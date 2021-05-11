Ожирение, давление, холестерин: что портит мозг с детства

В 1980-х годах исследователи из Университета Турку в Финляндии отобрали около 3600 детей из Финляндии в возрасте 3-18 лет. Первоначальной задачей было изучить, как меняются риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом. Ученые обследовали детей каждые три года до достижения 12 лет, а затем проводили периодические осмотры на протяжении еще 31 года. При каждом осмотре они регистрировали вес, давление, уровни инсулина и холестерина, а также факторы образа жизни — питание, физическую активность, употребление алкоголя и курение.

В 2011 году более 2000 участников исследования, которым на тот момент было 34-49 лет, прошли компьютерное тестирование когнитивных функций. Оно включало задания на проверку эпизодической и кратковременной рабочей памяти, скорости реакции, визуальной обработки информации и внимания.

Обратившись к этим данным в своей нынешней работе, опубликованной в журнале Circulation, ученые выяснили, что люди, выросшие с хронически повышенным давлением и высокими уровнями холестерина, хуже всех справлялись с тестами на память и обучение. У участников, еще в детстве столкнувшихся с ожирением, были проблемы со скоростью реакции, визуальной обработкой информации и внимательностью.

Те же, у кого с детства наблюдались все три фактора — повышенное давление, высокий холестерин и ожирение, — оказались хуже во всех тестах. Их реакция была медленнее, память, визуальная обработка информации и способность к обучению — хуже, внимательность также была снижена.

Это первое исследование, показавшее связь между сердечно-сосудистой системой в детстве и состоянием мозга в более зрелые годы, отмечается в исследовании.

«Треть детей в США имеют лишний вес или страдают ожирением, что подвергает их более высокому риску развития диабета 2 типа и повышенного давления уже в детстве, а во взрослые годы — повышенному риску инфарктов и инсультов», — говорит доктор Эдуардо Санчез из Американской кардиологической ассоциации.

«Если бы могли разобраться с этими проблемами на ранних этапах, это позволило бы не только сохранить когнитивные навыки, но и защитить сердечно-сосудистую систему в зрелом возрасте», — добавляет его коллега, доктор Туи Буй.

«Мы можем использовать эти результаты, чтобы привлечь внимание к здоровью мозга не только взрослых и пожилых людей, но и совсем юных, — считает ведущий автор исследования Юусо Хакала. — Детям, у которых есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, можно помочь, вовремя скорректировав их образ жизни.

Исследователи надеются, что новые данные помогут в профилактике когнитивных нарушений.

На сегодняшний день способов лечения болезни Альцгеймера и многих других нейродегенеративных заболеваний не существует, поэтому своевременное выявление факторов риска и их коррекция — основной способ уберечься.

Родителям, которые переживают за здоровье своих детей, специалисты рекомендуют обратиться к педиатру. Это позволит не только узнать, есть ли у ребенка какие-либо факторы риска, но и получить рекомендации, как с ними бороться. Также родителям стоит приучать детей к здоровому образу жизни на своем примере — советы и требования не помогут, лишь видя, как мама и папа правильно питаются и занимаются спортом, дети начнут копировать это поведение.

Дошкольникам врачи рекомендуют около трех часов активности на свежем воздухе. Для детей постарше будет достаточно часа умеренной или высокой активности — катания на велосипеде, плавания, подвижных игр.

Необязательно заниматься целый час без перерыва, можно делать это по 20 минут на протяжении дня.

Важно, чтобы ребенок не переедал — в возрасте около года ребенку хватает 900 ккал, в подростковые годы — 1800-2200 ккал. В рацион следует включить овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, постное мясо и рыбу. Потребление трансжиров, продуктов глубокой переработки и сладких напитков лучше свести к минимуму. Принимать пищу лучше в одно и то же время, в спокойной обстановке.