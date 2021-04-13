Страдает мозг: ученые объяснили, почему нельзя шлепать детей

Ученые из Гарварда предупредили об опасности физических наказаний для детей — даже шлепки могут приводить к изменениям в мозге, вызывающим депрессию, тревожные расстройства и расстройства поведения. Исследование было опубликовано в журнале Child Development.

Как отмечают авторы исследования, телесные наказания связаны с развитием тревожных расстройств, депрессии, поведенческих проблем и тяги при к употреблению психоактивных веществ.

Последние исследования также показывают, что примерно половина родителей (по крайней мере, среди американцев) шлепали своих детей в течение года, а треть — на прошлой неделе. Тем не менее, связь между шлепками и мозговой активностью ранее не изучалась.

«Мы знаем, что у детей, в семьях которых применяют телесные наказания, чаще развиваются тревога, депрессия, отклонения в поведении и другие проблемы с психическим здоровьем, но многие люди не считают шлепки формой насилия, — говорит Кэти Маклафлин, ведущий автор исследования. — В этом исследовании мы хотели изучить, влияют ли шлепки на развитие мозга».

Маклафлин и коллеги проанализировали данные крупного исследования, посвященного развитию детей, сосредоточившись на 147 детях 10-11 лет, которых наказывали шлепками, и контрольной группе, к которой не применялись физические наказания. Находясь в магнитно-резонансном томографе, дети смотрели на фотографии актеров, с нейтральным выражением лица или пугающим. Томограф фиксировал активность мозга, возникавшую в ответ на то или иное лицо, а исследователи сравнивали работу мозга обеих групп.

«В среднем, пугающие лица вызывали большую активацию разных областей мозга, чем нейтральные, — отмечают ученые. — Однако у детей, которых шлепали, наблюдалась более выраженная активация некоторых регионов префронтальной коры, чем у тех, которых не шлепали».

Более того, ученые не нашли значимой разницы в реакции мозга детей, которых шлепали, и детей, подвергавшихся в семье насилию.

«Хотя мы, возможно, и не считаем телесные наказания формой насилия, с точки зрения того, как реагирует мозг ребенка, разницы нет», — говорит Маклафлин.

Данное исследование — первый шаг на пути к дальнейшему междисциплинарному анализу потенциального влияния шлепков и других телесных наказаний на развитие мозга и жизненный опыт детей, отмечают авторы работы.

«Эти результаты согласуются с прогнозами потенциальных последствий телесных наказаний, сделанными в других областях — в психологии развития, социальной работе, — говорит Джордж Куартас, соавтор исследования. — Определив особенности работы мозга, связанные с последствиями телесных наказаний, мы можем говорить, что такой вид наказания может быть пагубным для детей, и у нас есть больше возможностей для его изучения».

Впрочем, не стоит распространять их выводы на каждого отдельного ребенка, подчеркивают исследователи.

«Важно учитывать, что телесные наказания не оказывают одинакового воздействия на каждого ребенка, и дети, сталкиваясь с невзгодами, могут быть стойкими, — говорит Куартас. — Суть в том, что телесные наказания несут в себе риск, который может вылиться в проблемы развития детей, и, чтобы этого не допустить, родители и лица, ответственные за принятие политических решений, должны работать над тем, чтобы попытаться уменьшить их распространенность».

Мы надеемся, что эти выводы смогут подтолкнуть семьи к отказу от телесных наказаний, откроют людям глаза на потенциальные негативные последствия, о которых они раньше не задумывались», — подводит итог Маклафлин.

Крики и другие грубые методы воспитания тоже вредят развитию детского мозга, предупреждают исследователи Монреальского университета. Они выяснили, что дети, которых трясли и били, на которых кричали и срывали злость, к 12-16 годам имели меньший объем миндалевидного тела и префронтальной коры по сравнению со сверстниками, не сталкивавшимися с таким поведением со стороны родителей.

К таким же последствиям приводят сексуальное и физическое насилие, отмечают ученые.

По-видимому, для мозга ребенка нет разницы — на все проявления грубости и угрозы он реагирует изменениями, в будущем повышающими риск расстройств психики.