«Не осталось ни хлеба, ни молока»: как СССР освобождал датский остров от нацистов

После захвата Дании в апреле 1940 года немцы перебросили свой военный гарнизон на остров Борнхольм для контроля над юго-западной частью Балтийского моря. Он расположен в 170 км от Копенгагена, имеет площадь 588 км² и является самой восточной точкой Дании. 81 год назад на Борнхольме проживали 47 тыс. человек. Численность сил вермахта на острове доходила до 20 тыс. солдат и офицеров. Для прикрытия морских коммуникаций в этом секторе Балтики немцы создали мощную военно-морскую базу. Власть на острове представлял немецкий комендант Герхард фон Камптц.

«В конце войны остров переполнился немецко-фашистскими солдатами, бежавшими с материка от карающей руки советских и польских воинов, — отмечал в своих мемуарах генерал армии Сергей Штеменко, в 1943-1946 годах занимавший должность начальника Оперативного управления Генерального штаба. — Гитлеровцы, не сложившие оружия, скоро буквально объели островитян. Не осталось ни зерна хлеба, ни капли молока, пошел в солдатский котел и весь скот. Жители умирали от голода. Призрак голодной смерти вплотную встал и перед гитлеровцами».

Оккупация Дании завершилась 5 мая 1945 года с приходом британских войск.

Однако немецкий гарнизон на Борнхольме все еще продолжал оказывать сопротивление. К концу войны остров превратился в перевалочный пункт для эвакуации немцев из Прибалтики. Других возможностей отхода у нацистов больше не оставалось.

Комендант Камптц рассчитывал сдаться британцам, однако интерес к острову проявила советская Ставка. По указанию Иосифа Сталина Генштаб поставил союзников в известность о решении выбить немцев с Борнхольма. Камптц отказался сдаться. 7 мая 1945-го советская авиация бомбардировала населенные пункты Нексе и Ренне. В результате 10 человек погибли, 35 получили ранения. В воздушных боях в районе острова было сбито 16 немецких самолетов. 9 мая на Борнхольм высадились 170 советских бойцов под командованием майора Павла Антонюка. 11 мая на кораблях Балтийского флота прибыли основные силы — 132-й стрелковый корпус 19-й армии общей численностью более 7,5 тыс. человек под командованием генерал-майора Федора Короткова. 12 тыс. солдат и офицеров вермахта были принуждены сложить оружие. Активное содействие в освобождении острова от немцев оказали участники датского Сопротивления. В операции погибли 50 советских военных.

Датские газеты писали, что «русские пришли как друзья и принесли с собой освобождение».

«Я прекрасно помню советских военнослужащих, поскольку весьма часто бывал в гарнизоне, расположенном на юге Борнхольма, в поселке Дуэодде, — рассказывал в 2010 году житель Борнхольма Томас Йенсен. — Там регулярно устраивались спектакли, концерты, да и просто танцы, на которые разрешали приходить и местным жителям. В состав советского гарнизона входили москвичи, ленинградцы, минчане. Солдаты были по тем временам отлично экипированы и очень хорошо себя вели по отношению к местному населению».

15 мая 1945 года СССР объявил, что Борнхольм занят временно и будет передан Дании после «разрешения военных вопросов в Германии». В тот же день прибыл датский губернатор Поль Христиан Стеманн. Условия оккупационного режима на острове разъяснял приказ Ставки на имя командующего войсками 2-го Белорусского фронта. В нем, в частности, говорилось: «Остров Борнхольм является частью Дании и занят нашими войсками только потому, что расположен в тылу нашей германской оккупационной зоны. При этом на острове имеется немало германских агентов, которые должны быть вычищены». Военным был отдан приказ не препятствовать датчанам в ловле рыбы.

«Нужно было налаживать жизнь на острове. Советские воины работали вместе с жителями на полях, помогли восстановить связь, возобновить рыбную ловлю. Постепенно население пришло в себя после мук фашистской оккупации. Возродилось сельское хозяйство и промыслы», — вспоминал генерал армии Штеменко.

Советские войска задержались на острове почти на год. По мнению ряда западных историков, правительство СССР хотело использовать Борнхольм для проведения сделки с Данией.

Советская сторона объясняла затянувшееся пребывание на Борнхольме необходимостью обеспечения контроля над выполнением условий капитуляции Германии, а также проведением работ по разминированию морских районов Балтики.

«Советский Союз хотел контролировать или, по крайней мере, иметь большое влияние на западную часть Балтийского моря, где расположены Дания и Северная Германия. Возможность иметь в этих водах беспрепятственную навигацию — как в военных целях, так и для коммерческого судоходства — представлялась весьма важной. Поэтому остров Борнхольм и остальная Дания были интересны советскому руководству, вынашивавшему планы более или менее постоянного присутствия на датской территории», — заключал датский историк Бент Йенсен.

Специальным указом короля генерал Коротков и несколько офицеров, участвовавших в освобождении Борнхольма, были награждены орденом «Король Кристиан X» и медалью «Свобода». Министр иностранных дел Дании Йон Кристмас Меллер 10 мая 1945 года сказал по радио: «Все народы благодарят сегодня Советский Союз за его огромный вклад в дело разгрома злейшего врага человечества. Датский народ выражает России свою горячую благодарность за ее участие в освобождении Дании».

5 марта 1946 года МИД СССР предложил правительству Дании занять Борнхольм своими войсками.

В ответной ноте 8 марта Дания подтвердила готовность принять остров под свое управление. Между датской и советской сторонами прошли переговоры в Москве. Эвакуация советских войск с острова началась 16 марта. 4 апреля в торжественной обстановке был подписан акт о передаче острова датскому правительству, а на следующий день, 5 апреля 1946 года, последние советские военнослужащие покинули Борнхольм на борту тральщика «Владимир Полухин».

Сегодня недалеко от острова покоится немецкое химическое оружие — морское дно усеяно бомбами, снарядами, бочками и контейнерами. Рыбаки периодически достают вместе с треской сгустки иприта.