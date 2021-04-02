Убило динозавров, создало тропики: как падение астероида переродило леса Амазонии

Столкновение с Землей астероида 66 млн лет назад не только привело к вымиранию динозавров, но и полностью изменило тропические леса Амазонии, выяснили специалисты Смитсоновского института. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале Science.

66 млн лет назад началось великое массовое вымирание, которое привело к исчезновению нептичьих динозавров и множества других животных. Согласно господствующей сегодня точке зрения, причиной вымирания стало падение астероида диаметром около 10 км в районе современного полуострова Юкатан в Мексике. От удара в воздух поднялось огромное количество пыли, углекислого газа и соединений серы. Удар спровоцировал цунами, а прошедшая по поверхности Земли высокотемпературная ударная волна привела к лесным пожарам по всему миру. Выбросы сажи и угарного газа привели к изменениям климата, подобным ядерной зиме. Температура воздуха снизилась, рост растений замедлился, исчез фитопланктон.

Существовавшие экосистемы разрушились, это сгубило динозавров и подстегнуло эволюцию птиц и млекопитающих.

Ученые и раньше знали, что падение астероида влияло на леса, особенно те, которые находились недалеко от кратера (так, леса Новой Зеландии остались почти неизменными), но никто не проверял, что произошло с лесами в Амазонии.

Деревья почти никогда не сохраняются в окаменелостях целиком, поэтому ученым пришлось работать с окаменевшими листьями и пыльцой, которые встречаются намного чаще. Исследование растянулось почти на 12 лет. Авторы работы обыскали 53 локации по всей Колумбии в поисках окаменелостей, которые появились непосредственно перед падением астероида и в течение 10 млн лет после. Всего они собрали около 50 тыс. частиц пыльцы и 6000 листьев.

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При анализе ученые исходили из того, что у листьев, получавших больше света, наблюдается более высокая плотность жилок, а также они содержат больше изотопа углерода-13.

Оказалось, до падения астероида в лесах Южной Америки было много хвойных деревьев и папоротников. На формирование лесов, очевидно, влияли динозавры, подъедавшие растительность. Однако вскоре после падения леса пострадали от пожаров и изменений экосистемы — на континенте исчезла почти половина растений.

Спустя 6 млн лет леса вернулись к былому разнообразию, но их состав полностью поменялся.

В обилии появились бобовые, которые образовывали симбиотические связи с бактериями, способными фиксировать азот из воздуха — это позволило обогатить почву питательными веществами. Приток азота, а также фосфора из золы позволил развиваться цветковым видам растений, вытесняя хвойные. Цветковые конкурировали за солнечный свет, формируя широкие листья и раскидистые кроны, создавая те дождевые леса Амазонки, которые мы знаем сегодня.

Сегодня деятельность человека приводит к быстрому разрушению тропических лесов по всему миру, отмечают исследователи. Влияние антропогенного фактора может оказаться таким же сильным, как падение астероида.

«Мы можем провести параллели с тем, что происходит сегодня, — говорит палеобиолог Карлос Харамильо, один из авторов работы. — Мы тоже трансформируем ландшафты, и это может длиться вечно — или, как минимум, очень долго».

Современные тропические леса — неотъемлемая часть жизни на Земле, напоминают авторы работы. В частности, леса Амазонии играют решающую роль в регулировании круговорота пресной воды и влияют на климат на всей планете, однако им в исследованиях уделяется недостаточно внимания.

«Авторы показали, что падение астероида также привело к глобальным изменениям в неотропических экосистемах, поставив их на совершенно новый путь развития, который привел к появлению необыкновенно разнообразных тропических лесов, — комментирует работу геолог Питер Уилф из Университета штата Пенсильвания. — Однако сейчас они находятся под угрозой».

Тропики — живое эволюционное наследие, отмечает Уилф. Они необходимы для жизни людей и миллионов других живых существ. Он надеется, что работа привлечет внимание к тому, как важно для человечества сохранить тропические леса.