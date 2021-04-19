«Положил чек в карман»: почему Горбачева обвиняли в получении взятки

25 февраля 1988 года к власти в Южной Корее пришел Ро Дэ У, получивший 36,6% голосов на прямых президентских выборах. Он был членом группы «новых военных» и одной из центральных фигур при предыдущем главе государства Чон Ду Хване. Корейцы требовали расследования преступной деятельности его предшественника. Поэтому новой администрации требовалось создать видимость ликвидации наследия прежнего режима.

В ноябре 1988 году Чон Ду Хван пообещал пожертвовать государству и обществу все свое имущество и удалиться в монастырь. Несмотря на это, обстановка внутри Кореи оставалась напряженной. Страну всколыхнули непрекращающиеся студенческие демонстрации с требованием дальнейшей демократизации власти.

Период пребывания Ро Дэ У на президентском посту совпал с распадом Организации Варшавского договора (ОВД).

Пользуясь открывшимися возможностями, корейский режим уже в 1988 году начал претворять в жизнь «северную политику», устанавливая отношения с социалистическими странами. В 1988-м Корея установила дипломатические отношения с Венгрией, Польшей и не входившей в ОВД Югославией.

Встреча на высшем уровне Михаила Горбачева и Ро Дэ У в Сан-Франциско 4 июня 1989 года стала поворотным пунктом в истории международных отношений в Азии последнего десятилетия XX века. За несколько часов переговоров прежние отношения между СССР и Кореей, характеризовавшиеся враждебностью и отсутствием дипломатических контактов, претерпели радикальные изменения.

«30 сентября 1990 года — ровно через 86 лет после того, как в 1904 году был отменен Договор о дружбе и торговле между Кореей и Российской империей — с Советским Союзом были установлены официальные отношения, — отмечается в «Истории Кореи» Владимира Тихонова и Кана Мангиля. — Хотя существовали определенные причины стратегического характера для установления дипломатических отношений со всеми социалистическими странами, в случае с СССР они были особенно весомыми. Переживавший серьезные экономические трудности Советский Союз надеялся на экономическое сотрудничество с Южной Кореей, в то время как последняя ставила целью изолировать КНДР, установив отношения с СССР — союзником северного режима. До установления дипломатических отношений в Москве состоялась первая межправительственная встреча по экономическому сотрудничеству, где условием скорейшей нормализации был выставлен пакет экономического сотрудничества, включавший предоставление СССР южнокорейского займа в $2-3 млрд».

Положительные изменения происходили и в отношениях Кореи с Китаем.

Усилия Ро Дэ У были направлены на изолирование КНДР, хотя он и утверждал о цели подбить режим Ким Ир Сена к «открытию».

«Установление дипломатических отношений между СССР и Южной Кореей вызвало гневную реакцию со стороны руководителей КНДР, — уточняется в статье Шугана Сина «Некоторые вопросы внешней политики Горбачева в Азии». — Они считали, что пока на территории Южной Кореи расположены вооруженные силы и ядерное оружие США, установление Советским Союзом официальных отношений с Южной Кореей не способствует стабильности на Корейском полуострове и является серьезным политическим актом к замораживанию раскола Кореи. Северокорейская пресса осудила решение советских руководителей, восприняла его как измену интересам союзника. Отношения между КНДР и СССР ухудшались, но Северная Корея не решилась порвать дипломатические отношения с СССР, и между ними сохранились «нормальные», хотя и очень холодные отношения».

Горбачев прилетел в Корею по пути в Москву из Токио, где состоялась встреча с премьер-министром Тосики Кайфу.

Визит президента СССР в Японию способствовал восстановлению советско-японских деловых связей, начал процесс урегулирования проблемы южной группы Курильских островов и подготовки мирного договора. Вопрос предметно обсуждался на закрытой части переговоров. Основным экономическим результатом поездки Горбачева в Токио стал договор о товарообороте и платежах на 1991-1995 годы. В соответствии с соглашением СССР был предоставлен правительственный кредит на погашение задолженности японским фирмам в размере $400 млн. Тем не менее, крупнейшие бизнесмены Японии, как подчеркивала газета «Коммерсант», проявили полное отсутствие заинтересованности в поддержке призывов Горбачева к сотрудничеству с СССР.

Иначе обстояли дела с Кореей. Предполагалось, что расширение присутствия корейских компаний на советском рынке станет тем конкурентным фактором, который заставит японские компании активизировать свою инвестиционную деятельность в СССР.

