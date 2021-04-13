«Сосуды были врыты в землю»: в Польше нашли «фабрику» вандалов

Около 130 печей для обжига керамики нашли в Польше археологи при помощи магнитометра — прибора для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств материалов. Открытие сделано в деревне Вжепия в 40 км к востоку от Кракова, сообщает Nauka W Polsce. Возраст некоторых находок, согласно экспертизе, превышает 1800 лет. В основном исследованные фрагменты керамики датируются III и V веками н. э.

Предполагается, что керамическое производство могло иметь отношение к племенам вандалов, населявших южную часть современной Польши.

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Анализ керамики в двух обжиговых печах показал, что варвары изготавливали здесь вместительные емкости для хранения продуктов питания. Некоторые из кувшинов достигают 76 см в высоту. На объекте работают исследователи из Института археологии Ягеллонского университета.

«Наше исследование показывает, что здесь производились сосуды для хранения с характерным утолщенным горлышком, — отметил археолог Ян Булас. – Они были врыты в землю в импровизированных кладовых».

По мнению ученого, во Вжепии находилось не просто крупнейшее предприятие по производству керамики на территории Польши, но и одно из крупнейших в так называемой варварской Европе — то есть, на окраинах и за пределами Римской империи. Булас отметил, что еще более крупный «завод» обнаружен в Румынии, где с 1960 по 2010 год раскопали более 200 печей для обжига II-IV веков.

Археолог вместе с коллегами надеется продолжить анализ местности. Они хотят определить – использовались ли обжиговые печи на протяжении нескольких веков или же в течение короткого временного отрезка. Ученых также интересует география дальнейшей продажи керамических изделий.

«Пока что это выглядит как местное производство. В регионе к северу от Вислы сосуды такого типа пока не попадались», — заключил Булас.

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Это уже не первая находка польского исследователя в 2021 году. В марте Булас объявил об открытии кладбища возрастом 5500 лет в получасе езды от Вжепии. С помощью магнитометра археолог нашел фундамент, а затем и несколько мегалитических гробниц. Известно, что значительная часть останков умерших была извлечена из могил еще во времена активного роста кладбища.

Между тем на римской вилле в местечке Каса-дель-Митрео на западе центральной части современной Испании обнаружили редкий сейф IV века размером примерно 3 на 1,5 м, информирует tntribune.com. Он сильно пострадал от пожара, случившегося в древности, а потому находится в плохом состоянии. Сейф представляет собой деревянный сундук с бронзовой облицовкой и железными шипами. Древние римляне использовали такие сейфы для хранения монет, драгоценностей, одежды и важных документов. Известны лишь четыре подобных ящика, дошедших до наших дней: три из них были найдены в Помпеях, еще один – также в Испании.

Вилла, в которой находился сейф, была построена на рубеже I и II веков, а впоследствии неоднократно перестраивалась и расширялась. Она находилась за пределами древнеримского города Эмерита-Августа (современная Мерида).

«Непонятно, чем хозяин зарабатывал себе на жизнь. Но очевидно, что это была богатая семья, проживавшая в огромном доме с 15 комнатами», — резюмировала археолог Ана Мария Осарио.

Она предположила, что обладатель сейфа занимался коммерцией.

Кроме того, под дворцом Топкапи в Стамбуле во время подземных исследований при проведении ландшафтных работ случайно обнаружили галерею римской эпохи, передает Daily Sabah. Есть версия, что она была частью разветвленной сети подземных ходов и служила резервуаром для сбора дождевой воды. Как заявил профессор Ахмет Чапоглу, на территории галереи планируются археологические раскопки.