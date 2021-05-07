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История

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Освобождение Польши. Солдаты выбирают оборонительную точку перед началом боя за Варшаву Освобождение Польши. Солдаты выбирают оборонительную точку перед началом боя за Варшаву

«Приветливо и радостно»: как поляки встречали Красную армию

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Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

Минобороны опубликовало архивные материалы времен Второй мировой войны, в которых содержатся сведения, касающиеся освобождения Польши советскими войсками. В подборке представлены донесения и сводки из журнала боевых действий РККА, наградные листы на отличившихся военных, паспорта воинских захоронений, экономические документы, свидетельства очевидцев и другие бумаги.

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В двух советских воинских захоронениях в польском Вроцлаве (Бреслау) покоится прах более 7 тыс. солдат и около 800 офицеров Красной армии, принимавших участие в освобождении Польши от нацистов. Данные представлены в паспортах этих захоронений, выложенных в разделе «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!» на портале Минобороны России.

Архивные материалы рассказывают о боях РККА в Польше в 1945 году. Так, в наградном листе на младшего лейтенанта медицинской службы Митрофана Герасименко указано, что в ходе боев на подступах к Бреслау этот офицер «все время находился в боевых порядках, оказывая первую помощь раненым бойцам и командирам».

В трудных условиях Герасименко сам вынес с поля боя до 30 раненых бойцов и офицеров с их оружием. Он погиб на улицах города, эвакуируя из-под огня раненых советских военных.

Сержант Дементий Корниенко во время другого боя исправлял порывы линий связи и лично уничтожил 15 немцев. А красноармеец Матвей Пилипонский, попав в засаду с группой сослуживцев, «проявил беспримерную доблесть, погиб смертью храбрых» и был удостоен Ордена Отечественной войны I степени.

Освобождение от немцев значительной части Польши произошло в ходе проведения Висло-Одерской стратегической наступательной операции 12 января — 3 февраля 1945 года силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Красная армия потеряла убитыми и пропавшими без вести свыше 43 тыс. солдат и офицеров. В результате операции были полностью разгромлены 35 дивизий противника, еще 25 потеряли от 50 до 70% личного состава, в плен попали более 150 тыс. немцев.

В одном из донесений политотдела 60-й армии 1-го Украинского фронта утверждается, что польское население встречало РККА «исключительно дружелюбно, приветливо и радостно».

«Несмотря на то что польская реакция и германские фашисты в течение многих лет пытались воспитать у польского населения враждебное отношение к СССР, вскоре после изгнания Красной армией немцев начали создаваться на освобожденной территории Польши и развертывать свою работу общества польско-советской дружбы», — уточнялось в донесении начальника главного политуправления РККА заместителю народного комиссара обороны Советского Союза Николаю Булганину.

3 апреля 1945 года было заключено соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польши об использовании оборудования германских предприятий и другого трофейного имущества, находящегося на польской территории. Отмечалось, что указанное оборудование является собственностью РККА. Советская сторона уступала полякам право собственности на часть имущества. Остальное подлежало вывозу в СССР.

Согласно документам, с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей. Временному правительству Польши в течение 2 и 3 кварталов 1945-го было поставлено более 130 тыс. тонн продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей.

Опубликованные документы свидетельствуют о крайне негативном отношении поляков к немцам на освобожденных территориях.

В донесении начальника 7-го отдела политуправления 2-го Белорусского фронта подполковника Забаштанского от 29 мая 1945-го подчеркивалось, что взаимоотношения между немцами и поляками чрезвычайно напряженны, особенно в районах восточнее реки Одер. В документе сообщалось, что большинство проживающих там немцев встретило известие об отходе этих земель к Польше холодно и даже враждебно.

В качестве примера приводились высказывания простых немцев. Так, землевладелец из Фрайвельде Эрнст Кладт назвал поляков фальшивыми и жестокими людьми. А рабочий Ганс Ханеман из Трептова заявил следующее: «Все проклинают Гитлера, все говорят, что он хотел завоевать мир, а привел нас к тому, что мы оказались под властью поляков. Это обстоятельство, между прочим, самое плохое в исходе войны. Русских все тоже боятся, но они с каждым днем становятся лучше, а от поляков мы ждем еще много зла. Поляки мстительны».

«Русские, в отличие от поляков, очень великодушны и добры, — говорил, в свою очередь, Вильгельм Кинбау из Браунсфорта. – Красноармейцы делятся с нами даже табаком. Мы бы хотели жить под русским, а не под польским господством».

Как следовало из донесения, «нередко можно услышать из уст поляков выражение: «Немецкая свинья».

Фиксировались случаи изгнания немцев из своих квартир. Поляки забирали у них весь домашний скарб и скот. Командование РККА старалось пресекать подобные явления. Проводилась разъяснительная и пропагандистская работа с населением, рассказывалось о помощи в налаживании мирной политической жизни страны.