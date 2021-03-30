Не нарциссы, а психопаты: названа характерная черта хейтеров

Ненавистнические комментарии в интернете оставляют люди, склонные к психопатии, выяснили психологи из Вроцлавского университета в Польше. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Psychology.

Социальные сети позволяют людям обмениваться идеями и выражать свое мнение, охватывая огромную аудиторию. Однако некоторые из них используют эту возможность, чтобы оскорблять других пользователей или поливать грязью знаменитостей. Авторы работы выделяют несколько видов подобного поведения в сети, в том числе троллинг и кибербуллинг. В текущем исследовании они сосредоточились на ненавистнических комментариях, направленных на пользователей и знаменитостей, принадлежащих к определенной социальной группе.

Примером подобного поведения стало огромное количество унизительных комментариев в адрес польских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в 2018 году.

Их писали возмущенные болельщики, по мнению которых спортсмены не оправдали возложенных на них надежд.

Исследователи сосредоточились на комментариях пользователей Facebook, посвященных тем Олимпийским играм. Ненавистническим комментарий признавался, если выражал негативное и оскорбительное отношение к спортсменам, имел оценочный характер и не включал конструктивную критику — например «Нужно запретить представлять нашу страну таким уродливым».

Исследователи связались как с пользователями, оставившими хейтерские комментарии, так и с теми, кто отзывался о спортсменах нейтрально, и попросили их заполнить опросник, выявляющий определенные черты характера. В окончательную выборку вошли 94 пользователя в возрасте 15-71 года, 46 из которых оставили хейтерские комментарии, а 48 — нейтральные.

Анкеты позволили оценить удовлетворенность пользователей жизнью, склонность испытывать разочарование, когда их цели не достигаются, а желания не сбываются, склонность чувствовать зависть к другим, а также наличие черт «темной триады» — психопатии, нарциссизма и макиавеллизма.

Наиболее характерной чертой хейтеров оказалась психопатия.

Главные особенности психопатии как черты личности — асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность и беспощадность. Более ранние исследования уже показывали, что черты темной триады в целом свойственны интернет-троллям, причем независимо от возраста. Однако макиавеллизм и нарциссизм оказались неважны в случае хейтеров.

Также хейтерству способствовала зависть, хотя ее влияние было менее выраженным. Возраст и пол оказались несущественными факторами. Интересно, что на тягу оставлять грубые комментарии не влияли разочарование и неудовлетворенность жизнью — ранее эти характеристики связывались с агрессивным поведением.

В целом, результаты исследования показывают, что поведение хейтеров отличается от троллинга и кибербуллинга, и хейтеры имеют собственный психологический профиль, заключают исследователи.

«Наше исследование — одно из первых, в котором удалось установить психологический фон онлайн-хейтеров, — отмечает Петр Сороковски, ведущий автор работы. — Также мы провели четкую грань между ненавистью в сети и другими действиями, направленными на унижение, например, троллингом или кибербуллингом».

Исследователи отмечают, что в будущих исследованиях было бы полезно сравнить хейтеров, троллей и тех, кто занимается кибербуллингом, чтобы изучить различия между ними.

Ранее выяснилось, что люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом. Чем ниже у опрошенных американским психологом Павлом Благовым людей были выражены доброжелательность и добросовестность, тем реже они придерживались рекомендаций, связанных с социальным дистанцированием и гигиеной. Также это было свойственно подлым и расторможенным участникам. Кроме того, во втором случае участники также считали допустимым поведение, которое способствовало бы заражению других — например, чихание или прикосновение к часто используемым поверхностям в общественных местах.