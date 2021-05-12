«Не исключаем аварию»: Чернобыль вновь начал тлеть

В четвертом блоке Чернобыльской атомной станции спустя 35 лет после аварии вновь зафиксированы признаки реакций деления радиоактивного топлива. Об этом говорится в материале, опубликованном в научном журнале Science. В настоящее время украинские специалисты пытаются определить, угаснут эти реакции сами по себе или потребуют незамедлительных действий для предотвращения еще одной аварии. «Это похоже на угли, тлеющие в яме для барбекю», — говорит Нил Хайят, специалист по ядерным материалам из Университета Шеффилда.

На прошлой неделе Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций заявил, что специальные датчики начали фиксировать повышение потока нейтронов, исходящих из одного из недоступных помещений под разрушенным в 1986 году реакторным залом. Высказывание об этом он сделал в ходе переговоров о разборке аварийного реактора. «Там много неопределенностей, — добавил физик Максим Савельев из того же института.

— Но мы не можем исключать возможность аварии». По словам Савельева, наблюдается медленный рост отсчетов нейтронов, и у специалистов есть несколько лет на то, чтобы выяснить, как решить возникшую проблему.

Как отметил Хайятт, возникшая проблема и ее решение представляют интерес для японских коллег, которые борются с последствиями аварии на АЭС «Фукусима», произошедшей 10 лет назад. «Там такая же степень опасности», — считает он.

В результате аварии 26 апреля 1986 года урановые сборки, графитовые стержни и песок, засыпанный в реактор для тушения пожара, расплавились и протекли под основание реакторного зала, образовав так называемый кориум, топливосодержащий материал, который содержит до 95% урана.

Однако железобетонный саркофаг, построенный уже к осени 1986 года, не мешал проникновению внутрь объекта дождевой воды, которая сдерживала поток нейтронов, увеличивая тем самым вероятность деления ядер урана. Поэтому сильные ливни иногда становились причиной роста числа нейтронов.

В 2016 году при участии многих стран мира над саркофагом было построено новое сооружение. Новый безопасный конфайнмент стоимостью 1,5 млрд евро не позволяет дождевой воде попадать в реактор, в результате чего в большинстве точек укрытия поток нейтронов стабилизировался или даже начал снижаться.

Однако в последние годы в некоторых подреакторных помещениях отсчеты стали расти. Это наблюдается, например, внутри подаппаратного помещения 305/2, где за последние четыре года поток нейтронов почти удвоился — там находится много тонн кориума под обломками строительных конструкций.

Моделирование, проведенное специалистами киевского Института проблем безопасности атомных электростанций, показало, что высыхание радиоактивного топлива приводит к большему, а не меньшему рикошету нейтронов, что ускоряет деление ядер. «Это правдоподобные и убедительные данные. Неясен лишь механизм всего этого», — уточнил Хайятт.

По его словам, эту угрозу нельзя недооценивать, поскольку исчезающая из помещений вода приводит «к неконтролируемому высвобождению энергии». По словам Савельева, повторения аварии 1986 года ожидать не стоит, однако возможный разгон деления ядер может повредить неустойчивые части саркофага и наполнить укрытие радиоактивной пылью. По словам специалистов, одним из возможных решений может стать создание робота, способного работать в условиях высокой радиации помещения 305/2. Там он смог бы просверлить отверстия в расплавах кориума и установить в них цилиндры из бора, которые стали бы поглощать нейтроны. Пока же институт намерен продолжить мониторинг двух других помещений, где находится критическое количество кориума.

Постройка второго саркофага началась в 2007 году. Планировалось, что он будет представлять собой подвижную арку, которая накроет реактор вместе со старым саркофагом, после чего можно будет заняться разборкой, дезактивацией и захоронением останков энергоблока. Изначально проект собирались завершить к 2012/13 году, но сроки сдвинулись из-за финансовых проблем.

Новый саркофаг, получивший название «Новый безопасный конфайнмент» (от англ. сonfinement — «ограничение»), стал самой большой наземной передвижной конструкцией.

Срок службы нового «Укрытия» оценивается в 100 лет. Его длина — 165 м, высота — 110, ширина — 257. Весит сооружение 36,2 тыс. т. Постройкой занимались около 3 тыс. рабочих.