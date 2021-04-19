Ищите женщину: космонавты рассказали, кто мог просверлить дыру на МКС

Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Елена Кондакова прокомментировала «Газете.Ru» намек космонавта Олега Атькова на то, что дыру в МКС, возможно, просверлила женщина.

«Не пойман — не вор, кто конкретно это сделал, не доказано, но предположения о том, что с большой вероятностью это было сделано ею (астронавткой Сериной Ауньон-Ченселлор — «Газета.Ru»), были. Я ее не знаю, но в отечественной космонавтике тоже была ситуация с одной из девушек. Ее пытались тянуть [в космос], но медики дали заключение, что человек психологически не уравновешен, непонятно, как он будет себя чести в полете в невесомости. Думаю, у американцев это далеко не первый случай, думаю, вы помните, как одна из астронавток помчалась за своим возлюбленным в другой город, — сказала она «Газете.Ru». —

Американцы вообще люди специфические, мы за коллективизм, а они все индивидуалисты. Ну, может, человеку захотелось раньше домой вернуться…».

Космонавт Олег Атьков, выступая на общем собрании Отделения медицинских наук РАН, заявил, что дыру на МКС просверлил психически неуравновешенный человек, у которого «не было уроков труда». Прямую трансляцию мероприятия провел портал «Научная Россия».

Говоря о развитии космической медицины, Атьков уделил внимание гетерогенным экипажам. Он продемонстрировал фото экипажа советской станции «Салют-7», обратив внимание, что в нем присутствовала женщина — вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая, и отметил, что показывает это фото не просто так.

Проблемы гетерогенности экипажа связаны с культурными и языковыми различиями, которые могут повлиять на общение между членами экипажа, пояснил он, и такие проблемы уже возникали. В связи с этим он упомянул случай с просверленным в корабле «Союз МС-09» отверстием.

«Если мы хотим избежать ситуации, когда неумелой рукой, сверлом сверлится отверстие, а сверло соскальзывает, потому что человек на уроке труда... а там не было уроков труда, и он не знает как сверлить кривизну.

Потом все это заклеивается, чтобы потом была обнаружена или не обнаружена утечка кислорода и падение давления... Нужно очень хорошо отбирать людей и обеспечивать психологическую поддержку на всем протяжении полета», — сказал Атьков.

Незадолго до обнаружения дыры у одной из членов экипажа, американской астронавтки Серины Ауньон-Ченселлор, был найден тромб в сосуде шеи. Хотя Роскосмос так до сих пор и не назвал виновника ЧП на станции, высказывались версии, что из-за стресса, вызванного беспокойством за свою жизнь, она могла просверлить отверстие, чтобы поскорее вернуться домой.

В Роскосмосе прокомментировать слова космонавта Атькова отказались.

Дыру в обшивке корабля «Союз-МС-09» экипаж МКС обнаружил еще 30 августа 2018 года. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу — давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Вскоре причина утечки была локализована — ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

После заделки дыры специальным герметиком встал вопрос о ее происхождении. Версия о зацепившем обшивку маленьком метеорите отпала сразу после того, как космонавты увидели дыру — она была явно рукотворной. Это оказался след от дрели, с несколькими бороздами рядом, словно у сверлившего соскакивали руки.

Созданная распоряжением главы Роскосмоса Дмитрием Рогозиным комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на Земле. Как заявил тогда Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую, — он не исключил,

что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

После того как в СМИ стали появляться версии о вредительстве со стороны американских космонавтов, в Роскосмосе попросили журналистов не пользоваться непроверенной информацией. «Пожалуйста, имей терпение и постарайся не сваливаться в фантастику и явные домыслы», — сказал тогда глава пресс-службы Владимир Устименко.

Когда российские космонавты вышли в ноябре 2018 года в открытый космос и осмотрели дыру снаружи, то нашли следы герметика, говорящие в пользу версии о земном происхождении отверстия. Кроме того, внутренняя комиссия РКК «Энергия» установила, что на МКС нет такого сверла, которым можно было бы проделать подобное отверстие.

Окончательной же информации от Роскосмоса о том, кто просверлил дыру в обшивке, дождаться не удалось до сих пор. По словам Рогозина, причина возникновения отверстия известна, но раскрывать ее общественности не планируется.