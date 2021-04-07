«Самая старая карта в Европе»: раскрыт секрет каменной плиты бронзового века

К неожиданным выводам пришли исследователи после нового изучения узоров на камне, сделанных в эпоху бронзового века. По мнению ученых, древний артефакт, известный как плита из Сен-Белека, может быть старейшей трехмерной картой в Европе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Bulletin of the French Prehistoric Society. Впервые плиту обнаружил археолог Поль дю Шателье при раскопках в департаменте Финистер в Западной Бретани в 1900 году.

Повторно использованная плита была одной из стенок каменной гробницы в Сен-Белеке, в которой покоились несколько тел.

Поверхность с изображением была обращена внутрь.

Находка, однако, не вызвала тогда серьезного интереса. В 1924 году она была выкуплена из частной коллекции Музеем национальных древностей, позже помещена в запасники, а затем и вовсе утрачена. На десятилетия о ней попросту забыли. Повторно каменную плиту размером 2 на 1,5 м нашли в подвале дома, где когда-то проживал дю Шателье, в 2014 году. Исследовать ее начали в 2017-м.

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Считается, что камень был использован при создании гробницы в период между 1900 и 1650 годом до н. э. Проанализировав его гравированную поверхность, исследователи предположили, что это может быть картой местности. Используя 3D-съемку с высоким разрешением и фотограмметрию плиты, команда исследователей из нескольких университетов смогла подтвердить, что высеченные линии и формы на ней соответствуют 80% участка, окружающего реку Одэ на западе Бретани. Причем долина реки представлена на плите в объемных формах. Несколько линий изображают речную сеть данного района.

Группа ученых проанализировала сходство между изображением на камне и элементами ландшафта.

Согласно результатам проделанной работы, на плите изображена территория по течению Одэ площадью примерно 30 на 21 км.

«Это, вероятно, самая старая карта, которая когда-либо была идентифицирована, — заявил соавтор исследования Клеман Николя из Борнмутского университета. — В мире есть несколько таких карт, высеченных на камне. Как правило, это только интерпретации. Плита из Сен-Белека – это первый случай отображения на карте реальной территории в конкретном масштабе».

По мнению ученого, таким способом какой-то местный правитель раннего бронзового века, возможно, хотел подтвердить право собственности на эту землю. Впоследствии его потомки могли лишиться своей власти на данной территории – и плита потеряла свое значение и была выброшена.

«Мы склонны недооценивать географические познания древних обществ. Эта плита важна, поскольку она подчеркивает их картографические знания», — подчеркнул Николя.

Ранее сообщалось, что ученые из трех университетов США разработали новую технологию изучения останков без вскрытия саркофага и опробовали ее на 1900-летней мумии. В своей работе исследователи использовали комбинацию из компьютерной томографии и дифракции рентгеновских лучей. Эксперимент был проведен над мумией из периода римского господства в Египте, обнаруженной в начале XX века в некрополе Хавара в 6 км от города Файюм недалеко от Нила.

Используя КТ для создания «трехмерной дорожной карты» содержимого мумии, эксперты навели на нее лучи рентгена размером менее человеческого волоса в диаметре. Они обнаружили в мумии небольшой кусок очень чистого карбоната кальция.

По их мнению, он имеет форму жука-скарабея.

Таких насекомых помещали в брюшную полость в процессе мумификации в качестве амулета для защиты в загробной жизни. По другой версии, это комок грязи, случайно занесенной жрецами.

А польские ученые посредством лидара — технологии получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах – нашли почти 6000 воронок от бомб, сброшенных авиацией союзников на топливные заводы нацистов в окрестностях города Кендзежин-Козле во время Второй мировой войны. Отмечается, что за прошедшие 75 лет многие воронки превратились в водоемы или убежища для диких животных.