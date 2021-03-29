Виноваты стереотипы: почему женскую боль не воспринимают всерьез

Женская боль недооценивается в сравнении с мужской, даже если равна ей по силе, выяснила международная группа психологов из Китая, Франции и США. Исследование было опубликовано в The Journal of Pain.

Боль нельзя измерить инструментально, поэтому выводы о ней приходится делать со слов того, кто на нее жалуется.

Однако считается, что женщины более чувствительны к боли и склонны преувеличивать свои страдания, а мужчины, наоборот, их скрывают.

Эти стереотипы могут влиять на доступ пациентов к обезболивающим препаратам. Иногда женщины, чаще сообщая о боли, имели больше шансов получить рецепт на обезболивающие. Чаще, однако, женщины сталкиваются с обратным эффектом и вместо лекарств получают рекомендации обратиться к психотерапевту.

Сравнительно объективным критерием можно считать выражение лица при боли. Однако и здесь предубеждения могут сыграть свою роль, уверены исследователи.

«Чем сильнее человек склонен считать, что женщины жалуются на боль чаще мужчин, тем меньше, по его мнению, женщины страдают от боли на самом деле, — отмечают они. —

Эти предубеждения сохраняются даже тогда, когда люди наблюдают за реальными пациентами, страдающими от боли».

В первом эксперименте исследователи показали 50 добровольцам, не связанным со сферой здравоохранения, серию коротких видео с людьми, страдавшими от хронической боли в плече. Независимо от выражений лиц людей на видео, участники оценивали боль женщин как более слабую. Затем исследователи показали видео еще 197 добровольцам, трое из которых были медиками, а более половины страдали как минимум от одного острого или хронического болевого синдрома. Участников снова попросили оценить степень боли людей на видео, а также ответить на вопросы: «Если бы вы выписывали обезболивающее, какую дозу вы бы прописали этому пациенту?», «Если бы вы рекомендовали психотерапию, сколько сеансов вы бы посоветовали?» и «Как вы думаете, что поможет этому пациенту больше: обезболивающее или психотерапия?».

И в этом эксперименте тоже участники сочли боль женщин менее выраженной, выбирали для них более низкие дозы обезболивающих и на 4% чаще советовали психотерапию вместо лекарств.

По окончании эксперимента участников попросили заполнить опросник, посвященный их гендерным предубеждениям относительно боли. Оказалось, те участники, которые более пренебрежительно относились к женской боли, реже были готовы рекомендовать женщинам обезболивающее, назначали его в меньших дозах и чаще считали, что женщинам нужна психотерапия, а не лекарства.

Те, кто считал мужчин более стойкими и выносливыми, оценивали мужскую боль как более сильную и назначали мужчинам более высокие дозы обезболивающих.

По всей видимости, люди, оценивая чужую боль, руководствуются скорее своими предубеждениями, а не тем, что видят на самом деле, отмечают исследователи.

«В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что женская боль недооценивается по сравнению с мужской и воспринимается как скорее требующая психотерапии, — заключают авторы работы. — Стереотипы, связанные с болью, могут быть источником этих предубеждений».

Неизвестно, в какой степени результаты этого исследования распространяются на людей с медицинским образованием, отмечают авторы работы. Однако люди в среднем, как заключают исследователи, относятся к женской боли предвзято, что может сказываться даже на восприятии специалистов.

А облегчить боль способны матерные слова, выяснили ранее британские психологи.

Причина этого не ясна до конца, но однозначно не связана со звучанием этих слов — выкрикивание созвучных выдуманных ругательств такого эффекта не дает.

В ходе эксперимента добровольцы должны были погрузить одну руку в ледяную воду температурой около 3-5 градусов и выкрикивать одно из слов — настоящее ругательство или одно из двух выдуманных. В процессе испытуемые должны были сообщить, когда почувствуют боль, и вытащить руку, когда боль станет невыносимой.

Результаты выкрикивания мата оказались предсказуемыми — это повышало болевой порог испытуемых.

А вот выдуманные слова, к удивлению ученых, не оказали никакого влияния ни на него, ни на переносимость боли в целом.

По одной из гипотез, грубая ругань позволяет снизить боль за счет возбуждения вегетативной нервной системы благодаря высвобождению эмоций.