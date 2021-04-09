«Родился в семье колхозника»: Минобороны показало автобиографию Гагарина

В преддверии Дня космонавтики Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о первых российских космонавтах. В частности, впервые увидели свет личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос — Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других. Подробнее с ними можно ознакомиться в специальном мультимедийном проекте «Земные орбиты покорителей космоса» на сайте ведомства.

Среди документов оказалась автобиография Юрия Гагарина, написанная от руки 28 марта 1957 года.

«Я, Гагарин Юрий Алексеевич, родился 9 марта 1934 г. в семье колхозника в селе Клушино Гжатского района Смоленской области. В 1941 году поступил учиться в Клушинскую НСШ. Но учеба была прервана нашествием фашистов», — писал он. Далее Гагарин сообщал о своем образовании, полученных специальностях и семье.

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«Я и мои родственники к судебной ответственности не привлекались, гражданских и избирательных прав не лишались. Из родных и знакомых за границей никого нет. В настоящее время мой домашний адрес: город Гжатск Смоленской области, Ленинградская улица, дом №47», — завершался документ.

В 1955-1957 годах Гагарин обучался в 1-ом Чкаловском военном училище. Из экзаменационных ведомостей к диплому видно, что Гагарин был отличником и хорошо разбирался как в бомбометании, так и в истории военного искусства.

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До 1959 года Гагарин служил в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. За время службы он, судя по документам, «показал себя дисциплинированным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и политически грамотным офицером».

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Аттестационная комиссия обратила внимание, что Гагарин «обладает такими качествами, как честность, скромность, коммунистическое отношение к труду», «проявляет активность в общественной и политической жизни части», «обладает организаторскими способностями» и «при принятии решений исходит из конкретной обстановки».

Также можно взглянуть на приказ министра обороны СССР Родиона Малиновского от 12 апреля 1961 года, который гласит:

«Космонавт Военно-воздушных сил старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич 12 апреля 1961 года отправляется на корабле-спутнике в космическое пространство с тем, чтобы первым проложить путь человека в космос, совершить беспримерный героический подвиг и прославить навеки нашу Советскую Родину».

Оказалось среди документов и полетное задание Гагарина. Согласно нему, полное время полета должно было составить 1 час 46 минут. Долгие годы считалось, что полет продлился 1:48, но рассекреченные в 2011 году документы прояснили ситуацию — Гагарин облетел Землю за указанные в полетном задании 1:46.

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Еще одним важным документом стал отчет о прохождении военной службы, включающий в том числе запись о присвоении звания космонавта.

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Послужной список заканчивается следующей записью:

«27 марта 1968 года погиб при исполнении служебных обязанностей в результате катастрофы самолета. Похоронен в городе Москве на Красной площади у Кремлевской стены. Исключен из списков офицерского состава Вооруженных Сил СССР в связи со смертью».

Кроме того, на сайте представлено свидетельство от 6 июня 1977 года о присвоении планете № 1772 имени GAGARIN. Этот документ был лично подписан астрономом Людмилой Черных, открывшей планету.

В документах можно ознакомиться с интересными деталями биографии и других космонавтов. Так, в личном деле Алексея Леонова есть авторское свидетельство космонавта на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Основные принципы этого устройства до сих пор применяются в космонавтике.

В проект попали также документы из личного дела летчика-испытателя Марка Галая. Хотя он не посещал орбиту планеты, в первом отряде космонавтов он стал инструктором-методистом по пилотированию космических кораблей.