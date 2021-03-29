Тайна ионных каналов: почему больно кусать мороженое

Чувствительность зубов к холодному — проблема множества людей, а для тех, у кого есть кариес (то есть почти для трети мирового населения), попытка съесть мороженое или выпить холодной воды может стать настоящей пыткой. Однако как именно зубы ощущают холод, до сих пор толком не было известно. Ученые предполагали, что дело в микроскопических каналах, по которым при изменении температуры движется жидкость, сигнализируя нервам о тепле или холоде.

Выяснить причину чувствительности зубов решила международная команда исследователей во главе со специалистами из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии. О своей работе ученые рассказали в статье в журнале Science Advances.

«Мы не могли исключить эту теорию (о микроскопических каналах — прим. «Газета.Ru»), но прямых доказательств этому не было, — рассказывает Дэвид Клэпхем, один из авторов работы. — Движение жидкости в зубах — и биологию зубов в целом — трудно изучать.

Нужно разрезать эмаль, самое твердое вещество в человеческом теле, и дентин — еще один жесткий слой, и все это не повредив мягкую пульпу зуба, кровеносные сосуды и нервов внутри него».

Авторы работы не планировали изучать зубы. Их работа была сосредоточена на ионных каналах — отверстиях в клеточных мембранах, которые работают как своеобразные молекулярные ворота. Получив сигнал (например, изменение температуры) они либо закрываются, либо широко открываются, позволяя ионам проходить через них. Это создает электрический импульс, который передается от клетки к клетке. Такие реакции могут иметь решающее значение для работы мозга, сердца и других органов.

В ходе своих исследований учены обратили внимание, что ионный канал TRPC5 крайне чувствителен к холоду. Однако они не понимали, где именно он активирует эту способность. В клетках кожи он важен не был — лишенные TRPC5 мыши все еще чувствовали холод. Размышляя, какие ткани тела могут быть восприимчивы к холоду, исследователи вспомнили про зубы.

И действительно, они обнаружили TRPC5 в зубах, особенно в пораженных кариесом.

Вместо попыток вскрыть зуб и исследовать его клетки команда изучала всю систему целиком — зубы, нервы, челюсть. Для этого ученые использовали мышей, заставляя их погружать зубы в холодную жидкость. У обычных мышей это вызывало активность, свидетельствующую о том, что зубы чувствуют холод. Однако мыши, лишенные TRPC5, как и мыши, которым обработали зубы блокирующим ионные каналы составом, не проявляли никакого беспокойства. Также исследователи нашли еще один канал, игравший роль в чувствительности к холоду — TRPA1.

Большое количество TRPC5, как выяснилось, расположено в одонтобластах — клетках, которые находятся между пульпой и дентином. Иными словами, когда кто-то с разрушенной эмалью и обнаженным дентином откусывает мороженое, эти клетки чувствуют холод и направляют в мозг сигнал о боли.

Несмотря на распространенность этой проблемы, ее причины изучены мало, отмечают авторы работы. Однако они признают ее важность для множества людей и надеются, что открытие окажется полезно для борьбы с болью.

Ранее германский стоматолог удалил пациенту самый длинный зуб в истории и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Пациент Мийо Водопийя обратился к доктору Максу Лукасу с жалобами на сильную боль в верхней челюсти. Рентгенограмма показала, что проблема в необычайно длинном зубе, который вызвал отек. Никакой возможности избавиться от боли, кроме как удалить зуб, не было.

Когда врач измерил длину зуба, оказалось, что она составляет 3,72 см. На сегодняшний день это самый длинный известный зуб — предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2017 году в Индии — там стоматологи удалили зуб длиной 3,67 см.

Лукасу пришлось целый год ждать признания рекорда со стороны комиссии. Он признался, что был очень горд полученным сертификатом и повесил его у себя в кабинете.