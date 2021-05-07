Восточная медицина: ВОЗ одобрила китайский препарат от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 7 мая, одобрила китайскую вакцину Sinopharm против Covid-19 для экстренного использования, чтобы помочь бедным странам остановить пандемию, пишет The New York Times.

Sinopharm — это первая китайская вакцина, классифицированная ВОЗ как безопасная и эффективная, и ее одобрение может ослабить опасения Запада по поводу отсутствия прозрачности со стороны китайских компаний, производящих препараты против коронавируса нового типа.

«Вакцина, разработанная в сотрудничестве с Пекинским институтом биологических препаратов, предназначена для двухдозового введения всем взрослым в возрасте 18 лет и старше», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Алехандро Кравиото, председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, сказал, что его сотрудники провели «тщательную оценку» вакцины и получили «достаточно доказательств» того, что она безопасна и эффективна в снижении количество случаев тяжелых или симптоматических заболеваний примерно на 79 процентов.

В отчете ВОЗ говорится, что эффективность вакцины в клинических испытаниях фазы III в нескольких странах составила 78,1% после введения двух доз. Эффективность предотвращения госпитализации показала отметку в 78,7%.

Большинство побочных эффектов квалифицировались по тяжести от легких до умеренных, из которых наиболее распространенными были боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

Согласно сообщениям СМИ, препарат Sinopharm был разрешен для вакцинирования взрослых в 45 странах.

Документ ВОЗ включает сводку данных клинических испытаний препарата в Китае, Бахрейне, Египте, Иордании и ОАЭ.

Однако, эксперты указывают, что пока неизвестно, насколько хорошо вакцина будет работать против множества вариантов коронавируса, возникающих во всем мире буквально каждый месяц.

Вместе с тем, агентство Reuters сообщило, что «эксперты ВОЗ говорят об «очень низком уровне доверия» к некоторым данным по эффективности и безопасности вакцины Sinopharm для людей старше 60 лет.

Тем не менее, препарат доказал свою эффективность в возрастной группе 18-59 лет, что и стало причиной одобрения со стороны ВОЗ.

«Низкое доверие к некоторым данным не обязательно означает низкую или сомнительную эффективность вакцины, поскольку на качество данных будут влиять различные элементы, такие как количество добровольцев», — приводит Global Times слова Чжуана Шилихэ, эксперта по вакцинам из Гуанчжоу.

Ситуация с доступом к вакцинам в мире может еще улучшиться на следующей неделе, когда ВОЗ рассмотрит вопрос о еще одной китайской вакцине, созданной компанией Sinovac.

Андреа Тейлор, которая анализирует глобальные данные о вакцинах в Duke Global Health Institute, назвала «переломным моментом» потенциальное добавление двух китайских препаратов в программу Covax – международной инициативы по справедливому распределению вакцин, в которой участвуют более 100 стран.

«В настоящее время ситуация в странах с низким и средним уровнем дохода настолько отчаянная, что любые дозы, которые мы можем получить, должны быть поставлены», — сказала Тейлор.

По ее словам, «появление двух китайских вакцин действительно может изменить картину пандемии в ближайшие несколько месяцев».

Впрочем, китайские официальные лица заявляют, что страна изо всех сил пытается произвести достаточно доз пока только для своего собственного населения, и призывают уставший от пандемии мир к сдержанным ожиданиям.

«Это должно стать золотым периодом для Китая, чтобы практиковать свою вакцинную дипломатию. Проблема в том, что пока Китай и сам сталкивается с дефицитом препарата. Так что, с точки зрения глобального доступа к вакцинам, я не ожидаю, что ситуация значительно улучшится в ближайшие два-три месяца», — сказал Янчжун Хуанг, старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Совета по международным отношениям.

У Sinopharm есть и вторая двухдозовая вакцина против коронавируса, разработанная совместно с Уханьским институтом биологических продуктов, которая еще не была одобрена ВОЗ.

Накануне вакцина от американской компании Moderna была признана лучшим в мире препаратом от коронавируса. Об этом сообщалось на сайте Всемирного конгресса вакцин, проходящего в Вашингтоне (США) в онлайн-формате.

В шорт-листе также оказались «Спутник V», Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и другие препараты. Вакцина Moderna победила и в номинации «Лучшая новая технология».

1 мая ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. Препарат стал пятым, одобренным организацией. Эксперты рекомендуют применять его для пациентов старше 18 лет. Согласно оценкам организации, эффективность Moderna составляет 94,1%.

Реагируя на происходящее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург указал на странность и спорность решения Всемирного конгресса вакцин.

«Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин», — пояснил ученый.

По его словам, решение конгресса — «экономическо-политическое».

«Цена вопроса — порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне. Pfizer отдавать победу совсем было неприлично, потому что количество смертей там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca», — подытожил специалист.