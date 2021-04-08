Боль и кровь: как вакцинация от COVID-19 влияет на месячные

Доктор Кейт Клэнси из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне услышала жалобу на изменения в характере менструаций после вакцинации от коллеги, а затем столкнулась с ними и сама.

Медик написала об этом в Twiiter, и на ее пост отозвались десятки женщин, сообщивших, что месячные действительно стали проходить тяжелее после вакцинации.

При этом не играло роли, какая из вакцин использовалась — от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

«Ровно через две недели после второй дозы у меня начались месячные, на 12 дней раньше, чем нужно, и шли тяжелее, чем в последние три года», «Я думала, с ума сойду — сделала прививку за три дня до месячных, и на тебе... 16 дней кровотечения при обычных пяти», «У меня внутриматочная гормональная система и месячных не было уже много лет, но сегодня появилась боль и немного выделений. Ничего серьезного, оно того стоило, но все равно странно!», писали пользовательницы. Обсуждения симптомов шли и на других интернет-площадках.

Чаще всего женщины жаловались на сильную боль и сбившийся цикл.

Впрочем, некоторые отмечали, что их менструации никак не изменились.

Сейчас Клэнси собирает данные для более полного понимания связи между прививкой и менструациями.

«Мне самой после прививки на третий день месячных все еще приходилось использовать несколько прокладок с максимальной впитываемостью в день, хотя обычно хватало одной-двух обычных, — говорит она изданию Daily Mail. — Связано ли это с тем, что прививка усиливает воспалительную реакцию? В любом случае, я заинтригована. Воспаление плюс обновление тканей — вот и кровотечение».

Центры США по контролю и профилактике заболеваний имеют собственную систему отчета о побочных эффектах, связанных с вакцинацией. Специалисты Центров, однако, пока не могут сказать, по какой причине женщины наблюдают изменения в менструальном цикле — слишком мало данных.

Возможно, боль кажется сильнее, потому что к привычным ощущениям при месячных добавляется болезненность и ломота в теле, которая наблюдается у многих вакцинированных.

С усиленным кровотечением вопрос обстоит сложнее. Небольшое исследование 177 женщин репродуктивного возраста, перенесших COVID-19, показало, что более половины из них столкнулись с изменениями менструального цикла, и в большинстве случаев речь шла о более болезненных или продолжительных месячных. Возможно, вакцина способна давать схожий эффект — пока говорить об этом наверняка нельзя.

Также не исключено, что дело в стрессе.

«Менструальный цикл может изменяться и зависит от многих факторов, включая стресс, плохой сон, физические нагрузки и прием некоторые лекарств, — поясняет доктор Глория Бахман из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона. —

И для некоторых женщин нет ничего необычного в том, чтобы после вакцинации заметить изменения в их месячных, например, более раннее начало, более обильные выделения или более сильные спазмы, чем обычно».

Врачи сомневаются, что вакцина способна повлиять на менструальный цикл напрямую.

«Не существует биологического механизма, который объяснял бы нарушения менструального цикла после вакцинации от COVID-19», — говорит доктор Марк Туррентин из Медицинского колледжа Бейлора. Он отмечает, что во время клинических испытаний ни один из производителей вакцин не сообщал о подобных побочных эффектах.

Женщинам, которые заметили у себя изменения менструального цикла после вакцинации, врачи советуют не паниковать. Возможно, изменения связаны не с ней, а с другими факторами. Однако если кровотечение не прекращается, лучше обратиться к врачу. Независимо от причин, в такой ситуации может понадобиться обследование.