Советско-корейский саммит прошел 19-20 апреля 1991 года в отеле Shilla на острове Чеджудо. В связи с приездом Горбачева и учитывая платежные затруднения СССР, Корея увеличила сумму выделяемого кредита. Планировалось, что Советский Союз получит в общей сложности $3 млрд: из них $1 млрд наличными двумя траншами, $1,5 млрд – для оплаты южнокорейского импорта и $500 млн – на закупку комплектного оборудования. Эту сумму в итоге подняли до $800 млн.

Взамен Корея получила поддержку СССР в деле вступления в ООН и содействие в урегулировании отношений с КНДР. Визит Горбачева СМИ того времени подавали как начало очень большой дружбы между Сеулом и Москвой.

«19 апреля наш самолет через 40 минут полета от Нагасаки приземлился на острове Чеджудо у юго-восточного побережья Кореи, — вспоминал Горбачев в своей книге «Жизнь и реформы». — В центре острова красивейший ботанический сад. Зелень, множество камней, солнце и голубая вода Тихого океана, омывающая этот вулканический остров, придают ему вид сказочного уголка. Толпы отдыхающих, туристов. На берегу фигурки «женщин-русалок» — добытчиц даров моря, жемчуга. Мы первые советские люди на этом острове. И поэтому тоже — «открытие» для его жителей. Раису Максимовну, отправившуюся в пешее путешествие по острову, корейские туристы, жители острова очень внимательно рассматривали и о многом расспрашивали. Президент, его коллеги устроили торжественный прием, атмосфера встречи была такой, будто отношения между нашими странами исчисляются десятилетиями».

Разговор президентов состоялся утром 20 апреля 1991-го.

Собеседники обменялись мнениями об общей ситуации в мире и конкретно – на Дальнем Востоке. Оба констатировали, что с «холодной войной» на Корейском полуострове покончено. Ро Дэ У беспокоили ядерная программа КНДР и отказ ее руководства от присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Горбачев заверил своего коллегу, что СССР не станет способствовать появлению этого оружия у Пхеньяна.

«Заслуживает особого нашего признания, что Ро Дэ У был среди немногих деятелей его уровня, проявивших действенную солидарность с нашей страной, когда она больше всего в этом нуждалась. Он не стал выжидать, как некоторые, к чему поведут перемены у нас, энергично взялся за налаживание отношений с СССР. При неоднозначных оценках его деятельности, при непростых последствиях того, что он оставил своим преемникам, это личность и в чисто человеческом плане — с широтой взгляда на мир, решительным характером государственного деятеля, уверенного в себе, но отнюдь не претенциозного», — констатировал Горбачев.

Одним из видимых результатов переговоров стало принятие Южной Кореи и КНДР в ООН в качестве отдельных суверенных государств 18 сентября 1991 года.

У визита президента СССР в Корею была и скандальная сторона. Так, генерал Леонид Ивашов называл дружбу Горбачева с некоторыми лидерами иностранных держав, в том числе с корейским президентом, «небескорыстной».

«Не хочется говорить о подкупе, взятках в прямом нашем понимании, хотя до сих пор неизвестно, за что президент Южной Кореи Ро Дэ У вручил Горбачеве $100 тыс. в апреле 1991 года, которые хранились в сейфе у Валерия Болдина (руководитель аппарата президента СССР. – «Газета.Ru»). Но если проанализировать семь полученных Горбачевым премий – американских и международных, то все они вручались за определенные уступки со стороны СССР. Да и только ли Ро Дэ У передавал напрямую советскому президенту кругленькие суммы?» — написал Ивашов в своей книге «Маршал Язов: Роковой август 91-го», вышедшей в 1992 году.

О взятке в размере $100 тыс., якобы данной Горбачеву корейским лидером, написал в своей книге «ГКЧП против Горбачева: последний бой за СССР», опубликованной в 2010 году, и вице-президент СССР Геннадий Янаев.

«Ро Дэ У положил этот банковский чек президенту СССР в карман на виду у многочисленных делегаций и журналистов. В любой, как принято говорить, нормальной стране (в той же Южной Корее) за подобный проступок государственного руководителя отправили бы сначала в отставку, а затем и в «места не столь отдаленные». Но у нас нормальной страны нет вот уже более двух десятилетий», — выражал свое мнение Янаев.

Инцидент во время визита Горбачева в Сеул он назвал «скандальной, прямо-таки мерзопакостной историей», которая, на его взгляд, продемонстрировала жадность и алчность советского руководителя.

К слову, Ро Дэ У впоследствии обвинили в коррупции и осудили на 22 года тюрьмы.

Примерно до 1993 года СССР и Россия были весьма популярны в Южной Корее. Отчасти это объяснялось не оправдавшимися впоследствии надеждами на возможность масштабных прибыльных инвестиций в советскую, позже российскую экономику.