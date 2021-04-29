«Типа советского «Мира»: что представляет из себя китайская орбитальная станция

Китай успешно запустил ракету-носитель с основным модулем будущей китайской орбитальной станции. Трансляция запуска велась Центральным телевидением Китая.

«Перспектива простая и понятная — Китай строит маленькую станцию типа советского «Мира»,

— прокомментировал запуск «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Игорь Лисов.

«Там могут проводиться стандартные для орбитальных станций эксперименты — от наблюдения Земли до тестирования разного рода технологий на орбите. Ну и плюс медицинско-биологические исследования. Помимо этого базового блока у них будет два исследовательских модуля в следующем году, и с этого момента они будут летать, как на «Мире» летали — полугодовыми экспедициями по три человека», — пояснил Лисов.

Запуск был осуществлен с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Для запуска использовалась самая мощная китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5B» с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. «Чанчжэн-5B» — это вариант китайской тяжелой ракеты «Чанчжэн-5», специально разработанный для доставки на орбиту тяжелых элементов китайской космической станции.

Длина модуля «Тяньхэ» — около 16,6 метров, максимальный диаметр — около 4,2 метра, стартовый вес — примерно 22,5 тонны. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае.

Модуль «Тяньхэ» — первый запущенный компонент и основа космической станции.

Он будет находиться на низкой околоземной орбите, позже к нему присоединятся два элемента меньшего размера, в результате чего образуется Т-образная станция. Китай планирует завершить ее создание к 2022 году.

Уже в мае на «Тяньхэ» прибудет грузовой космический корабль, а в июне — трое астронавтов. Всего планируется 11 запусков, в ходе которых на станцию будут в том числе доставлены припасы и оборудование для экспериментов.

На «Тяньхэ» будут жить астронавты, там же будут находиться элементы управления и контроля, шлюзовая камера для выхода в открытый космос и порт для будущих кораблей с грузами и экипажем. Чтобы облегчить экипажу перемещение во время выходов в открытый космос, модуль оснащен специальными поручнями.

Полностью собранная станция будет весить 66 тонн — почти как 1/6 МКС. По размерам она будет почти вдвое меньше российской станции «Мир», затопленной в Тихом океане в 2001 году.

По заявлениям китайских властей, кандидаты для полета на станцию уже отобраны и проходят подготовку. В ходе полета им придется несколько раз выйти в открытый космос, чтобы установить связь с модулем «Тяньхэ» на орбите.

Станция рассчитана на эксплуатацию в течение более 10 лет. После завершения сборки на станции смогут постоянно находиться три астронавта, а при смене экипажа возможно кратковременное пребывание шести астронавтов.

Основной модуль имеет внутренний жилой объем около 50 м 3 . При использовании всех трех модулей жилой объем увеличится до 110 м 3 . Для сравнения, по данным NASA, жилое пространство МКС составляет 388 м 3 .

Модуль Вэньтянь, запуск которого запланирован на 2022 год, будет иметь более просторный шлюз для выхода в открытый космос, а также роботизированный манипулятор для перемещения предметов и проведения научных экспериментов за пределами станции.

Другой исследовательский модуль, Мэнтянь, похож на Вэньтянь, но оснащен специальным шлюзом для перемещения грузов и инструментов между внутренней и внешней частями станции.

Ранее «Роскосмос» назвал сроки размещения российской национальной станции на орбите — по словам исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, полностью развернуть на орбите эту станцию планируется в два этапа до 2035 года. Разговоры о создании российской станции ведутся уже не первый год, но сейчас, в свете грядущего выхода России из проекта МКС в 2025 году, к ним оказалось приковано внимание гораздо большего количества людей, чем раньше.

Говорить о конкретных перспективах российской станции, впрочем, пока рано.

«Китайская станция явлена нам в реальности, российская — пока на бумаге», — отметил Лисов.

По заявлениям генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, строительство первого базового модуля пока только началось. К 2025 году планируется подготовить его к запуску на орбиту.