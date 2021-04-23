Конфликт интересов: почему убрали статью о пользе курения при COVID-19

Научный журнал European Respiratory Journal отозвал статью исследователей из Университета Пирея в Греции и Университета Юты в США, посвященную положительному влиянию курения на организм при коронавирусе. Подробнее об этом рассказывается на портале Retraction Watch.

Статья сразу вызвала сомнения у многих ученых:

ВОЗ предупреждала, что курение ухудшает работу легких, и это приводит к более тяжелому течению респираторных заболеваний, в том числе и вызванных коронавирусами — так почему в случае с SARS-CoV-2 это должно работать противоположным образом?

Статья вышла в июне 2020 года. Авторы работы утверждали, что «курение не было связано с неблагоприятными исходами» у пациентов, оказавшихся в больницах, и, более того, снижало риски пострадать от вируса. Эти выводы получили широкое распространение в СМИ и породили массу мифов о пользе курения.

Однако в новом издании журнала появилось сообщение об отзыве статьи с формулировкой: «редакторы обратили внимание, что у двух авторов на момент работы над статьей наблюдался конфликт интересов».

Один из авторов, Хосе Миер, во время работы над материалом также консультировал табачную компанию по вопросам снижения вреда от курения. Другой, Константинос Поулас, занимался исследованиями для производителей вейпов. Сами авторы, однако, об этом предпочли не упоминать.

Авторы статьи не согласились с тем, что ее стоило отозвать. Ведущий автор исследования Константинос Фарсалинос заявил, что «конфликт интересов не имеет отношения к основным целям и задачам исследования».

«Кроме того, я предложил опубликовать в открытом доступе полный набор данных и описание методологии, чтобы все результаты можно было проверить независимо, — сказал он. — Редакторы отказались. Я попросил, чтобы мое предложение упомянули в сообщении об отзыве статьи, но редакторы отказались. Я не согласен с отзывом статьи и считаю его несправедливым и необоснованным».

Доктор Сара Уайт, директор австралийской компании Quit Victoria, помогающей курильщикам расстаться с пагубной привычкой, считает, что отзыв статьи стал правильным решением.

«Мы полагаемся на исследования, чтобы иметь возможность беспристрастно взглянуть на данные, но важна и их интерпретация, — говорит она. — Читателю необходимо знать, что у авторов есть потенциальный или фактический конфликт интересов, или они как-то связаны с отраслью».

Также Уайт отмечает, что веских доказательств защитных свойств курения в итоге найдено не было.

Так, анализ международной группы ученых, опубликованный в журнале BMJ Evidence-Based Medicine «выявил некоторые противоречия и пробелы в знаниях, которые могут создать ложное впечатление, будто курение может иметь защитный эффект при COVID-19». По словам авторов, некоторые исследования действительно сообщали о так называемом парадоксе курильщика, когда выяснялось, что курящие люди якобы меньше страдают от COVID-19. Тем не менее, более глубокий анализ парадокса показал, что такие результаты были связаны с некорректными выборками и ошибками в работе с данными. Так, например, проблематично было собрать данные о курении у пациентов, которые находились на интубации без сознания.

«Если данные о этих пациентах отсутствуют, это может создать ложное впечатление, что у курильщиков меньше вероятность развития тяжелого заболевания, — поясняют исследователи. — Кроме того, в большинстве опубликованных исследований не сообщается о продолжительности или частоте курения, поэтому сложно делать из них однозначные выводы».

Ранее британские специалисты из Имперского колледжа Лондона и Королевского колледжа Лондона выяснили, что на самом деле курильщики сталкиваются с более тяжелыми последствиями COVID-19, чем некурящие.

Как оказалось, курильщики на 14% чаще сообщали о появлении основных симптомов COVID-19 — жара, кашля и проблем с дыханием. Кроме того, у них в полтора раза чаще развивались и другие симптомы — диарея, потеря аппетита, делирий, боли в горле, груди и мышцах, потеря обоняния.

Также у курильщиков на 42% чаще развивалось более десяти симптомов заболевания по сравнению с некурящими, что сводит на нет теоретический «защитный» эффект от курения.