном тракте и возбуждает аппетит. Перед приемами пищи уровень гормона в организме повышается, а после — снижается. Грелин играет важную роль в работе нервной системы, особенно в работе гиппокампа, и важен для познавательной активности при изменяющихся условиях среды, в частности, в процессах поиска пищи. Однако, по всей видимости, грелин может влиять и на решения, не связанные с пищей напрямую.

В исследовании участвовали 84 девочки и девушки в возрасте от 10 до 22 лет 50 из них имели расстройства пищевого поведения, приводившие к снижению веса — например, нервную анорексию, 34 были здоровы. Ученые измерили уровень грелина в крови участниц до и после стандартного приема пищи, который все они получили на голодный желудок. После еды участниц просили сообщить, что бы они предпочли — получить небольшую сумму денег сейчас, или более крупную, но позже — например, $20 сегодня или $80 через две недели.

Здоровые девушки и молодые женщины с более высоким уровнем грелина чаще выбирали немедленное, но меньшее денежное вознаграждение, чем ожидание большей суммы денег. Это говорит о большей импульсивности в принятии решений, отмечают авторы работы.

Взаимосвязь между уровнем грелина и выбором вознаграждения отсутствовала у участниц с низким весом, страдающих расстройствами пищевого поведения. У людей с такими расстройствами часто наблюдается резистентность к грелину, поэтому полученные результаты могут дополнить данные о связи между функциями грелина и поведением людей с РПП.

«Наши результаты показывают, что грелин может играть больше ролей в человеческом поведении, чем считалось ранее, — говорит профессор Франциска Плессоу, одна из авторов работы. —

В частности, он влияет на принятие решений, связанных с деньгами.

Мы надеемся, наша работа вдохновит других ученых на исследования роли грелина в восприятии и поведении человека, не зависящего от пищи».

Интересно, что похожие результаты несколько лет назад получили шведские ученые из Гетеборгского университета у крыс. Ученые поставили следующий эксперимент: они посадили лабораторных крыс в клетки и обучили их нажимать на рычаг ради вознаграждения (еды). При этом если крысы воздерживались и не нажимали на рычаг, они также получали вознаграждение — правда, спустя более длительный промежуток времени. Вознаграждение, которое давалось при «воздержании», было большим по объему.

В итоге выяснилось, что крысы с зашкаливающим грелином в крови начинали импульсивно нажимать на рычаг, даже зная, что при «воздержании» они получат большие порции. На основе этого ученые сделали вывод, что гормон голода заставляет принимать непродуманные и зачастую нелогичные решения.

Также известно, что уровень грелина в плазме крови у страдающих ожирением людей ниже, чем у более худых людей, кроме случаев синдрома Прадера-Вилли — генетического заболевания, приводящего к умственной отсталости, низкому росту, ожирению и гипотоннии мышц. У людей, страдающих от анорексии, уровень грелина повышен по сравнению с очень худыми людьми без анорексии и людьми с нормальной комплекцией. Это показывает, что грелин играет важную роль и в анорексии, и в ожирении.

Кроме того, уровень грелина колеблется в течение суток и увеличивается ночью у здоровых людей худой комплекции, но ночное повышение концентрации грелина не выражено у людей, страдающих ожирением.