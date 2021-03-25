Лазили по деревьям: какими были древние кенгуру

Тысячи лет назад в Австралии жили кенгуру с длинными шеями, способные лазить по деревьям, выяснили австралийские ученые из Университета Мердока и Университета Флиндерса. Подробности они изложили в статье в журнале Royal Society Open Science.

В 2002-2003 годах археологи обнаружили в пещерах на западе Австралии два скелета, которые дополнили более ранние находки.

«Несмотря на то, что я якобы был экспертом по ископаемым кенгуру, мне понадобилось много времени, чтобы выяснить, что эти два скелета принадлежат к виду, впервые описанному десятилетиями ранее по фрагментам челюсти из пещеры на юго-западе Австралии, — признается профессор Гэвин Придо. — Пещеры Тилаколео известны как удивительно полно сохранившимися окаменелостями, так и тем, что они дают представление о неожиданно высоком уровне разнообразия крупных видов сумчатых, населявших нынешнюю засушливую безлесную равнину. Это открытие служит еще одним напоминанием о том, как мало мы понимаем даже об относительно недавнем геологическом прошлом Австралии».

Анализ окаменелостей позволил установить, что скелеты принадлежат кенгуру Wallabia kitcheneri, жившим около 40 тыс. лет назад.

До этого в руки археологов не попадали части скелета, и их изучение позволило сделать удивительное открытие.

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«Образцы, с которыми мы работали, в том числе два черепа и два почти полных скелета, позволяют предположить, что эти кенгуру были способны забираться на деревья и медленно перемещаться по ним, говорит доктор Натали Уорбертон. — После тщательной идентификации и описания анатомических особенностей каждой отдельной кости, мы смогли выяснить, что

представители этого вымершего вида адаптировались к лазанью по деревьям — очевидно, чтобы добраться до растительной пищи, недоступной тем, кто остался на земле».

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Все кенгуру и валлаби (представители семейства кенгуровых, меньшие по размеру), за исключением древесных кенгуру, перемещаются по земле, а все древесные кенгуру, способные лазить по деревьям, тесно связаны между собой, отмечают ученые. Это значит, что умение перемещаться по ветвям развилось в семействе больше одного раза.

«У окаменелостей необычайно длинные по сравнению с другими кенгуру и валлаби пальцы с загнутыми когтями для захвата, — говорит Уорбертон. —

У них были мощные мышцы передних лап, чтобы поднимать и удерживать себя на деревьях, и более длинные, более подвижные шеи, чем у других кенгуру, что позволяло двигать головой в разных направлениях, осматриваясь в листве».

Открытие интересно не только с точки зрения неожиданного поведения для кенгуру, отмечают исследователи. Скелеты находились на территории, где сейчас нет деревьев, и находка говорит о том, что среда обитания в этой местности тысячи лет назад сильно отличалась от той, что животные имеют сегодня.

«Это неожиданно и захватывающе, — говорит Уорбертон. — И находка дает нам новую информацию по мере того, как мы пытаемся понять, как со временем менялась окружающая среда в Австралии».

В связи с новыми открытиями вид переименовали в Congruus kitcheneri, поскольку анатомия этих животных не похожа на строение тела валлаби.

Еще одним неожиданным открытием недавно стала окаменелость динозавра, который погиб, сидя на гнезде. Палеонтологи обнаружили окаменевшего динозавра из семейства овирапторозавров во время раскопок в городе Ганьчжоу провинции Цзянси на юге Китая, в породах мелового периода возрастом около 70 млн лет.

Динозавр сидел на гнезде, в котором находились яйца с зародышами, почти готовыми к вылуплению.

Динозавр в момент гибели, очевидно, высиживал кладку — минимум 24 яйца, в нескольких из которых находились частично сохранившиеся скелеты эмбрионов. Зародыши были на поздней стадии развития. Учитывая обстоятельства смерти динозавра, можно предположить, что овирапторозавры скорее высиживали кладку как современные птицы, а не откладывали яйца и охраняли их как крокодилы.

Также исследователи обратили внимание на остатки гальки в брюшной полости динозавра. Почти наверняка это гастролиты, «желудочные камни», которые динозавр глотал, чтобы лучше переваривать пищу. Гастролиты присутствуют у многих современных птиц и некоторых других животных, но у овирапторозавра ученые обнаружили их впервые. Авторы работы рассчитывают, что находка позволит узнать больше о питании овирапторозавров.