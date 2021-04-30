«Загадочная дама»: ученые нашли первую беременную мумию

Мумию вместе с саркофагом Варшавский университет получил в дар еще в 1826 году. С 1917 года она хранилась в Национальном музее. Из-за изысканного саркофага мумию поначалу считали женской, но в 1920 году ученые смогли перевести надписи на саркофаге. Мумифицированного человека звали Хор-Джехути, и он занимал высокое положение в обществе.

«Писец, жрец Гора-Тота, которому поклонялись как божеству на горе Джеме, правитель города Петмитен, Хор-Джехути, оправданный голосом, сын Падиамонемипета и хозяйки дома Танетмин», — гласил перевод. Исходя из него, в саркофаге должен был находиться мужчина.

В 2016 ученые провели компьютерную томографию мумии и выяснили, что ее принадлежность к мужскому полу весьма сомнительна — у мумии были длинные вьющиеся волосы, кости выглядели слишком хрупкими, мужские репродуктивные органы отсутствовали, зато трехмерная реконструкция показала наличие груди.

Но главной находкой, совершенной уже в 2021 году Польской академией наук, стал сохранившийся в утробе плод.

«Сначала мы удивились, что у мумии нет пениса, а вместо него есть грудь и длинные волосы, а потом мы узнали, что это беременная женщина, — рассказывает антрополог и археолог Маржена Озарек-Шилке, одна из авторов работы, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science. — Когда мы увидели маленькую ножку, а затем маленькую руку плода, это нас потрясло».

«По неизвестной причине плод не извлекли из брюшной полости перед мумификацией, — отмечает археолог Войцех Эйсмонд. — Это делает мумию действительно уникальной. Это единственная известная на данный момент мумия с плодом в утробе матери».



Ученые не знают, ни кем была эта женщина, ни почему ее мумифицировали вместе с плодом. Они прозвали ее «Загадочной дамой».

Учитывая, что в XIX веке с артефактами обращались не слишком бережно, в предназначенный для Хора-Джехути саркофаг могла попасть совершенно другая мумия — возможно, так находку пытались выдать за более ценную.

Это подтверждается повреждениями на некоторых бинтах мумии — вероятно, мародеры осматривали ее в поисках амулетов и других драгоценностей.

Невозможно узнать, кем именно была эта женщина и была ли она родом из Фив, где был найден гроб, однако по ее останкам можно судить о нескольких фактах.

Во-первых, ее мумифицировали с большой тщательностью и проводили на тот свет с богатым набором амулетов. Это само по себе говорит, что она была важной персоной — мумификация в Древнем Египте была роскошью, недоступной большинству.

Во-вторых, она умерла чуть более 2000 лет назад, примерно в первом веке до н. э., в возрасте от 20 до 30 лет, а развитие плода позволяет предположить, что беременность находилась на сроке от 26 до 30 недель.

«Загадочная дама» ставит вопросы о духовных верованиях древних египтян, отмечают исследователи. Верили ли древние египтяне, что нерожденный плод тоже может отправиться в загробный мир, или такая мумификация продиктована чем-то еще?

Неясно, как умерла женщина, но команда считает, что анализ сохранившихся мягких тканей мумии может дать некоторые подсказки.

«Высокая смертность во время беременности и родов в те времена — не секрет, — отмечает Эйсмонд. — Поэтому мы считаем, что смерти могла каким-то образом способствовать беременность».

В будущем исследователи планируют более тщательно изучить мумию, чтобы установить причину смерти женщины — возможно, дело было в инфекции или какой-либо другой болезни.

Ранее египтологи из Копенгагенского университета узнали новые подробности мумификации в Древнем Египте, изучив папирус, сохранивший инструкции. Внимание ученых привлекло описание процедуры бальзамирования лица мертвеца, которое не встречалось в более ранних текстах.

Жидкую смесь растительных ароматических веществ нужно было нанести на лоскут красного льна, а затем накрыть этим лоскутом лицо умершего. Этот процесс повторялся несколько раз с интервалом в четыре дня. Указанные в рецепте вещества обладали также антибактериальными свойствами и, вероятно, играли роль антисептика.

Ранее исследователи уже находили мумий, чьи лица были покрыты тканью и смолой, — по всей видимости, над ними проводили аналогичную процедуру.