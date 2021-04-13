«Кубу нельзя отдавать коммунистам»: как США высадились в заливе Свиней

1 января 1959 года на Кубе в результате революции был свергнут режим диктатора Фульхенсио Батисты, опиравшегося в своей политике на США. Реальная власть в стране перешла к Повстанческой армии под командованием Фиделя Кастро. Поначалу эти события не вызвали серьезных опасений у американского руководства. В новом кубинском правительстве хватало персон, благожелательно настроенных к США. Поэтому Вашингтон не стал медлить с его признанием. Насторожились американцы лишь, когда стало отчетливо проявляться расширение влияния Кастро и его сторонников.

Прошел немалый срок, пока команданте расставил своих людей на ключевые государственные посты.

Отношение США сменилось на резко враждебное. Американцы отказались поставлять на Кубу нефть, ввели экономические санкции, требовали пересмотреть решения о национализации имущества американских компаний. Все это вело к радикализации позиции кубинского руководства по отношению к США и одновременно его сближению с СССР.

17 марта 1960-го президент США Дуайт Эйзенхауэр отдал приказ ЦРУ о подготовке в Гватемале воинской бригады из кубинских эмигрантов. В июле, узнав, что Вашингтон отменил сахарную квоту Кубы, Кастро объявил о национализации всех предприятий США на острове.

В конце 1960 года при поддержке американского правительства началось формирование так называемого «фронта борьбы против Кастро». Была разработана операция «Плутон». Она предполагала высадку наемников и захват части кубинской территории. Далее планировалось провозглашение марионеточного правительства, которое обратилось бы к США с просьбой об оказании помощи для свержения режима Кастро.

Американским спецслужбам удалось объединить в рядах созданного в США «Кубинского революционного совета» две организации, боровшиеся за влияние в среде кубинских эмигрантов.

Конфликт Кубы и США все углублялся. Апогеем стал разрыв дипломатических отношений 3 января 1961-го.

Власть Кастро и его сподвижников между тем укреплялась. В первые месяцы 1961 года были созданы новые министерства, учреждения и предприятия. Началась реорганизация экономики и внешней торговли Кубы. Предпринимались активные меры для замещения американского импорта. В 1961 году первое место в кубинской внешней торговле занял СССР (более 45%). Страны соцлагеря передали Кубе около 100 танков и самоходных установок, а также порядка 200 тыс. единиц стрелкового оружия для отражения возможной интервенции.

4 апреля 1961 года новый президент США Джон Кеннеди провел заседание Совета национальной безопасности, на котором была окончательно определена дата начала операции. Общее руководство подготовкой осуществлял директор ЦРУ Аллен Даллес. Он убеждал участников совещания, что свергнуть Кастро будет легче, чем режим Хакобо Арбенса в Гватемале. В свою очередь, заместитель директора ЦРУ по планированию Ричард Биссел сообщил, что положение на Кубе созрело для вторжения. После захвата аэродрома планировалось взять под контроль воздушное пространство над районом высадки. В случае, если бы кубинские силы не удалось разгромить в первые часы операции, интервенты должны были перейти к плану «Б» и отступить в горы Эскамбрай.

При этом 12 апреля Кеннеди заявил журналистам, что США не собираются нападать на Кубу.

На самом деле американский президент к тому времени уже дал ЦРУ санкцию на проведение операции.

14 апреля 1961 года участники десанта отправились на шести кораблях из Гватемалы через Никарагуа, где их напутствовал диктатор Анастасио Сомоса. Он просил бойцов привезти ему в качестве сувенира кусок бороды Фиделя.

15 апреля американские самолеты Б-26, прилетевшие из Центральной Америки, подвергли бомбардировке три кубинские военно-воздушные базы. В результате на земле было уничтожено несколько кубинских самолетов.

Поскольку бомбардировка Кубы произошла через несколько дней после полета Юрия Гагарина, Кастро напомнил об успехе советской космонавтики на митинге перед своими сторонниками.

