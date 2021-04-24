«Великолепный оперативный работник»: умерла разведчица Зинаида Батраева

Советская разведчица Зинаида Батраева была найдена мертвой в своей квартире на Комсомольском проспекте в Москве. Ей было 98 лет. О смерти Батраевой сообщает РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ирину.

«Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна со своим супругом Борисом Никодимовичем оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», — говорится в заявлении Службы внешней разведки России.

Батраева родилась 4 октября 1922 года в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области.

Впоследствии ее отец выучился на печатника и стал работать в типографии НКВД. В 1929 году он получил две комнаты в коммунальной квартире и перевез свою семью в Москву.

«Село наше находилось на 47-м километре от Москвы по теперешнему Ленинградскому шоссе. Во время войны немцы его сожгли, не уцелел ни один дом, в том числе и церковь, что была при кладбище, на котором похоронены все мои родственники», — вспоминала Зинаида.

Она мечтала о карьере инженера, но по рекомендации друзей своего уже покойного к тому времени отца поступила на работу в архивное подразделение НКВД. В начале Великой Отечественной войны архив эвакуировали в Свердловск. Зинаиду направили на учебу в Свердловскую межкраевую школу НКВД, готовившую сотрудников для контрразведки и разведки. Это был первый «женский» набор оперативных работников, отмечается в книге историка спецслужб Владимира Антонова «Женские судьбы разведки».

После учебы разведчицу перевели в Москву, где она встречалась с агентурой и занималась вербовкой, а в октябре 1943 года направили во внешнюю разведку. В Высшей школе НКГБ она встретила своего будущего мужа Бориса Батраева. Их свадьба состоялась в 1946 году.

По прошествии лет разведчица признавалась, что в молодости была очень эмоциональной, и эта черта ее порой подводила.

В марте 1947 года супруги Батраевы отправились в свою первую заграничную командировку. Причем Зинаида, получившая оперативный псевдоним «Татьяна», работала в резидентуре переводчицей, но часто привлекалась к оперативной работе. В общей сложности Батраевы провели за рубежом 25 лет. Зинаида поддерживала связь с агентами и добывала очень важную информацию.

«Однажды был такой случай: я вышла на место встречи и на противоположной стороне улицы увидела своего объекта. Как всегда в это время года (а дело было осенью) он был с зонтом, в темной широкополой шляпе и в дорогом темном плаще. Как обычно, он медленно прохаживался взад-вперед, подергивая пальцами усы. У меня с ним были хорошие человеческие отношения. Я перешла улицу и с приветствиями, как к знакомому, устремилась к нему. И вдруг мне в ответ: «Вам что, не терпится заработать?» Оказалось, что это был совершенно посторонний человек, и он меня принял за проститутку. С извинениями я ретировалась. Оказалось, что агент был занят и не смог выйти на встречу. Мы встретились с ним на другой день в шесть часов утра», — вспоминала Батраева.

Среди прочих заданий она в течение пяти лет поддерживала связь с Каридад Меркадер, матерью убийцы Льва Троцкого Рамона Меркадера. Обычно они встречались в кафе, где Батраева передавала своей собеседнице деньги: Лаврентий Берия назначил Каридад пожизненную пенсию. По словам советской разведчицы, ей было очень жаль Меркадера и его мать, поэтому на встречах они иногда вместе плакали. Одна из таких встреч состоялась 15 марта 1956 года в Париже и продлилась 48 минут. В тот период «Татьяна» была единственным связующим звеном между Меркадером, его матерью и советской разведкой.

В свою очередь, Борис Батраев встречался в Париже с вдовой Ивана Бунина – Верой Николаевной, выполняя задачу по получению литературного архива писателя.

Из своей последней зарубежной командировки в Болгарию Батраевы вернулись в 1987 году. В дальнейшем Зинаида занялась воспитанием внуков.

«В Зинаиде Батраевой очень удачно сочетались прекрасная женщина и великолепный оперативный работник», — так высказывался о ней известный советский разведчик, в 1979-1991 годах первый заместитель начальника Первого главного управления КГБ СССР генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко.