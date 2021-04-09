С внуком в гробу: раскрыта тайна шведского священника

Педер Петерсон Винструп был епископом Скании (сегодня — часть Швеции) и скончался в 1679 году. Его тело находилось в склепе в Лундском соборе. В 2015 году его решили перенести в северную башню собора. Во время этой процедуры выяснилось, что Винcтруп был в гробу не один — в его ногах лежали останки шестимесячного младенца.

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Тело малыша располагалось между икрами Виндструпа. Сначала ученые предполагали, что это может быть небольшое животное, но рентгенография развеяла сомнения — в гробу с епископом лежал ребенок. Он был завернут в льняную ткань. Судя по длине бедренной кости, ребенок родился мертвым на 5-6-м месяце развития.

Находка вызвала ряд вопросов. Что это за ребенок? Почему его похоронили с епископом?

«Маленьких детей нередко хоронили в одном гробу со взрослыми, — говорит профессор Торбьорн Альстрем, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Journal of Archaeological Science. — Плод могли поместить в гроб после похорон, когда он находился в сводчатой гробнице в Лундском соборе».

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Документы подтверждают, что в соборе действительно находились захоронения детей. Но ни одно из них не было похоже на то, что обнаружили ученые.

«Поставить гроб c ребенком в склеп — это одно, а положить плод в гроб епископа — совсем другое, — отмечает Альстрем. — Это заставило нас задуматься, какая между ребенком и епископом могла быть связь».

Специалисты Стокгольмского университета проанализировали ДНК Винструпа и малыша. Ребенок оказался мальчиком, родственником епископа. Наследуемая по матери митохондриальная ДНК различалась, сходства наблюдались в ДНК Y-хромосомы. Ребенок мог быть внуком, сводным или двоюродным братом, дядей или племянником Винструпа.

«Археогенетика может способствовать пониманию родственных отношений между погребенными людьми, в данном случае — между Винструпом и плодом», — поясняет палеогенетик Майя Кшевинска.

После этого ученые обратились к семейной истории епископа.

«Возможно, что мертворожденный мальчик был сыном сына Винструпа, то есть епископ приходился ему дедом», — говорит Кшевинска.

Сын Виндструпа не пошел по стопам отца и деда и вместо теологии занялся строительством фортификационных сооружений. В 1680 году в ходе большой редукции (возвращения государству земель, ранее переданных во владение дворянству) сын потерял доставшееся в наследство поместье и остаток жизни провел на попечении родственников. На нем прервался род Винструпов. Похороны ребенка в гробу епископа, возможно, были символическим актом — хотя сын и пытался продолжить свой род, потомок родился мертвым.

Ранее археологи из Болонского университета раскрыли тайну человеческого черепа без нижней челюсти, обнаруженного несколько лет назад в своде пещеры Марселя Лубенса (Италия). Туда нельзя добраться без специального альпинистского оборудования, так что вряд ли представители древних народов поместили его в пещеру сами. Кроме того, поблизости не было других человеческих останков.

Сопоставив результаты замеров черепа с данными криминалистов, исследователи установили, что он принадлежал женщине 24-35 лет, жившей в 3630-3380 годах до н.э. Повреждения черепа были посмертными, без следов заживления. Также на черепе сохранились следы охры, что может быть связано с погребальными ритуалами.

Проведя геологический осмотр пещерной системы, исследователи предположили, как именно череп мог оказаться в таком необычном месте.

По всей видимости, женщину похоронили где-то поблизости, но вскоре после этого череп вместе с водой и грязью двинулся через провалы грунта вниз. Со временем геологические изменения привели к тому, что он оказался в практически изолированной части пещеры.

Пещера Марселя Лубенса расположена в области, которая называется «Адская воронка». С учетом геологических процессов, происходивших тут, название кажется вполне обоснованным.

Проверить версию археологов будет сложно. Тем не менее, статья показывает, что даже при минимальном количестве материала можно выяснить довольно многое.