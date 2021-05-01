При поддержке нацистов: как Ирак воевал с Англией из-за нефти

Королевство Ирак было образовано в августе 1921 года в результате распада Османской империи. Мандат на управление страной получила Великобритания. Англичане объявили королем Ирака бывшего короля Сирии Фейсала I. Он вынужденно покинул Дамаск после того, как французы взяли сирийскую территорию под свой контроль.

Несмотря на регулярные антибританские восстания и частую смену премьер-министров, Фейсал I сумел удержаться у власти и сделал важный шаг к суверенитету. В 1930 году был заключен англо-иракский союзный договор, по которому 3 октября 1932-го Ирак получил независимость в обмен на сохранение в стране британского влияния и военного присутствия. После этого началось создание иракской армии, в составе которой в 1937 году была сформирована небольшая флотилия.

Ирак являлся первым арабским государством, вступившим в Лигу Наций, что выдвигало его на роль регионального лидера, способного активно влиять на политические настроения арабов.

Правда, независимость королевства была скорее формальной. На территории Ирака остались две крупные английские военные базы, а британские советники контролировали работу иракского правительства и транспортные коммуникации.

Фейсал I скончался в 1933 году. Его сын Гази I старался проводить независимую политику, но по ключевым вопросам ему приходилось занимать пробританскую позицию. Молодой король погиб в ДТП в 1939 году при загадочных обстоятельствах – вскоре после призыва к вторжению в Кувейт. На престол был возведен малолетний Фейсал II. Регентом при нем стал его дядя Абд аль-Илах.

После прихода нацистов к власти в Германии интерес Берлина к Ближнему Востоку заметно возрос. Приобретение нефтяных прав в Ираке подтолкнуло нацистскую Германию к разработке экспансионистских планов в отношении этого региона. Аналогичные тенденции просматривались и во внешнеполитическом курсе Италии. Вместе с тем Берлин и Рим понимали, что пока не готовы противостоять Лондону на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Ирак, связанный с Великобританией серией неравноправных договоров, использовал фактор нефтяного соперничества между великими державами в своей борьбе за устранение британского влияния в стране.

В начале Второй мировой войны Ирак старался сохранять нейтралитет.

При этом в 1939 году были разорваны дипломатические отношения с Германией.

Благодаря своему географическому положению и ресурсам Ирак имел исключительное значение. Через его территорию проходили нефтяные трубопроводы к портам на Средиземном море. А Басра была не только связующим звеном морских коммуникаций через Суэцкий канал в Индию, но и стала перевалочным пунктом для военных поставок из Америки в Египет.

1 апреля 1941 года в Багдаде произошел переворот. К власти пришло прогермански и панарабистски настроенное правительство, считавшее Великобританию своим главным врагом. Его глава Рашид Али аль-Гайлани объявил иракцам о намерении «стараться обеспечить права и свободу иракского народа и сохранять независимость страны». Регент Илах был низложен. От англичан потребовали покинуть страну. Перед Ираком замаячила перспектива присоединения к странам «оси».

С целью не допустить окончательного сближения немцев и иракцев, которые уже активно вели тайные переговоры, 8 апреля 1941 года британское правительство приняло решение о вторжении в Ирак для свержения Гайлани. Предлогом послужил отказ премьер-министра впустить на территорию Ирака 80 тыс. британских войск, которые перебрасывались из Индии.

События развивались стремительно. Руководство Ирака считало, что Великобритания планирует воздушные бомбардировки Багдада с базы в Хаббании. Поэтому иракцы стянули к ней свои войска и приступили к осаде. Вдохновленные военными успехами Германии, они ожидали поддержки стран «оси» и были убеждены, что смогут продержаться до прихода частей вермахта.

В период с 23 апреля по 1 мая Гайлани, уже не сомневавшийся в неизбежности вооруженного конфликта с Великобританией, просил через итальянского посла в Багдаде военной и финансовой помощи у подписантов Пакта трех держав (союз Германии, Италии и Японии). В обмен на поставки Гайлани выражал готовность восстановить дипломатические отношения с Германией.

