«Открывай или стреляю!» Как усташи развернули террор против сербов

10 апреля 1941 года жители Загреба с цветами в руках и нацистскими приветствиями встречали на улицах 14-ю танковую дивизию вермахта. Многие хорваты восприняли немецкое вторжение в Югославию как освобождение из-под тирании Белграда. В тот же день лидер загребских усташей (фашистов) Славко Кватерник провозгласил Независимое государство Хорватия (НГХ). Через пять дней в Загреб из Италии прибыл руководитель усташского движения Анте Павелич. Его сопровождали 300 усташей в итальянском обмундировании. Павелич принял предложенные ему диктаторские полномочия и титул поглавника (вождя).

В этот же день новое государство было признано Германией и Италией. Усташи перешли к политике уничтожения неарийского населения. Едва заполучив в свои руки власть, Павелич отверг славянские корни хорватов и провозгласил их «высшей расой». Все неарийцы, напротив, были объявлены вне закона. Только ариец мог стать гражданином НГХ, остальные считались «принадлежащими к государству».

Резня в Гудовце 28 апреля 1941 года считается одним из крупнейших преступлений, совершенных усташами после основания НГХ. Район Бьеловара — города в 70 км к востоку от Загреба — был выбран для начала геноцида сербов. Исторически это объяснялось тем фактом, что Бьеловарский регион был сильным оплотом движения усташей еще до образования НГХ. Именно здесь произошло проусташское восстание нескольких хорватских офицеров Королевской югославской армии, приведшее к установлению к Бьеловаре режима усташей.

Новые власти незамедлительно приступили к арестам, похищениям и массовым казням.

До Второй мировой войны в Гудовце — селе в 6 км от Бьеловара — находилось 330 дворов. Из примерно 8 тыс. жителей около 3 тыс. были сербами. До провозглашения НГХ в Гудовце не было этнических противоречий. В селе функционировала православная церковь. При этом в Гудовце находился дом Мартина Чикоша, близкого соратника одного из усташских лидеров Миле Будака, который придумал формулу расправы над сербами в НГХ: 1/3 уничтожить, 1/3 обратить в католичество и сделать хорватами, 1/3 – изгнать в Сербию.

«Для сербов, цыган и евреев у нас найдется три миллиона пуль», — говорил этот человек.

Первые аресты произошли в Гудовце вечером 27 апреля 1941-го. Для проведения показательной карательной акции были выбраны наиболее известные и состоятельные сербы села. Преступление против гражданского населения совершалось при содействии градоначальника Бьеловара Юлия Маканаца. Более того, к усташам присоединились представители мирных профессий. Так, в убийстве своих коллег участвовал учитель Рудольф Срнак.

В тот же день 500 задержанных сербов из Гудовца и окрестных деревень были направлены в концентрационные лагеря НГХ.

Аресты продолжились на следующее утро под руководством усташа Чикоша. Как вспоминали очевидцы, шел сильный дождь. Усташи выбивали двери домов прикладами винтовок с криками: «Открывай или стреляю!»

«Мать позже рассказывала, что шестеро с винтовками ворвались в комнату, где мы спали, и прицелились в отца, — рассказывал Милан Басташич, бывший узник концлагеря Ясеновац, которому в 1941-м было 10 лет. — Они приказали отцу собираться, один подошел к кровати, где спали мы со Стево. Усташ закричал брату: «Вставай и собирайся, а то ударю!» Из окна был виден конец колонны. Люди медленно двинулись вперед в темноте и полной тишине».

Оставшихся сербов собрали в Гудовце. Их обвинили в приверженности бежавшему из Югославии королю Петру II. Арестованных сначала поместили в тюрьму, построенную еще во времена Австро-Венгрии, а вечером 28 апреля 1941 года вывели на улицу и построили перед Дидо Кватерником, сыном Славко Кватерника. Людям сообщили, что они будут отправлены на допрос в Бьеловар. На самом деле сербов отвели в район местной ярмарки, заставляя по дороге петь усташские песни и скандировать: «Да здравствует Павелич!», «Да здравствует Кватерник!» Перед экзекуцией жертв заставили копать себе могилу размером 42х2 м. После этого конвоиры дали два залпа, причем раненых добивали штыками. Всего были убиты 192 человека — православные священники, лавочники, фермеры. Их тела залили гашеной известью. Нескольким сербам удалось спастись.

Действия усташей возмутили даже немцев.

По указке родственников погибших убийцы были задержаны.

30 апреля 1941-го министр иностранных дел НГХ Младен Лоркович заявил послу нацистской Германии в Загребе Зигфриду Каше, что казнь сербов в Гудовце якобы стала ответом на убийство 11 хорватов недалеко от Бьеловара. По версии усташей, расправа была делом рук сербских четников.

Однако архивные документы не подтверждают позицию усташей. Согласно современным хорватским историкам, 11 хорватов были расстреляны представителями югославского правительства за уклонение от мобилизации еще до капитуляции Югославии перед Германией.

Власти НГХ вступились за задержанных немцами участников расстрела. Немцам было заявлено, что случившееся в Гудовце — внутреннее дело НГХ. Как следствие, все задержанные усташи были отпущены без предъявления обвинений. Они так никогда и не понесли наказания за совершенное преступление.

Тем не менее, описывающие трагедию немецкие документы легли в основу доказательной базы причастности усташей к бессудной казни. Известно, что через два дня после убийства в Гудовац из Бьеловара прибыла немецкая комиссия, занявшаяся эксгумацией и фотографированием трупов. Нацисты обнаружили 187 тел. Было установлено, что люди получили пулевые и ножевые ранения. Некоторых закопали заживо. Во время эксгумации из братской могилы подняли выжившего серба по фамилии Деспич из села Клокочевац.

Резня в Гудовце положила начало масштабному террору усташей против сербов.

По всей НГХ прокатилась волна массовых расправ. В Сербии эти убийства считаются геноцидом.

«В первые месяцы нахождения у власти правительство усташей по всей стране, а особенно в Хорватии и Герцеговине, совершило массовые убийства, — отмечал сербский историк Сима Чиркович. — Сербов сгоняли в концентрационные лагеря, в которых их уничтожали в течение всей войны вместе с евреями, цыганами и хорватами, выступавшими против режима. Самыми известными по масштабу совершенных в них преступлений стали лагеря Ясеновац, Стара-Градишка и Ядовно. Около 200 тысяч депортированных сербов нашли убежище в Сербии. Были запрещены сербские имена и кириллический алфавит. Оставшиеся сербы были обязаны, как и евреи, носить цветную повязку».

В 1955 году на месте казни в Гудовце был установлен памятник «Перед расстрелом». В 1992 году его взорвали хорватские националисты.