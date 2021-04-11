Как садиться в океан: что было в инструкции для Гагарина

В юбилей первого полета человека в космос «Газета.Ru» публикует оригинал ранее не представленного широкой публике документа – «Инструкции космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем «Восток-3А».

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Инструкция хранится в Российском государственном архиве научно-технической документации (РГАНТД) среди множества других документальных свидетельств, рассказывающих о подготовке, технической реализации и отчетов о полете Юрия Гагарина в космос.

Перед полетом

Первые четыре страницы документа посвящены действиям космонавта на земле перед стартом. Так, в инструкции сказано, что космонавт должен пройти медицинское обследование за 5 часов до старта, при этом на тело производится наложение датчиков регистрирующей аппаратуры, проверка ее работы и запись исходных данных.

Затем космонавт должен проверить скафандр СК-1, проверить отсутствие порывов материи, вмятин на гермошлеме, царапин на стенке иллюминатора, проверить работу замков-молний.

При этом пункт «проверить целостность клапанов и трубопроводов» кем-то вычеркнут из документа синей ручкой.

Затем с помощью специалистов космонавт должен «одеть» скафандр, для чего необходимо «просунуть ноги в правую и левую штанины», «просунуть руки в рукава» и «одеть гермошлем». После проверки скафандра космонавт должен осмотреть кабину, убедившись, что в ней нет посторонних предметов и также выполнив ряд требований.

При этом еще один пункт, о проверке положения скоб катапультирования, также оказался вычеркнут, на этот раз желтым карандашом.

После включения и проверки системы УКВ-радиосвязи космонавт приступает к проверке вентиляции скафандра. «Для проверки системы вентиляции скафандра необходимо закрыть иллюминатор шлема, дернув левой рукой за рукоятку на шлеме. Правильность закрытия проверить по утопанию сигнализаторов на уголках шлема», — говорится в инструкции. При этом между строк кем-то шариковой ручкой внесено уточнение, что выполнять эти действия надо «при надетых гермоперчатках».

Интерес представляет инструкция по проверке работы бортового магнитофона, который включается на старте и работает в течение всего полета. «Для проверки работы магнитофона надо повернуть голову к микрофону и произнести любую фразу (начав ее со слова «внимание» (внимание проверяю магнитофон). При этом должна загореться неоновая лампочка на магнитофоне. Лампочка гаснет через 10-13 секунд после окончания фразы», — говорится в инструкции.

После закрытия крышки люка космонавт за 45, 30 и 15 минут до старта должен докладывать о показаниях приборов, самочувствии и готовности к старту, а за 5 минут до старта «занять исходное положение для катапультирования». При этом, вопреки вписанной ранее поправке за 15 минут до старта космонавт должен снова «одеть гермоперчатки».

В полете

На этапе выведения космонавт должен следить за сигнализацией и в начале каждого сообщения повторять последнее время, переданное с командного пункта, после 40 секунды полета быть готовым к катапультированию.

На 120 и 150 секунде полета космонавт должен проконтролировать отделение первой ступени и сброс головного обтекателя (по изменению шума, скачку перегрузок и появлению света в иллюминаторах).

«Запуск двигателя третьей ступени может сопровождаться сильным хлопком (взрывом), который не означает ненормальной работы двигателя», — говорится в предупреждении. После 720 секунды полета космонавт должен проконтролировать разделение корабля с носителем.

С запуском третьей ступени (блок Е) конструкции инженера Семена Косберга, которая и позволила кораблю с Гагариным выйти в космос, связан один из популярных мифов о первом полете. Якобы в момент включения блока Е Гагарин радостно доложил на Землю: «Косберг сработал». Однако известно, что ни в опубликованных расшифровках записи переговоров, ни в самой записи этой фразы нет.

После выхода на орбиту космонавт должен открыть иллюминатор шлема, нажать кнопку «контроль ламп и переключить тумблер прибора «Глобус» с «место положения» в «место посадки».

«1. После выхода на орбиту связь с Землей держать по КВ (коротковолновому) каналу, – говорится в примечании. — 2. При полете над территорией Советского союза может загореться табло «УКВ передача» при ненажатой кнопке».

На орбите космонавту предписывается передавать на Землю о каждом сделанном наблюдении и произведенном действии. Понять, можно ли определить направление движения над водой, что можно различить на земной поверхности. Через 10 минут полета космонавту предписывалось настроиться на 2 программу Московского радио, через 20 минут – принять пищу.

При полете в тени планеты проверить, как видна Земля. Можно ли осуществлять ориентацию по прибору «Взор», и определить направление движения корабля. Особый набор действий прописан для катапультирования на этапе спуска. Так, перед этим космонавт должен записать на магнитофон время работы ТДУ (тормозная двигательная установка), проверить подтяг ножных лямок, плотно прижаться к спинке кресла, «не отрывая таза от сидения».

Приземление

Во время снижения на парашюте космонавт обязан определить характер местности (суша, вода, горы, лес). При снижении на воду запомнить направление на берег.

Далее инструкция описывает действия космонавта после приземления – как включить радиостанцию, растянуть антенну.

Интерес представляет 10 раздел инструкции, посвященный действиям в особых случаях. К которым относится, например, разгерметизация кабины, после которой скафандр заполняется газом под давлением 22 мм рт. ст.

В этом случае космонавт обязан немедленно

»— одеть гермоперчатки;

— включить тумблер аварийной подачи кислорода;

— притянуться ручным притягом к спинке кресла;

— сообщить на Землю о случившемся;

— выключить вентиляторы;

— по команде с Земли или самостоятельно принять меры к немедленному спуску с орбиты. Скафандр обеспечивает пятичасовое нахождение в разгерметизированной кабине».»

Вторым особым случаем названа посадка в океан. При попадании в океан космонавт должен выполнить ряд указаний, среди которых

— лечь на спину и открыть клапан дыхания, дернув рукоятку от себя.

— расстегнуть замок привязной системы на груди и освободиться от парашюта.

— при небольшом волнении открыть иллюминатор шлема (рядом с этим пунктом карандашом нарисован знак вопроса).

Инструкция для космонавта подписана 15 января 1961 года заместителем начальника центра подготовки космонавтов ВВС по летной подготовке Евстафием Целикиным. Он был членом экзаменационных комиссий, определявших по итогам экзаменов составы основных экипажей космических кораблей.

Как рассказали «Газете.Ru» в РГАНТД, указанная инструкция хранится в Фонде №1 ЦПК управленческих документов, где c июня 2009 года и по сей день рассекречены лишь отдельные документы.

«В последние годы в оборот введены многие документы о жизни и полете Юрия Гагарина. Изданы сборники, которые имеют огромную ценность и заставляют по-новому взглянуть на историю шестидесятилетней давности. Однако документы представлены в виде обработанных текстов, а практика показывает, что при переводе в текст иногда страдает содержание: работники архивов — тоже люди и время от времени допускают ошибки, — сказал «Газете.Ru» Антон Первушин, историк космонавтики, автор биографической книги «Юрий Гагарин. Один полет и вся жизнь».

— Поэтому на современном этапе важно не просто найти новые документы, но и добавить в свободный оборот цифровые копии оригиналов.

Могу только приветствовать желание различных информационных изданий сделать такие копии доступными. Благодаря этой работе можно развенчивать многочисленные мифы, накопившиеся вокруг Гагарина и его полета».