28 апреля передовые части британцев заняли Басру. В ответ на это иракские войска в ночь на 30 апреля блокировали 2,5-тысячный английский гарнизон, взяли под контроль нефтяные объекты в Ханакине.

1 мая иракцы открыли огонь по британским рабочим в форте Рутба в пустынных районах западного Ирака.

«Принимая решение об отправке войск в Ирак в апреле 1941 года, британское правительство таким образом стремилось защитить нефтяные промыслы Ирака и Ирана, а также создать военно-воздушную базу в Басре в связи с недавней победой германской армии в Ливии и Греции и угрозой расширения театра военных действий Второй мировой войны на Ближний Восток. Сложившаяся обстановка вынуждала британские власти действовать быстро и жестко. Теперь британская политика в Ираке уже не опиралась на союзный договор 1930 года, но исходила исключительно из реалий мировой войны», — отмечается в книге Гульнары Валиахметовой «Иракская нефть в политике великих держав на Ближнем Востоке 1932–1941 гг.».

Полномасштабные боевые действия развернулись 2 мая 1941 года. Уже в первые часы были захвачены нефтепромыслы, заводы и оборудование в Киркуке, Кайяре и Айн-Зала, насосные станции на иракских участках нефтепровода и перекрыта подача нефти в Хайфу. Как вспоминал впоследствии один из деятелей Коммунистической партии Ирака Касем Хасан Ахмед Аш-Шейх, во время войны иракцы ставили своей целью оттеснить англичан от обладания нефтью.

Воздушные удары Королевских ВВС по иракским войскам, окружившим Хаббанию, продолжались до 5 мая. В тот же день наземные британские силы при поддержке ассирийских ополченцев, нескольких броневиков и двух пушек времен Первой мировой войны атаковали иракские позиции.

К вечеру 6 мая иракцы отступили от британской базы, бросив вооружение, итальянский танк, броневики и грузовики. Потери наступавшей стороны составили до 1000 убитыми и 408 – пленными, в то время как у державших осаду погибли 13 человек при 21 тяжелораненом.

9 мая 1941 года правительство Гайлани объявило Великобритании войну и вновь обратилось за помощью к Германии и Италии.

Несмотря на прогерманскую ориентацию Гайлани, это решение было поддержано большинством иракцев и рассматривалось как выступление армии против английского господства.

Многими операциями иракцев руководили германские и итальянские офицеры, им помогали самолеты люфтваффе. 13 мая к иракцам начали прибывать военные грузы из Сирии, подконтрольной вишистскому (коллаборационистскому) правительству Франции. 18 мая дипломатические отношения с Ираком установил СССР.

Но англичане с помощью переброшенных из Индии подкреплений и сформированной в Трансиордании «армии спасения Ирака» сумели к концу мая 1941 года сломить сопротивление повстанцев. Уже 30 мая интервенты вступили в Багдад и через неделю завершили оккупацию всей страны. Иракские вооруженные силы были разгромлены либо разоружены, а правительство Гайлани – свергнуто. Сам он бежал в Иран к Реза-шаху, его ближайшие помощники впоследствии были казнены.

Общие потери иракцев оцениваются в примерно 8,5 тыс. человек, британцев – в 1,2 тыс.

Сравнительно быстрое подавление поддержанного державами «оси» антибританского восстания свидетельствовало о том, что политическое влияние Германии и Италии в арабских странах было еще достаточно слабым, а собственных сил для ведения активных действий в регионе не хватало.

Приведенное к власти англичанами правительство Нури Саида придерживалось просоюзнической ориентации и в январе 1943 года объявило войну Германии, Италии и Японии.

Сторонники Гайлани были лишены своих постов и подвергнуты интернированию. Напротив, регент Илах и лидеры умеренных политических движений вернулись в Ирак. События Второй мировой показали, что Великобритания и Германия преследовали на Ближнем Востоке схожие цели по собственному доминированию в экономическом секторе. Поэтому среди арабов, в зависимости от политических убеждений, начала стремительно расти популярность СССР или США.