«В тот миг, когда еще не замолкло эхо восхищения, вызванное во всем мире достижением Советского Союза, точностью, высокой техникой, которые характеризуют только что совершенный научный подвиг во имя человечества, правительство янки совершило свой «подвиг» — оно бомбардировало страну, которая не имеет авиации, не имеет кораблей, не располагает вооруженными силами, способными предотвратить это нападение», — говорил команданте.

Как показали дальнейшие события, он несколько лукавил, принижая боеспособность кубинских вооруженных сил.

Во время бомбежки погибли десятки мирных жителей. На похоронах жертв Кастро провозгласил социалистический характер революции. Куба перешла на военное положение. В ополчение записались 250 тыс. человек.

«В момент вторжения у нас были подготовлены и вооружены сотни тысяч человек, тысячи и тысячи артиллеристов. У них не было большого опыта, но был боевой дух, и они умели с ним обращаться», — вспоминал Кастро впоследствии.

Прямое вторжение началось рано утром 17 апреля 1961 года с высадки 1,5 тыс. хорошо вооруженных наемников на пляже Плая-Хирон, оно вошло в историю, как операция в заливе Свиней. Около половины из них были выходцами из богатых кубинских семей, потерявших собственность и капиталы из-за революции. 135 человек ранее служили в армии Батисты. Прямо с лодок они открыли шквальный огонь по берегу. Батальон кубинской милиции понес значительные потери и отступил. В Плая-Ларга приземлились парашютисты. Кастро немедленно отправился туда на танке Т-34. Кубинским летчикам был отдан приказ навязать бой американским Б-26 и нанести удар по кораблям США. Авиации Кубы удалось подбить главный десантный корабль «Хьюстон», а танки сбили шесть бомбардировщиков.

Американская пресса в те дни не сомневалась в успехе операции. Сообщения должны были посеять панику на Кубе, убедить кубинцев в безвыходности положения и парализовать любые попытки к сопротивлению.

Тем не менее, уже к вечеру 17 апреля высадившихся эмигрантов окружили. Вместо наступления они перешли к обороне. Отрядам Кастро удалось добиться определяющего перевеса за 72 часа. Около 1,2 тыс. интервентов сдались или были захвачены в плен, остальные погибли. После объявленной американцами эвакуации с острова смогли вернуться только 14 человек. Потери со стороны режима Кастро составили 87 человек, причем большинство погибло в первые часы вторжения. Кубинцам досталось американское оружие и другие трофеи.

19 апреля 1961-го правительство СССР выступило с осуждением воздушных бомбардировок кубинской территории.

А 20 апреля Кеннеди объявил, что «Кубу нельзя отдавать коммунистам, и мы не собираемся делать это». И все же американцы не смогли сменить кубинское руководство силовым путем.

В том же 1961-м на Кубе в ходе своего мирового турне побывал Гагарин. В Гаване космонавт встретился с Фиделем Кастро. Он также посетил военный госпиталь, навестив раненых участников апрельских боев с кубинскими эмигрантами.

«Мужественные защитники завоеваний кубинской революции смело отразили военное нападение интервентов на свою родину как раз в те дни, когда я только что возвратился из полета в космос на корабле «Восток», — отмечал Гагарин в своей книге «Дорога в космос». — Проходя по палатам госпиталя, я с большим волнением пожимал руки тем из них, кто пролил свою кровь в этих боях, не щадя ни сил, ни самой жизни, самоотверженно отбивал атаки врагов. Встреча с этими простыми людьми, рядовыми кубинской революции, каким-то новым светом озарила все увиденное на Кубе, возбудила чувства еще большей симпатии и уважения к кубинскому народу, настойчиво борющемуся за свободу и независимость своей страны. И мне подумалось: «Такой народ, глубоко верящий в правоту своего дела, поставить на колени нельзя!»

В 2001 году были рассекречены документы кубинской разведки о высадке десанта в заливе Свиней. Выяснилось, что двое наемников тогда не стали стрелять в Фиделя Кастро, находясь в 10 метрах от него.