Попил из бутылочки: как в США раскрыли убийство 36-летней давности

Прогресс в ДНК-типировании позволил американской полиции раскрыть очередное дело многолетней давности — на этот раз удалось задержать убийцу, в 1985 году вымогавшего деньги у семейной пары из Денвера, а затем застрелившего мужчину. Подробности дела сообщает местное издание CBS Denver.

21 ноября 1985 года мужчина в лыжной маске ворвался в дом 51-летнего Роджера Дина в городе Денвер, штат Колорадо, заставил его связать жену и заклеить ей глаза скотчем, затем потребовал $30 тыс.

Когда Дин пытался бежать, мужчина выпустил в него пять пуль. Дин скончался по дороге в больницу.

Мужчина бросил маску на месте преступления, и полиция обнаружила на ней несколько волос, но технологии того времени не позволили получить какую-либо информацию. Тем временем преступник (или кто-то, кто выдавал себя за него) не унимался — вдова Дина в 1990 году получила письмо, в котором от нее требовали $100 тыс. и угрожали убить ее дочь, если она не передаст деньги. Агенты ФБР наблюдали за местом, где преступник велел оставить деньги, но он так и не пришел за ними — возможно, что-то заметил, а, возможно, просто струсил.

В 1991 году эта история даже легла в основу эпизода телешоу, посвященного нераскрытым преступлениям. На тот момент, по версии полиции, речь шла об афере, в которой был замешан сам Дин.

«Мы считаем, что Роджер нанял человека, чтобы тот приехал, как бы похитил его, отвез в банк, чтобы снять деньги, а затем высадил где-нибудь. Роджер бы сообщил об ограблении и получил и эти деньги, и компенсацию», — говорил шериф Тони Сперлок.

Следователи обратили внимание на некоторые странности в деле. Так, следы от веревки были лишь на одном запястье Дина — вряд ли убийца на самом деле его связывал. В момент смерти на Дине были контактные линзы, а в спальне лежали его очки с оставшимся на них скотчем. Кроме того, незадолго до смерти Дин перевел $30 тыс. на секретный банковский счет. Все это заставило полицию предположить, что похищение Дина должно было стать инсценировкой.

В 2003 году следователи из Бюро расследований штата Колорадо смогли выделить ДНК из мазков, собранных с маски, но поиск по базам данных преступников ничего не дал.

Наконец, недавно следователям удалось с помощью генотипирования и поиска по базам генеалогических сайтов выйти на предполагаемых родителей преступника. У них оказалось двое сыновей, один из которых, Майкл Джефферсон, жил в Колорадо и уже имел приводы в полицию в Денвере.

Схватить подозреваемого без веских доказательств было нельзя, поэтому полиция начала за ним слежку. Наконец, он оказался в самолете, летевшем из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, где на борту пил воду из бутылки. В самолете находились двое полицейских. Когда Джефферсон отдал пустую бутылку стюардессе, чтобы та ее выбросила, полицейские смогли получить эту бутылку и взять с нее образец ДНК Джефферсона.

ДНК совпала с той, что была получена с маски. Кроме того, голос Джефферсона совпал с голосом преступника, вымогавшего деньги по телефону.

О связи Джефферсона с Дином и возможной афере пока ничего не известно.

Полиция арестовала Джефферсона и переправила в Колорадо. Пока идет следствие, он находится в тюрьме. Если Джефферсона признают виновным, ему грозит пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет — если, конечно, он столько проживет.

«Так получилось, что я вел это дело с 1985 года, — говорит Сперлок. — Его открывали несколько раз, но чего-то добиться удалось лишь благодаря генетической генеалогии».

Ранее немецкая полиция раскрыла дело девятилетней давности о краже со взломом с помощью куска колбаски, с которого удалось собрать ДНК преступника.

Полиция города Швельм поймала 30-летнего гражданина Албании, который в 2012 году проник в квартиру в Гевельсберге и в процессе кражи решил перекусить. Тогда полиция смогла выделить ДНК преступника, но обнаружить совпадения в базах данных не удалось.

Но недавно французская полиция задержала мужчину, совершившего насильственное преступление.

Поиск по международным базам показал совпадение его ДНК с образцом, полученным девять лет назад в Германии.

Однако срок давности по делу о краже со взломом истек, а, значит, подозреваемого вряд ли отправят в Германию. Полиция Швельма отмечает, что он, по всей видимости, останется на свободе.