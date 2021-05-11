«КГБ стало ясно, что я не отступлю»: как создавалась Московская Хельсинкская группа

12 мая 1976 года в Москве по инициативе ученого-физика и правозащитника Юрия Орлова была создана Московская Хельсинкская группа (МХГ) — группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений, одна из первых правозащитных организаций в СССР. В первый состав МХГ также вошли Людмила Алексеева, Елена Боннэр, Анатолий Щаранский, Виталий Рубин, Анатолий Марченко, Александр Гинзбург, Александр Корчак, Михаил Бернштам, Мальва Ланда и Петр Григоренко. Среди них были известные ученые, писатели, публицисты. Большинство же получило известность благодаря правозащитной и диссидентской деятельности. Был в числе первых членов МХГ и высокопоставленный военный – генерал-майор Григоренко, чуть позже основавший Украинскую Хельсинкскую группу.

О создании МХГ было объявлено на пресс-конференции для иностранных журналистов на квартире одного из создателей водородной бомбы Андрея Сахарова, который годом ранее получил Нобелевскую премию мира. Сам академик, однако, решил не вступать в группу. Он считал, что форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения, наиболее подходит для него при его сильно выделенном положении.

По воспоминаниям Сахарова, он оставлял за собой право присоединяться к наиболее важным документам МХГ и в дальнейшем часто это делал.

Академик считал, что подчеркнутая Орловым связь с Хельсинкским актом 1975 года (устанавливал принципы миролюбивого и гуманного международного порядка в Европе) придавала деятельности группы дополнительное значение по сравнению с другими организациями такого рода.

«Политический выигрыш получился на самом деле гораздо больше, чем я ожидал, — писал Орлов в своих мемуарах. — В тот самый час, когда КГБ стало ясно, что я не отступлю, ТАСС выпустило заявление, только для Запада, по поводу образования группы. В нем утверждалось, что Советское правительство не против наблюдения за соблюдением Хельсинкских соглашений. (Это была ложь.) Важно, однако, кто этим занимается. (Это была правда.) Занимается Орлов, профессиональный антисоветчик, давно забросивший науку. (Это была ложь.) Группа же его — антиконституционна. (И это была чистая правда. По советской конституции всякая организация должна быть руководима Коммунистической партией). Группа образована, говорилось там, с целью подорвать разрядку и посеять сомнения в соблюдении Советским Союзом его международных обязательств».

Орлов прошел войну, где был ранен, в 1951 году окончил физико-технический факультет МГУ и поступил на работу в Теплотехническую лабораторию Академии наук СССР, которая участвовала в разработке советского атомного проекта. В 1956 году на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Никиты Хрущева на XX съезде КПСС, Орлов выступил с заявлением, в котором назвал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию «убийцами, стоявшими у власти» и выдвинул требование «демократии на основе социализма».

Вскоре был исключен из КПСС, лишен допуска к работе с секретными документами и уволен из института.

Следующие 16 лет Орлов проработал в Ереванском физическом институте. Он разработал теорию устойчивости радиационного затухания пучков в электронном кольцевом ускорителе и внес значительный вклад в проектирование жесткофокусирующих ускорителей протонов в ИТЭФ. В 1972 году Орлов стал сотрудником Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР, но в 1973-м был уволен за поддержку академика Сахарова.

«Сама по себе идея создания Хельсинкской группы была хорошей. Удачно использовались то большое значение, которое имеет Хельсинкский акт для СССР, точней для его руководства, и провозглашение Актом связи международной безопасности и прав человека. Признание существования этой связи в международном соглашении действительно имеет принципиальное значение. Именно в силу этих причин выступление правозащитников, использующих в качестве опоры Хельсинкский акт, чувствительно для властей. Это не значит, что они делают из этого положительные выводы. Наоборот! Членство в группах, особенно в республиканских, ставило людей под особенно сильный удар. В этом я вижу отрицательную, трагическую сторону создания групп», — отмечал Сахаров.

Официально Московская Хельсинкская группа начала свою работу 15 мая 1976 года. А 18-го был представлен первый документ, описывавший суд над лидером мирного движения крымских татар за возвращение в Крым Мустафой Джемилевым. На заседании в Омске произошел инцидент: Боннэр настолько грубо вытолкнули из зала суда, что Сахарову пришлось отвесить пощечину милиционеру. За восемь месяцев, в течение которых Орлов руководил группой, она выпустила 18 документов. Ученый лично составил документ №5 «Репрессии против религиозных семей».

До своего ареста Орлов участвовал в подготовке и редактировании всех документов группы и их передаче в московские посольства стран-участниц Хельсинкского соглашения и руководству СССР.

«Каждый из документов был скрупулезно аккуратен, сознательно академичен — даже педантичен — и точно сфокусирован на нарушениях специфических статей именно Хельсинкского акта. Все документы редактировались и печатались Людмилой Алексеевой. Я установил гибкое правило, по которому каждый член группы подписывал только то, что согласен был подписывать: требование консенсуса задержало бы быстрый выпуск полезных документов», — рассказывал Орлов.

Сразу же после возникновения МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу. КГБ готовил дела против членов МХГ в течение девяти месяцев. В 1977 году Орлова арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Перед этим он успел передать свои полномочия Алексеевой, оставшись членом МХГ. В 1986 году, накануне встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике, диссидента лишили советского гражданства и принудительно выслали из страны в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, работавшего в представительстве СССР в ООН. В том же году Орлов вернулся к науке и стал профессором Корнеллского университета.

Вслед за МХГ возникли группы в Союзных республиках (на Украине, в Прибалтике, Армении и Грузии), а также за рубежом — с несколько другими условиями и задачами. Так, Американская Хельсинкская группа со временем трансформировалась в международную правозащитную организацию Human Rights Watch.

«Правозащитное движение в короткий срок обросло сетью открытых ассоциаций, — констатировала Алексеева в своей «Истории правозащитного движения в России». — Конечно, их было немного и входило в них всего несколько десятков человек, но благодаря им правозащитное движение стало видно со стороны, в него устремились новые люди, расширился круг вовлеченных в правозащитную работу и многократно усилился ее резонанс. Правозащитное движение стало видней и с Запада: пресса стала намного чаще писать о положении с правами человека в СССР, а радиостанции, вещавшие на Советский Союз, стали много говорить об этом и расширяли знания о правозащитном движении среди советских граждан, что опять-таки привлекало к нему новых людей. Связи московских правозащитников заметно разрослись».

Помимо Орлова были арестованы Гинзбург, Щаранский и Ланда, а Алексееву, Григоренко и Рубина принудили к эмиграции.

В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982-го они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий. Свою работу группа возобновила на волне Перестройки в 1989 году.