«Транс и галлюцинации»: почему древние художники творили под кайфом

Создатели наскальной живописи могли страдать от гипоксии (пониженное содержание кислорода в организме), которая увеличивает выброс дофамина (активное химическое вещество, вырабатываемое головным мозгом человека). Иными словами, древние художники во время своей творческой деятельности испытывали галлюцинации и чувство эйфории из-за недостатка кислорода в подземных пещерах. К такому выводу пришли авторы исследования Яфит Кедар и Ран Баркаи из Тель-Авивского университета, опубликованного в журнале Time and Mind. Они сравнили состояние древних художников в момент творческой деятельности с наркотическим опьянением.

Ученые заметили, что многие наскальные рисунки эпохи палеолита в Европе находятся в сотнях метров от входов в пещеры, либо в галереях, попасть в которые можно через узкие проходы, или же в самих проходах. Эти пространства не использовались для повседневных домашних дел. Поэтому не ясно, зачем живописцы Древнего мира стремились творить в таких местах, где легко можно испытать чувство клаустрофобии.

Чтобы видеть в темноте, древние художники зажигали факелы, которые сжигали кислород в дальних местах пещеры.

Исследователи смоделировали влияние факелов на концентрацию кислорода в конструкциях, похожих на декорированные пещеры палеолита. Содержание кислорода быстро снизилось до уровней, которые вызывают состояние гипоксии.

«Гипоксия увеличивает выброс дофамина в мозг, что приводит к галлюцинациям и внетелесным переживаниям, — отмечается в исследовании. – Мы дискутируем о значении пещер в мировоззрении коренных народов и утверждаем, что вход в глубокую, темную среду обитания был сознательным выбором. Они понимали природу подземного, обедненного кислородом пространства».

По мнению ученых, не роспись сделала пещеры значимыми, а, напротив, значимость выбранных пещер стала причиной создания в них различных рисунков.

Кедар и Баркаи убеждены, что древние художники творили не для того, чтобы племя увидело их творческие плоды, а ради поддержания отношений с космосом.

Древние люди могли рассматривать пещеру как нечто вроде портала в иной мир. Причем он представлялся им не преисподней, а миром процветания, изобилия и роста. В статье отмечается, что примерно так же относились к пещерам более поздние народы – например, жители Месопотамии и индейцы чероки в Северной Америке.

Результаты работы израильских ученых приветствовал эксперт по этнографии и наскальному искусству Дэвид Уитли. На его взгляд, исследование Кедар и Баркаи завершает споры о связи наскальной живописи в Европе с измененным состоянием сознания.

«Ряд археологов утверждали, что наскальное искусство, скорее всего, возникло в результате шаманских практик, подразумевающих состояние транса и галлюцинации. Одним из аргументов против нашего объяснения было то, что в Западной Европе не имелось доказательств наличия галлюциногенных растений или веществ. Однако новое исследование показывает, что вход во многие из пещер с факелом или лампой гарантировал бы фантастические впечатления», — цитирует Уитли Haaretz.

Он также обратил внимание, что скалы с рисунками в пещерах посещали не только художники, но и другие люди, в том числе дети – об этом свидетельствуют сохранившиеся следы.

Считается, что они впадали в групповой транс.

Ранее ученые из Университета Гриффита в Австралии заявили, что изображение дикой свиньи на стене известняковой пещеры Леанг Тедонгнге в Индонезии, вероятно, является древнейшим рисунком животного из обнаруженных на сегодняшний день. Выполненный красной минеральной охрой рисунок, возраст которого, по мнению ученых, составляет примерно 45,5 тыс. лет, был найден на острове Сулавеси. Исследователи полагают, что древний художник запечатлел целебесскую свинью — она до сих пор встречается на Сулавеси и соседних индонезийских островах.

А в 2019 году в тропических лесах Амазонки обнаружили одну из крупнейших в мире коллекций доисторической наскальной живописи. В Серраниа-де-ла-Линдоса на территории Колумбии археологи нашли десятки тысяч изображений животных и людей, сделанных около 12,5 тыс. лет назад. Они растянулись почти на 13 километров в труднодоступной местности. Древние художники изобразили на скалах вымерших животных ледникового периода, — например, мастодонта, доисторического родственника слона.

Есть также рисунки палеоламы, вымершего верблюда, а также гигантских ленивцев и древней лошади.

Кроме того, специалисты разглядели рыб, черепах, ящериц, птиц и людей, танцующих и держащихся за руки. Один человек облачен в маску, напоминающую птицу с клювом.