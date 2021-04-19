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Космос

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«О, боже!» Вертолет впервые поднялся над Марсом

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Вертолет NASA Ingenuity впервые полетал над Марсом

Марсианский вертолет Ingenuity совершил первый полет над поверхностью планеты. За приемом первой информации с вертолета вместе с NASA следила «Газета.Ru».

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Специалисты NASA, а в месте с ними и весь мир отмечают великое событие – марсианский вертолет Ingenuity впервые поднялся над поверхностью планеты. Этого события в мире ждали едва ли больше, чем высадки на планету американского марсохода Perseverance, который и доставил экспериментальный летательный аппарат на Марс в феврале этого года.

Взлет вертолета состоялся примерно в 10.30 мск. О результатах первого полета специалисты NASA доложили во время специальной трансляции на сайте агентства, на встречу были приглашены руководители миссии.

«Поздравляем всех», — эмоционально сказала руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения Мими Аунг, порвав на клочки какие-то бумаги на столе, когда узнала об успехе эксперимента.

Как сообщил диктор трансляции, вертолет успешно совершил взлет, висение, спуск и посадку. «Это первый полет аппарата на другой планете», — сообщил диктор.

В NASA продемонстрировали фото с вертолета, на котором видна его тень. «О боже!» — воскликнул кто-то в ЦУПе, когда на экране показали видео летящего вертолета, снятого с марсохода.

«Наша команда воспринимает первый полет, как запуск ракеты: мы делаем все возможное, чтобы достичь успеха, но мы понимаем также, что, возможно, придется отложить и попробовать снова, — рассказала накануне Мими Аунг. – В конструировании всегда есть неопределенность, но это то, что делает работу в области перспективных технологий такой восхитительной и благодарной».

Первый полет вертолета состоялся не с первого раза – изначально эксперимент был намечен на 11 апреля, однако он был перенесен из-за сбоя в программном обеспечении.

«Это сводит с ума, — поделился ранее Фарах Алибей, инженер Лаборатории реактивного движения. – На Земле мы летаем уже больше ста лет, и теперь отправились на другую планету, чтобы полететь. Выглядит сумасшедше. Но в этом и прелесть открытий».

С момента высадки инженеры NASA постепенно проводили тестирование вертолета, сначала разблокировав его лопасти, потом заставляя их медленно вращаться с частотой 50 оборотов в минуту. В ходе последнего испытания лопасти раскрутились до 2400 оборотов в минуту, однако в этот момент система управления зафиксировала нештатные сигналы с системы, вращающей винт.

«Это произошло, когда он пытался переключить полетный компьютер с предполетного на взлетный режим, — говорится в сообщении миссии. – Вертолет в порядке и безопасности и полностью передает телеметрию на Землю».

В NASA нашли решение – несмотря на то, что с «железом» на борту вертолета полный порядок, ему необходимо загрузить новое программное обеспечение. «Это обновление изменит способ, с помощью которого загружаются два полетных контроллера, что позволит механике и программе спокойно переходить в полетный режим», — пояснили в NASA.

В итоге в NASA решили совершить первый взлет в середине марсианского дня, когда, по словам ученых, стоит ожидать наименьших по силе ветров в приповерхностном слое атмосферы. Планировалось, что вертолет поднимется на высоту не более трех метров, зависнет на 20 секунд и медленно опустится с вертикальной скоростью порядка одного метра в секунду.

При этом марсоход Perseverance, находящийся рядом, выступает в роли ретранслятора между летательным аппаратом, орбитальным зондом Mars Reconnaissance Orbiter и специалистами на Земле. Ровер должен производить съемку вертолета с расстояния ста метров.

В понедельник же специалисты NASA надеялись получить сделанные с 0,5-мекапиксельной навигационной камеры, установленной внизу вертолета, первые черно-белые снимки.

Другие фотографии, в том числе цветные с борта марсохода, будут получены позднее. Известно, что на самом вертолете имеется также 13-мегапиксельная камера, направленная горизонтально. Однако пока не ясно, когда камера будет задействована для съемки.

Сама идея и реализация первого марсианского вертолета стала невероятным успехом для NASA, поскольку перед инженерами стояло много ранее не встречавшихся технических задач.

О некоторых из них «Газета.Ru» поговорила с его главным конструктором, инженером NASA Бобом Баларамом в июле 2020 года. По его словам, возможность первого в истории полета аппарата тяжелее воздуха появилась с появлением легких, производительных процессоров и литий-ионных аккумуляторных батарей высокой мощности.

«Более быстрое вращение винтов, особенности конструкции, снижающие биение лопастей, экстремально низкие температуры работы, дизайн, устойчивый к радиации, высокий уровень автономности», — перечислил конструктор главные особенности марсианского вертолета от используемых на Земле типовых дронов.