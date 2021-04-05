Аюрведа подсказала: найдено новое средство от COVID-19

При тяжелом течении COVID-19 в организме протекают воспалительные реакции, и один из влияющих на их интенсивность элементов — белок HMGB1. В поисках средства, способного снизить воспаление, специалисты Национального центра исследования мозга в Индии обратились к аюрведе — народной индийской медицине. Лакрица в стране традиционно применяется в качестве универсального средства при импотенции, насморке, простатите и многих других заболеваниях, в том числе воспалительных.

Лакрица содержит глицирризиновую кислоту, которая оказывает противовоспалительный эффект.

Также она эффективна против некоторых вирусов, в том числе глицирризиновая кислота ранее оказалась способна подавлять репликацию коронавирусов, родственных возбудителю атипичной пневмонии SARS-CoV.

«Учитывая документально подтвержденную противовирусную активность глицирризина против респираторных вирусов, мы провели это исследование ради поиска доказательств противовирусной и противовоспалительной эффективности глицирризина при COVID-19», — пишут авторы работы в статье в журнале Cytokine.

Чтобы выяснить, справится ли глицирризин с SARS-CoV-2, ученые провели серию экспериментов. Они использовали эпителиальные клетки легких человека, пораженные вирусом. Глицирризин успешно боролся с воспалением, подавляя активность HMGB1.

«Подавляя цитокиновый шторм, глицирризин может снизить тяжесть инфекции», — уверена Эллора Сен, ведущий автор исследования.

Глицирризину удавалось снизить воспаление и другими путями — например, он снижал высвобождение ферритина в макрофагах. Белок ферритин играет роль в воспалительных процессах, и уменьшение его выработки влияло на уровни воспаления.

Дальнейшие наблюдения также показали, что глицирризин не только подавляет воспаление, но и снижает репликацию SARS-CoV-2 на 90%. Глицирризин ранее уже был признан эффективным при лечении гепатитов В и С, однако его способность бороться с коронавирусами изучалась мало.

«Потенциальные терапевтические эффекты глицирризина заслуживают дальнейшего изучения при COVID-19, — заключают авторы работы. — Эффективность глицирризина в борьбе с воспалительными процессами и репликацией вируса дает основание для клинической оценки его терапевтического применения при COVID-19».

«Учитывая, что глицирризин достаточно безопасен и хорошо переносится пациентами, он может стать актуальным средством для пациентов с SARS-CoV-2», — считает Сен.

Считать лакрицу надежным средством при COVID-19 пока рано, предупреждают исследователи. Хотя эксперименты с культурой клеток и прошли успешно, необходимо провести клинические испытания глицирризина на людях, чтобы понять, как он будет воздействовать на организм.

Ранее команда ученых во главе со специалистами из Университета Джорджа Вашингтона выяснила, что прием аспирина снижает смертность при COVID-19 вдвое. Авторы работы наблюдали за пациентами, поступавшими в больницы США с марта по июль 2020 года. Всего они собрали данные о 412 гражданах в возрасте около 55 лет, 314 из которых (76,3%) не получали аспирин. Остальные 98 (23,7%) принимали его на протяжении нескольких дней до госпитализации или в течение суток после нее. Средняя доза была довольно низкой и составляла 81 мг. Пациенты, принимавшие аспирин, чаще имели в анамнезе гипертензию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, болезни печени.

Пациентам, принимавшим аспирин, на 44% реже требовалась искусственная вентиляция легких и на 43% реже интенсивная терапия. Также они на 47% реже умирали от COVID-19.

Потенциальные преимущества аспирина при повреждении легких, как предполагают исследователи, связаны с уменьшением скоплений тромбоцитов и нейтрофилов в легких, снижением воспаления и стимуляцией выработки ферментов, способных восстанавливать функцию эндотелиальных клеток легких.

Также аспирин как противовоспалительное средство снижает выработку интерлейкина-6 и С-реактивного белка, которые способствуют воспалению. Это, возможно, уменьшает риск развития цитокинового шторма.